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https://arabic.sputniknews.com/20211220/إتمام-أكبر-صفقة-تأجير-إبل-في-السعودية-بقيمة-20-مليون-ريال-لمدة-48-ساعة-فيديو-1054359825.html
إتمام أكبر صفقة تأجير إبل في السعودية بقيمة 20 مليون ريال لمدة 48 ساعة... فيديو
إتمام أكبر صفقة تأجير إبل في السعودية بقيمة 20 مليون ريال لمدة 48 ساعة... فيديو
شهدت السعودية، أمس الأحد، إبرام أكبر صفقة في عالم الإبل، حيث تم إتمام صفقة تأجير لمدة 48 ساعة مقابل 20 مليون ريال سعودي (ما يعادل أكثر من 5 مليون و300 ألف... 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T06:54+0000
2021-12-20T06:54+0000
أخبار السعودية اليوم
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ووثق رئيس مجلس إدارة نادي الإبل في السعودية، فهد بن فلاح بن حثلين عبر حسابه في تويتر، جلسه إبرام الصفقة كما أرفق الفيديو بتعليق قال فيه: ‏"اليوم هو يوم تاريخي بكل ماتعنيه الكلمة في عالم الإبل، بإتمام المجدد عبد الله بن عودة، على أكبر صفقة ايجار لبعض من فردياته ل 48 ساعة فقط. بمبلغ 20 مليون ريال، من مهندس الصفقات عبد الله الدبوس".ونقلت صحيفة "سبق" عن حثلين قوله: "‏لن تقوم للإبل قائمة اقتصادية إن كنا سنعاملها معاملة الأبناء، لا نؤجرها ولا نبيعها، يجب أن نغير نظرتنا للإبل، وآمل من جميع الملاك أن يحذوا حذو عبد الله بن عوده".وفي وقت سابق، استبعدت السلطات السعودية أكثر من 40 جملاً من المشاركة في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السادسة.وتم استبعاد كل الإبل التي تعرضت لأي "شكل من أشكال العبث"، حيث يقوم بعض الملاك "بتحسين المنظر العام" للإبل "بغية الحصول على الجائزة".يأتي ذلك بعدما اكتشفت السلطات هذا العام أن عشرات المربين قاموا بمد شفاه وأنوف الإبل، واستخدموا هرمونات لتقوية عضلات الحيوانات، وحقنوا رؤوس الإبل وشفاهها بالبوتوكس لتكبيرها، واستخدموا مواد حشو لتليين وجوهها. في عام 2018، تم استبعاد 12 متسابقًا لأن أصحابهم استخدموا مادة البوتوكس على جمالهم.&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار السعودية اليوم.
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أخبار السعودية اليوم

إتمام أكبر صفقة تأجير إبل في السعودية بقيمة 20 مليون ريال لمدة 48 ساعة... فيديو

06:54 GMT 20.12.2021
© Sputnik . M.HEMEDAمشاركة المرأة لأول مرة في مسابقة "ملكة جمال الإبل" في السعودية
مشاركة المرأة لأول مرة في مسابقة ملكة جمال الإبل في السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
© Sputnik . M.HEMEDA
تابعنا عبر
شهدت السعودية، أمس الأحد، إبرام أكبر صفقة في عالم الإبل، حيث تم إتمام صفقة تأجير لمدة 48 ساعة مقابل 20 مليون ريال سعودي (ما يعادل أكثر من 5 مليون و300 ألف دولار).
ووثق رئيس مجلس إدارة نادي الإبل في السعودية، فهد بن فلاح بن حثلين عبر حسابه في تويتر، جلسه إبرام الصفقة كما أرفق الفيديو بتعليق قال فيه: ‏"اليوم هو يوم تاريخي بكل ماتعنيه الكلمة في عالم الإبل، بإتمام المجدد عبد الله بن عودة، على أكبر صفقة ايجار لبعض من فردياته ل 48 ساعة فقط. بمبلغ 20 مليون ريال، من مهندس الصفقات عبد الله الدبوس".
ونقلت صحيفة "سبق" عن حثلين قوله: "‏لن تقوم للإبل قائمة اقتصادية إن كنا سنعاملها معاملة الأبناء، لا نؤجرها ولا نبيعها، يجب أن نغير نظرتنا للإبل، وآمل من جميع الملاك أن يحذوا حذو عبد الله بن عوده".
وفي وقت سابق، استبعدت السلطات السعودية أكثر من 40 جملاً من المشاركة في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السادسة.
وتم استبعاد كل الإبل التي تعرضت لأي "شكل من أشكال العبث"، حيث يقوم بعض الملاك "بتحسين المنظر العام" للإبل "بغية الحصول على الجائزة".
يأتي ذلك بعدما اكتشفت السلطات هذا العام أن عشرات المربين قاموا بمد شفاه وأنوف الإبل، واستخدموا هرمونات لتقوية عضلات الحيوانات، وحقنوا رؤوس الإبل وشفاهها بالبوتوكس لتكبيرها، واستخدموا مواد حشو لتليين وجوهها. في عام 2018، تم استبعاد 12 متسابقًا لأن أصحابهم استخدموا مادة البوتوكس على جمالهم.
>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار السعودية اليوم.
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