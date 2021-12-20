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أسعار الوقود في تركيا تواصل الارتفاع مع استمرار تراجع الليرة
أسعار الوقود في تركيا تواصل الارتفاع مع استمرار تراجع الليرة
أعلن اتحاد أصحاب محطات إمداد الغاز والنفط التركي عن زيادة أسعار الوقود مع انهيار قياسي لسعر صرف الليرة التركية أمام العملات الأجنبية، إذ بلغ الدولار الأمريكي... 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T15:45+0000
2021-12-20T15:45+0000
أخبار تركيا
أخبار تركيا اليوم
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أنطاكيا – سبوتنيك. وصرح الاتحاد، في بيان على حسابه الرسمي في موقع "تويتر" اليوم، "سيرتفع سعر لتر البنزين بمعدل 62 قرشًا، وسعر لتر الديزل بمعدل 55 قرشًا، فيما سيرتفع سعر لتر الغاز السائل 57 قرشا [الليرة مئة قرش]".وأشار البيان إلى أن زيادة أسعار الوقود ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف الليلة.وتواصل الليرة التركية انهيارها أمام العملات الأجنبية وسجلت 17.90 أمام الدولار و20.10 أمام اليورو في تداولات الاثنين.وفقدت الليرة التركية منذ بداية العام الجاري حوالي 130 بالمئة من قيمتها، كان 51 بالمئة منذ أيلول/سبتمبر الماضي فقط.كان البنك المركزي التركي قد اضطر للتدخل للحدّ من انهيار الليرة، وسحب جزء قيمة من احتياطي الدولار لدعم العملة الوطنية؛ وسط تخوفات من تقلص احتياطي البلاد من العملة الصعبة.وأثر انهيار الليرة على أسعار السلع الأساسية، التي ارتفعت بشكل كبير مما زاد من هموم المواطن، الذي بات يشكو من عدم توفر الأموال لشراء المواد الأساسية، لاسيما الغذائية.
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أخبار تركيا, أخبار تركيا اليوم

أسعار الوقود في تركيا تواصل الارتفاع مع استمرار تراجع الليرة

15:45 GMT 20.12.2021
© AFP 2021 / BULENT KILICمحطة وقود في إسطنبول
محطة وقود في إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
© AFP 2021 / BULENT KILIC
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أعلن اتحاد أصحاب محطات إمداد الغاز والنفط التركي عن زيادة أسعار الوقود مع انهيار قياسي لسعر صرف الليرة التركية أمام العملات الأجنبية، إذ بلغ الدولار الأمريكي في تعاملات اليوم، الاثنين، 17.90 ليرة.
أنطاكيا – سبوتنيك. وصرح الاتحاد، في بيان على حسابه الرسمي في موقع "تويتر" اليوم، "سيرتفع سعر لتر البنزين بمعدل 62 قرشًا، وسعر لتر الديزل بمعدل 55 قرشًا، فيما سيرتفع سعر لتر الغاز السائل 57 قرشا [الليرة مئة قرش]".
وأشار البيان إلى أن زيادة أسعار الوقود ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف الليلة.
وكان اتحاد أصحاب محطات إمداد الغاز والنفط التركي قد رفع أسعار الوقود يوم الجمعة الماضي.
وتواصل الليرة التركية انهيارها أمام العملات الأجنبية وسجلت 17.90 أمام الدولار و20.10 أمام اليورو في تداولات الاثنين.
وفقدت الليرة التركية منذ بداية العام الجاري حوالي 130 بالمئة من قيمتها، كان 51 بالمئة منذ أيلول/سبتمبر الماضي فقط.
كان البنك المركزي التركي قد اضطر للتدخل للحدّ من انهيار الليرة، وسحب جزء قيمة من احتياطي الدولار لدعم العملة الوطنية؛ وسط تخوفات من تقلص احتياطي البلاد من العملة الصعبة.
وأثر انهيار الليرة على أسعار السلع الأساسية، التي ارتفعت بشكل كبير مما زاد من هموم المواطن، الذي بات يشكو من عدم توفر الأموال لشراء المواد الأساسية، لاسيما الغذائية.
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