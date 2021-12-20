إسرائيل تدرج أمريكا ودولة عربية ثانية ضمن قائمة الدول الحمراء بسبب أوميكرون

وشملت القائمة الجديدة دولة عربية ثانية، بعدما أدرجت إسرائيل الإمارات ضمن الدول الحمراء التي يحظر السفر إليها على خلفية تفشي متحور أوميكرون.وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت: "سيتم تصنيف إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا وألمانيا والمجر والمغرب والبرتغال وكندا وسويسرا وتركيا دولا حمراء".ومن المقرر أن يدخل القرار الجديد حيز التنفيذ اعتبارا من يوم غد 21/12/21 منتصف الليل (ليلة ما بين الثلاثاء والأربعاء)، رهنا بموافقة لجنة الدستور بالكنيست.وأمس الأحد، صادقت لجنة الدستور على توصيات وزارة الصحة بإدراج أيرلندا والنرويج وإسبانيا وفنلندا وفرنسا والسويد والإمارات العربية المتحدة في قائمة الدول الحمراء.وكانت إسرائيل قد أدرجت ما يزيد عن 50 دولة معظمها من القارة الإفريقية على لائحة الدول الحمراء، إضافة إلى المملكة المتحدة والدنمارك.وتشهد إسرائيل زيادة يومية في عدد الإصابات بمتحور أوميكرون الأكثر عدوى. وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أمس الأحد، تسجيل 40 إصابة بالمتحور، لتصل إجمالي الإصابات به إلى 175، بالإصافة إلى أن هناك اشتباه كبير في إصابة 380 حالة إضافية.كان رئيس الوزراء الإسرائيلي وجه أمس بالاستعداد لتقليص طاقة العمل في الوزارات الحكومية إلى 50%، وإحالة باقي الموظفين للعمل من المنزل على خلفية تفشي متحور أوميكرون، وفق إعلام عبري رسمي.
وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الإثنين على توسيع قائمة الدول الحمراء بناء على توصية لجنة تصنيف الدول بوزارة الصحة التي نوقشت الليلة الماضية.
وشملت القائمة الجديدة دولة عربية ثانية، بعدما أدرجت إسرائيل الإمارات ضمن الدول الحمراء التي يحظر السفر إليها على خلفية تفشي متحور أوميكرون.
وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت: "سيتم تصنيف إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا وألمانيا والمجر والمغرب والبرتغال وكندا وسويسرا وتركيا دولا حمراء".
ومن المقرر أن يدخل القرار الجديد حيز التنفيذ اعتبارا من يوم غد 21/12/21 منتصف الليل (ليلة ما بين الثلاثاء والأربعاء)، رهنا بموافقة لجنة الدستور بالكنيست.
שרי הממשלה אישרו את הרחבת רשימת המדינות האדומות בהתאם להמלצת הוועדה לסיווג מדינות במשרד הבריאות שנדונה אמש. איטליה, ארה"ב, בלגיה, גרמניה, הונגריה, מרוקו, פורטוגל, קנדה, שווייץ ותורכיה יוגדרו כאדומות ממחר 21/12/21 בחצות (הלילה שבין יום ג׳ ליום ד׳), בכפוף לאישור ועדת החוקה של הכנסת
وأمس الأحد، صادقت لجنة الدستور على توصيات وزارة الصحة بإدراج أيرلندا والنرويج وإسبانيا وفنلندا وفرنسا والسويد والإمارات العربية المتحدة في قائمة الدول الحمراء.
وكانت إسرائيل قد أدرجت ما يزيد عن 50 دولة معظمها من القارة الإفريقية على لائحة الدول الحمراء، إضافة إلى المملكة المتحدة والدنمارك.
وتشهد إسرائيل زيادة يومية في عدد الإصابات بمتحور أوميكرون الأكثر عدوى. وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أمس الأحد، تسجيل 40 إصابة بالمتحور، لتصل إجمالي الإصابات به إلى 175، بالإصافة إلى أن هناك اشتباه كبير في إصابة 380 حالة إضافية.
كان رئيس الوزراء الإسرائيلي وجه أمس بالاستعداد لتقليص طاقة العمل في الوزارات الحكومية إلى 50%، وإحالة باقي الموظفين للعمل من المنزل على خلفية تفشي متحور أوميكرون، وفق إعلام عبري رسمي.