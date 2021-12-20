https://arabic.sputniknews.com/20211220/أصحاب-فصيلة-دم-معينة-أكثر-عرضة-للإصابة-بالخرف-1054363653.html

أصحاب فصيلة دم معينة أكثر عرضة للإصابة بالخرف

أصحاب فصيلة دم معينة أكثر عرضة للإصابة بالخرف

كشفت دراسة جديدة، أن أصحاب فصيلة دم معينة هم أكثر إصابة بمشاكل في الذاكرة وضعف الإدراك وصولا إلى الخرف. 20.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-20T09:32+0000

2021-12-20T09:32+0000

2021-12-20T09:32+0000

فصيلة الدم

الذاكرة

مرض الخرف

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ويدور الحديث عن فصيلة دم يشكل أصحابها 4% فقط من عامة السكان، وهم الأكثر عرضة للإصابة بضعف الإدراك، بحسب express.وتوصل الباحثون إلى أن فصيلة الدم النادرة AB، والتي يمتلكها واحد من كل 25 شخصا، هي أكثر فصائل الدم التي تقود إلى تدهور الذاكرة.وتقول مؤلفة الدراسة ماري كوشمان، دكتوراه في الطب من كلية الطب بجامعة فيرمونت في بيرلينجتون إن فصيلة الدم هي فقط أحد العوامل العديدة التي تزيد من خطر الإصابة بالخرف.وأضافت: "تبحث دراستنا في العلاقة بين فصيلة الدم وخطر الإصابة بالضعف الإدراكي، ولكن أظهرت العديد من الدراسات أن عوامل مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول ومرض السكري تزيد من مخاطر ضعف الإدراك والخرف".وكانت الدراسة جزءا من مجموعة بحثية أكبر فحصت 30 ألف شخص على مدى ثلاث سنوات.ووجدت أن فصيلة الدم يمكن أن تؤثر على خطر إصابتك بالعديد من الحالات التي تزيد من فرصتك في الإصابة بالخرف.وتم الإبلاغ عن أن الأشخاص الذين لديهم فصيلة الدم O يعانون من عدد أقل من السكتات الدماغية ولديهم مخاطر أقل للإصابة بأمراض القلب، ما يقلل من فرصة إصابتهم بتدهور الذاكرة والخرف.وسبق أن وجدت إحدى الدراسات التي شملت 400 ألف شخص أن أصحاب فصائل الدم من الأنواع A وB وAB لديهم فرصة أعلى بنسبة 8% للإصابة بنوبة قلبية وفرصة أكبر بنسبة 47% للإصابة بالانسداد الرئوي.

https://arabic.sputniknews.com/20211203/مكون-لا-يحلو-الطعام-إلا-به-قد-يزيد-من-مخاطر-الإصابة-بالخرف-1053527478.html

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فصيلة الدم, الذاكرة, مرض الخرف