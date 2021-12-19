178.8 مليار درهم إجمالي تجارة الإمارات مع دول الخليج خلال 9 أشهر

ووفقا لإحصاءات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، فإن هذا المبلغ يعادل 14% من إجمالي تجارة الدولة الخارجية مع العالم، والبالغة 1.28 تريليون درهم، خلال نفس الفترة، بحسب صحيفة "البيان".وحازت السعودية على النصيب الأكبر من تجارة الإمارات مع دول المجلس بإجمالي 92.5 مليار درهم، بوزن 8.8 ملايين طن.واحتلت سلطنة عمان المرتبة الثانية بإجمالي تجارة بلغ 33.8 مليار درهم، بينما جاءت الكويت في المركز الثالث بإجمالي تجارة بلغ 28.16 مليار درهم.وحلت دولة البحرين في المركز الرابع بإجمالي 16.13 مليار درهم، وقطر في المرتبة الخامسة بإجمالي تجارة بلغ 9.22 مليارات درهم.كما بلغ فائض الميزان التجاري للإمارات مع دول من مجلس التعاون 13 مليارا و548 مليون درهم تقريبا، خلال الفترة ذاتها.وتشير الإحصاءات، إلى أن فائض الميزان التجاري خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني وحتى سبتمبر/ أيلول الماضي، جاء بعد تحقيق الإمارات صادرات وطنية غير نفطية بنحو 53.89 مليار درهم، مقابل واردات بنحو 40.35 مليار درهم.
وحازت السعودية على النصيب الأكبر من تجارة الإمارات مع دول المجلس بإجمالي 92.5 مليار درهم، بوزن 8.8 ملايين طن.
واحتلت سلطنة عمان المرتبة الثانية بإجمالي تجارة بلغ 33.8 مليار درهم، بينما جاءت الكويت في المركز الثالث بإجمالي تجارة بلغ 28.16 مليار درهم.
وحلت دولة البحرين في المركز الرابع بإجمالي 16.13 مليار درهم، وقطر في المرتبة الخامسة بإجمالي تجارة بلغ 9.22 مليارات درهم.
كما بلغ فائض الميزان التجاري للإمارات مع دول من مجلس التعاون 13 مليارا و548 مليون درهم تقريبا، خلال الفترة ذاتها.
وتشير الإحصاءات، إلى أن فائض الميزان التجاري خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني وحتى سبتمبر/ أيلول الماضي، جاء بعد تحقيق الإمارات صادرات وطنية غير نفطية بنحو 53.89 مليار درهم، مقابل واردات بنحو 40.35 مليار درهم.