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https://arabic.sputniknews.com/20211219/1788-مليار-درهم-إجمالي-تجارة-الإمارات-مع-دول-الخليج-خلال-9-أشهر-1054326912.html
178.8 مليار درهم إجمالي تجارة الإمارات مع دول الخليج خلال 9 أشهر
178.8 مليار درهم إجمالي تجارة الإمارات مع دول الخليج خلال 9 أشهر
بلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، نحو 178.8 مليار درهم خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري. 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T08:14+0000
2021-12-19T08:14+0000
تجارة
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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ووفقا لإحصاءات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، فإن هذا المبلغ يعادل 14% من إجمالي تجارة الدولة الخارجية مع العالم، والبالغة 1.28 تريليون درهم، خلال نفس الفترة، بحسب صحيفة "البيان".وحازت السعودية على النصيب الأكبر من تجارة الإمارات مع دول المجلس بإجمالي 92.5 مليار درهم، بوزن 8.8 ملايين طن.واحتلت سلطنة عمان المرتبة الثانية بإجمالي تجارة بلغ 33.8 مليار درهم، بينما جاءت الكويت في المركز الثالث بإجمالي تجارة بلغ 28.16 مليار درهم.وحلت دولة البحرين في المركز الرابع بإجمالي 16.13 مليار درهم، وقطر في المرتبة الخامسة بإجمالي تجارة بلغ 9.22 مليارات درهم.كما بلغ فائض الميزان التجاري للإمارات مع دول من مجلس التعاون 13 مليارا و548 مليون درهم تقريبا، خلال الفترة ذاتها.وتشير الإحصاءات، إلى أن فائض الميزان التجاري خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني وحتى سبتمبر/ أيلول الماضي، جاء بعد تحقيق الإمارات صادرات وطنية غير نفطية بنحو 53.89 مليار درهم، مقابل واردات بنحو 40.35 مليار درهم.
https://arabic.sputniknews.com/20211219/مصرف-الإمارات-المركزي-يمدد-تدابير-خطة-الدعم-الاقتصادي--1054326205.html
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تجارة, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

178.8 مليار درهم إجمالي تجارة الإمارات مع دول الخليج خلال 9 أشهر

08:14 GMT 19.12.2021
© REUTERS / AMIR COHENسفينة شحن إماراتية في ميناء حيفا في إسرائيل
سفينة شحن إماراتية في ميناء حيفا في إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© REUTERS / AMIR COHEN
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بلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، نحو 178.8 مليار درهم خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري.
ووفقا لإحصاءات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، فإن هذا المبلغ يعادل 14% من إجمالي تجارة الدولة الخارجية مع العالم، والبالغة 1.28 تريليون درهم، خلال نفس الفترة، بحسب صحيفة "البيان".
عرض الفنانون الروس أعمالًا من الفن المعاصر وفن الشارع والجرافيتي في إحدى مناطق المشاة الرئيسية في دبي. يوحد جميع الأعمال موضوع دبي وموسكو: ديناميكا التغيير، والتطلع نحو المستقبل. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
مصرف الإمارات المركزي يمدد تدابير خطة الدعم الاقتصادي
08:04 GMT
وحازت السعودية على النصيب الأكبر من تجارة الإمارات مع دول المجلس بإجمالي 92.5 مليار درهم، بوزن 8.8 ملايين طن.
واحتلت سلطنة عمان المرتبة الثانية بإجمالي تجارة بلغ 33.8 مليار درهم، بينما جاءت الكويت في المركز الثالث بإجمالي تجارة بلغ 28.16 مليار درهم.
وحلت دولة البحرين في المركز الرابع بإجمالي 16.13 مليار درهم، وقطر في المرتبة الخامسة بإجمالي تجارة بلغ 9.22 مليارات درهم.
كما بلغ فائض الميزان التجاري للإمارات مع دول من مجلس التعاون 13 مليارا و548 مليون درهم تقريبا، خلال الفترة ذاتها.
وتشير الإحصاءات، إلى أن فائض الميزان التجاري خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني وحتى سبتمبر/ أيلول الماضي، جاء بعد تحقيق الإمارات صادرات وطنية غير نفطية بنحو 53.89 مليار درهم، مقابل واردات بنحو 40.35 مليار درهم.
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