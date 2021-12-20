https://arabic.sputniknews.com/20211220/أمريكا-تؤكد-أن-أي-حوار-مع-روسيا-يجب-أن-يعالج-مخاوفها-من-تصرفات-موسكو-1054387335.html

أمريكا تؤكد أن أي حوار مع روسيا يجب أن يعالج مخاوفها من تصرفات موسكو

أمريكا تؤكد أن أي حوار مع روسيا يجب أن يعالج مخاوفها من تصرفات موسكو

أكد مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك سوليفان، اليوم الإثنين، استعداد بلاده للانخراط في الدبلوماسية مع موسكو، مشيرا إلى أن أي حوار يجب أن يشمل المخاوف... 20.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-20T19:07+0000

2021-12-20T19:07+0000

2021-12-20T19:07+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار روسيا

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القاهرة - سبوتنيك. وأوضح البيت الأبيض في بيان، أن سوليفان أكد، خلال اتصال مع مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، "استعداد الولايات المتحدة للانخراط في الدبلوماسية عبر قنوات مختلفة، تشمل التواصل الثنائي ومجلس الناتو-روسيا، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا".وأضاف البيان، أن المسؤول الأمريكي أكد أن "أي حوار يجب أن يكون قائما على المعاملة بالمثل ومواجهة مخاوفنا بشأن التصرفات الروسية، ويتم بالتنسيق الكامل مع حلفائنا وشركائنا الأوروبيين".وكان السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، أعلن أن روسيا تريد من الولايات المتحدة أن تشجع أوكرانيا لتنفيذ اتفاقات مينسك ولتشير إلى عدم مقبولية مراجعتها.الجدير بالذكر أن بروتوكول مينسك أو اتفاق مينسك هو اتفاق لوقف الحرب في دونباس، وقع عليه ممثلو أوكرانيا وروسيا وجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في 5 أيلول/ سبتمبر 2014. بعد محادثات مكثفة في العاصمة البيلاروسية، تحت رعاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

https://arabic.sputniknews.com/20211127/السفير-الروسي-لدى-واشنطن-موسكو-سترد-إن-حاول-أحد-ما-اختبار-قوتها-الدفاعية--1053339373.html

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