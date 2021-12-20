أمريكا تؤكد أن أي حوار مع روسيا يجب أن يعالج مخاوفها من تصرفات موسكو

القاهرة - سبوتنيك. وأوضح البيت الأبيض في بيان، أن سوليفان أكد، خلال اتصال مع مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، "استعداد الولايات المتحدة للانخراط في الدبلوماسية عبر قنوات مختلفة، تشمل التواصل الثنائي ومجلس الناتو-روسيا، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا".وأضاف البيان، أن المسؤول الأمريكي أكد أن "أي حوار يجب أن يكون قائما على المعاملة بالمثل ومواجهة مخاوفنا بشأن التصرفات الروسية، ويتم بالتنسيق الكامل مع حلفائنا وشركائنا الأوروبيين".وكان السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، أعلن أن روسيا تريد من الولايات المتحدة أن تشجع أوكرانيا لتنفيذ اتفاقات مينسك ولتشير إلى عدم مقبولية مراجعتها.الجدير بالذكر أن بروتوكول مينسك أو اتفاق مينسك هو اتفاق لوقف الحرب في دونباس، وقع عليه ممثلو أوكرانيا وروسيا وجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في 5 أيلول/ سبتمبر 2014. بعد محادثات مكثفة في العاصمة البيلاروسية، تحت رعاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
أكد مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك سوليفان، اليوم الإثنين، استعداد بلاده للانخراط في الدبلوماسية مع موسكو، مشيرا إلى أن أي حوار يجب أن يشمل المخاوف الأمريكية من التصرفات الروسية.
القاهرة - سبوتنيك. وأوضح البيت الأبيض في بيان، أن سوليفان أكد، خلال اتصال مع مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، "استعداد الولايات المتحدة للانخراط في الدبلوماسية عبر قنوات مختلفة، تشمل التواصل الثنائي ومجلس الناتو-روسيا، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا".
وقال أنطونوف في مقابلة لصحيفة "نيوز ويك" الأمريكية: "نريد أن تشير واشنطن إلى عدم مقبولية مراجعة اتفاقات مينسك التي تعد أساساً غير مشكوك لمعالجة الوضع. الولايات المتحدة لديها الموارد لتشجيع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لتنفيذ اتفاقات مينسك التي تم اعتمادها في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2202 ولها طابع إلزامي".
الجدير بالذكر أن بروتوكول مينسك أو اتفاق مينسك هو اتفاق لوقف الحرب في دونباس، وقع عليه ممثلو أوكرانيا وروسيا وجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في 5 أيلول/ سبتمبر 2014. بعد محادثات مكثفة في العاصمة البيلاروسية، تحت رعاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.