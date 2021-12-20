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أطعمة تقلل من التهاب المفاصل
أطعمة تقلل من التهاب المفاصل
تقول مؤسسة التهاب المفاصل الآسيوية إن بعض الأطعمة "تقاوم الالتهاب وتقوي العظام وتدعم جهاز المناعة". 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T12:58+0000
2021-12-20T12:58+0000
مجتمع
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الشتاء هو الوقت من العام الذي تشتد فيه الأعراض السلبية لالتهاب المفاصل - ألم وتيبس في المفاصل، والتهاب. يؤكد العلماء أن الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل قد يعانون من تدهور في الحالة بسبب تأثير عوامل الطقس - البرد والرطوبة والتغيرات في الضغط الجوي. عادة ما يكون اشتداد الأعراض المؤلمة فيها ناتجًا عن تنشيط العملية الالتهابية.التهاب المفاصل غير قابل للشفاء وهو حالة تستمر مدى الحياة، وفي هذه الحالة من المهم عدم تفاقم الالتهاب. يمكن المساعدة في ذلك من خلال اتباع نظام غذائي يحتوي على أطعمة ذات خصائص مضادة للالتهابات. وفقًا لمؤسسة التهاب المفاصل الآسيوية، يتمتع البطيخ بخاصية تقليل الالتهاب. "البطيخ غني ببيتا كريبتوكسانثين الكاروتين، والذي قد يساعد في منع الالتهاب والتهاب المفاصل الروماتويدي."الأطعمة الأخرى التي تقلل الالتهاب هي التوت: العنب البري والتوت الأسود والفراولة والتوت البري، حسب موقع ميديك فوروم.أكدت خدمة الصحة الوطنية (NHS) أن الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية والألياف مفيدة لالتهاب المفاصل للمساعدة في تقليل آلام والتهاب المفاصل.في الوقت نفسه، يمكن للأطعمة المصنعة والأطعمة المضاف إليها السكر واللحوم الحمراء أن تزيد الالتهاب، مما يؤدي إلى تفاقم الأعراض السلبية لالتهاب المفاصل. يجب مراقبة استهلاكها بدقة.
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مجتمع

أطعمة تقلل من التهاب المفاصل

12:58 GMT 20.12.2021
© Sputnik . Iliya Timin / الذهاب إلى بنك الصورموسم حصاد التوت البري في غابات جمهورية كاريليا الروسية، 2 أكتوبر 2021
موسم حصاد التوت البري في غابات جمهورية كاريليا الروسية، 2 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
© Sputnik . Iliya Timin
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تقول مؤسسة التهاب المفاصل الآسيوية إن بعض الأطعمة "تقاوم الالتهاب وتقوي العظام وتدعم جهاز المناعة".
الشتاء هو الوقت من العام الذي تشتد فيه الأعراض السلبية لالتهاب المفاصل - ألم وتيبس في المفاصل، والتهاب. يؤكد العلماء أن الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل قد يعانون من تدهور في الحالة بسبب تأثير عوامل الطقس - البرد والرطوبة والتغيرات في الضغط الجوي. عادة ما يكون اشتداد الأعراض المؤلمة فيها ناتجًا عن تنشيط العملية الالتهابية.
التهاب المفاصل غير قابل للشفاء وهو حالة تستمر مدى الحياة، وفي هذه الحالة من المهم عدم تفاقم الالتهاب. يمكن المساعدة في ذلك من خلال اتباع نظام غذائي يحتوي على أطعمة ذات خصائص مضادة للالتهابات. وفقًا لمؤسسة التهاب المفاصل الآسيوية، يتمتع البطيخ بخاصية تقليل الالتهاب. "البطيخ غني ببيتا كريبتوكسانثين الكاروتين، والذي قد يساعد في منع الالتهاب والتهاب المفاصل الروماتويدي."
الأطعمة الأخرى التي تقلل الالتهاب هي التوت: العنب البري والتوت الأسود والفراولة والتوت البري، حسب موقع ميديك فوروم.
أكدت خدمة الصحة الوطنية (NHS) أن الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية والألياف مفيدة لالتهاب المفاصل للمساعدة في تقليل آلام والتهاب المفاصل.
في الوقت نفسه، يمكن للأطعمة المصنعة والأطعمة المضاف إليها السكر واللحوم الحمراء أن تزيد الالتهاب، مما يؤدي إلى تفاقم الأعراض السلبية لالتهاب المفاصل. يجب مراقبة استهلاكها بدقة.
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