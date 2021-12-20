إتمام أكبر صفقة تأجير إبل في السعودية بقيمة 20 مليون ريال لمدة 48 ساعة... فيديو

ووثق رئيس مجلس إدارة نادي الإبل في السعودية، فهد بن فلاح بن حثلين عبر حسابه في تويتر، جلسه إبرام الصفقة كما أرفق الفيديو بتعليق قال فيه: "اليوم هو يوم تاريخي بكل ماتعنيه الكلمة في عالم الإبل، بإتمام المجدد عبد الله بن عودة، على أكبر صفقة ايجار لبعض من فردياته ل 48 ساعة فقط. بمبلغ 20 مليون ريال، من مهندس الصفقات عبد الله الدبوس".ونقلت صحيفة "سبق" عن حثلين قوله: "لن تقوم للإبل قائمة اقتصادية إن كنا سنعاملها معاملة الأبناء، لا نؤجرها ولا نبيعها، يجب أن نغير نظرتنا للإبل، وآمل من جميع الملاك أن يحذوا حذو عبد الله بن عوده".وفي وقت سابق، استبعدت السلطات السعودية أكثر من 40 جملاً من المشاركة في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السادسة.وتم استبعاد كل الإبل التي تعرضت لأي "شكل من أشكال العبث"، حيث يقوم بعض الملاك "بتحسين المنظر العام" للإبل "بغية الحصول على الجائزة".يأتي ذلك بعدما اكتشفت السلطات هذا العام أن عشرات المربين قاموا بمد شفاه وأنوف الإبل، واستخدموا هرمونات لتقوية عضلات الحيوانات، وحقنوا رؤوس الإبل وشفاهها بالبوتوكس لتكبيرها، واستخدموا مواد حشو لتليين وجوهها. في عام 2018، تم استبعاد 12 متسابقًا لأن أصحابهم استخدموا مادة البوتوكس على جمالهم.>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار السعودية اليوم.
شهدت السعودية، أمس الأحد، إبرام أكبر صفقة في عالم الإبل، حيث تم إتمام صفقة تأجير لمدة 48 ساعة مقابل 20 مليون ريال سعودي (ما يعادل أكثر من 5 مليون و300 ألف دولار).
ووثق رئيس مجلس إدارة نادي الإبل في السعودية، فهد بن فلاح بن حثلين عبر حسابه في تويتر، جلسه إبرام الصفقة كما أرفق الفيديو بتعليق قال فيه: "اليوم هو يوم تاريخي بكل ماتعنيه الكلمة في عالم الإبل، بإتمام المجدد عبد الله بن عودة، على أكبر صفقة ايجار لبعض من فردياته ل 48 ساعة فقط. بمبلغ 20 مليون ريال، من مهندس الصفقات عبد الله الدبوس".
اليوم هو يوم تاريخي بكل ماتعنيه الكلمة في (عالم الإبل) بإتمام المجدد عبدالله بن عودة، على أكبر صفقة ايجار لبعض من فردياته ل 48 ساعة فقط. بمبلغ 20 مليون ريال، من مهندس الصفقات عبدالله الدبوس👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻🇸🇦🇰🇼 pic.twitter.com/hme9BRbeF5
ونقلت صحيفة "سبق" عن حثلين قوله: "لن تقوم للإبل قائمة اقتصادية إن كنا سنعاملها معاملة الأبناء، لا نؤجرها ولا نبيعها، يجب أن نغير نظرتنا للإبل، وآمل من جميع الملاك أن يحذوا حذو عبد الله بن عوده".
وفي وقت سابق، استبعدت السلطات السعودية أكثر من 40 جملاً من المشاركة في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السادسة.
وتم استبعاد كل الإبل التي تعرضت لأي "شكل من أشكال العبث"، حيث يقوم بعض الملاك "بتحسين المنظر العام" للإبل "بغية الحصول على الجائزة".
يأتي ذلك بعدما اكتشفت السلطات هذا العام أن عشرات المربين قاموا بمد شفاه وأنوف الإبل، واستخدموا هرمونات لتقوية عضلات الحيوانات، وحقنوا رؤوس الإبل وشفاهها بالبوتوكس لتكبيرها، واستخدموا مواد حشو لتليين وجوهها. في عام 2018، تم استبعاد 12 متسابقًا لأن أصحابهم استخدموا مادة البوتوكس على جمالهم.