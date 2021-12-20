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https://arabic.sputniknews.com/20211220/أمير-سعودي-يعوض-ضحايا-حادث-الشمري-بسيارة-و80-ألف-دولار-1054387505.html
أمير سعودي يعوض ضحايا "حادث الشمري" بسيارة و80 ألف دولار
أمير سعودي يعوض ضحايا "حادث الشمري" بسيارة و80 ألف دولار
قدم أمير سعودي مساعدة لأسرة الطرف الثاني في حادث السير الذي تسبب في مصرع محمد الشمري، أحد مشاهير "سناب شات" في المملكة. 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T19:12+0000
2021-12-20T19:12+0000
2021-12-20T19:12+0000
العالم العربي
أخبار السعودية اليوم
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بلغت قيمة المساعدة التي قدمها الأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز 300 ألف ريال (نحو 80 ألف دولار) إضافة إلى سيارة طراز "جيب نيسان"، حسب صحيفة "سبق" السعودية.وتكفل الأمير السعودي بسداد ديون يوسف العنزي، بعدما قال شقيقه مزيد العنزي، إنه يحتاج إخلاء طبيا إلى مستشفى الحرس الوطني من مستشفى عرعر المركزي.كما قال مزيد العنزي إن سيارة أخيه تعرضت لتلف كامل بينما يعاني من ديون وظروف مادية صعبة، حسبما ذكرت الصحيفة، التي أشارت إلى أنه تم نقله إلى مدينة الحرس الوطني.وتعرض محمد الشمري لحادث سير مع أسرته إثر مغادرته رفحاء متجها إلى الرياض وهو ما تسبب في وفاته، الخميس الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20211217/تفاصيل-وفاة-اليوتيوبر-السعودي-محمد-الشمري-موته-أحدث-ضجة-في-المملكة-1054270507.html
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العالم العربي, أخبار السعودية اليوم
أمير سعودي يعوض ضحايا "حادث الشمري" بسيارة و80 ألف دولار
قدم أمير سعودي مساعدة لأسرة الطرف الثاني في حادث السير الذي تسبب في مصرع محمد الشمري، أحد مشاهير "سناب شات" في المملكة.
بلغت قيمة المساعدة التي قدمها الأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز 300 ألف ريال (نحو 80 ألف دولار) إضافة إلى سيارة طراز "جيب نيسان"، حسب صحيفة "سبق" السعودية.
وتكفل الأمير السعودي بسداد ديون يوسف العنزي، بعدما قال شقيقه مزيد العنزي، إنه يحتاج إخلاء طبيا إلى
مستشفى الحرس الوطني
من مستشفى عرعر المركزي.
كما قال مزيد العنزي إن سيارة أخيه تعرضت لتلف كامل بينما يعاني من ديون وظروف مادية صعبة، حسبما ذكرت الصحيفة، التي أشارت إلى أنه تم نقله إلى مدينة الحرس الوطني.
وتعرض محمد
الشمري لحادث سير
مع أسرته إثر مغادرته رفحاء متجها إلى الرياض وهو ما تسبب في وفاته، الخميس الماضي.