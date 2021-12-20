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إسرائيل ترسل مساعدات للنازحين والضحايا في إثيوبيا
إسرائيل ترسل مساعدات للنازحين والضحايا في إثيوبيا
أرسلت إسرائيل إلى إثيوبيا، اليوم الاثنين، مساعدات مادية للنازحين والمتضررين من الجبهة الشعبية ‏لتحرير تيغراي، خلال الحرب الدائرة بينها وبين الجيش الإثيوبي،... 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T15:37+0000
2021-12-20T15:37+0000
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وسلمت سفارة إسرائيل في إثيوبيا التبرع، الذي يقدّر بـ147 ألف كغ من المساعدات، ويشمل الملابس والكراسي المتحركة ومواد النظافة، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.وأقيم حفل لتسليم التبرع، أشادت خلاله وزيرة المرأة والشؤون الاجتماعية في إثيوبيا، إرجوجي تسفاي، بشعب وحكومة إسرائيل على الدعم الذي سيتم تقديمه للشعب الإثيوبي.وأشارت تسفاي إلى أن "هذا التبرع على وجه الخصوص سيمكّن من إعادة تأهيل النازحين وضحايا منطقتي أمهرة وعفر بسبب غزو الجماعات الإرهابية"، بحسب قولها.من ناحيته، قال سفير إسرائيل لدى إثيوبيا، ألين أدماسو، في الحفل إن "تبرع اليوم هو الذي يهدف إلى إظهار التضامن مع الإثيوبيين وتعزيز العلاقات الشعبية بين البلدين".وأكد أن "إثيوبيا وإسرائيل تربطهما علاقات اجتماعية وتجارية ودبلوماسية طويلة الأمد"، وتابع أنه "سيعمل على الحفاظ على هذه العلاقات طويلة الأمد وتعزيزها في مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية".وكانت جبهة تحرير تيغراي أعلنت، اليوم الاثنين، أنها أصدرت أوامر لقواتها بالانسحاب من الأقاليم والمناطق المجاورة والعودة إلى داخل حدود إقليم تيغراي، داعية لإحلال السلام مع الحكومة الإثيوبية.يأتي ذلك بعد إعلان القوات الإثيوبية الحكومية انتزاع عدة مدن كانت تسيطر عليها قوات جبهة تحرير تيغراي، وإحكام السيطرة عليها بشكل كامل.
https://arabic.sputniknews.com/20211126/وسط-مخاوف-من-سقوط-العاصمة-ماذا-طلبت-إثيوبيا-من-إسرائيل-1053299871.html
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العالم, إسرائيل, أخبار إثيوبيا

إسرائيل ترسل مساعدات للنازحين والضحايا في إثيوبيا

15:37 GMT 20.12.2021
© AFP 2021 / EDUARDO SOTERASناس يحملون صورة لرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مرتديا الزي العسكري، خلال مسيرة نظمها مسؤولون في أديس أبابا، إثيوبيا، 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
ناس يحملون صورة لرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مرتديا الزي العسكري، خلال مسيرة نظمها مسؤولون في أديس أبابا، إثيوبيا، 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
ناس يحملون صورة لرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مرتديا الزي العسكري، خلال مسيرة نظمها مسؤولون في أديس أبابا، إثيوبيا، 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
© AFP 2021 / EDUARDO SOTERAS
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أرسلت إسرائيل إلى إثيوبيا، اليوم الاثنين، مساعدات مادية للنازحين والمتضررين من الجبهة الشعبية ‏لتحرير تيغراي، خلال الحرب الدائرة بينها وبين الجيش الإثيوبي، بقيادة رئيس الوزراء، آبي أحمد.‏
وسلمت سفارة إسرائيل في إثيوبيا التبرع، الذي يقدّر بـ147 ألف كغ من المساعدات، ويشمل الملابس والكراسي المتحركة ومواد النظافة، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.
وأقيم حفل لتسليم التبرع، أشادت خلاله وزيرة المرأة والشؤون الاجتماعية في إثيوبيا، إرجوجي تسفاي، بشعب وحكومة إسرائيل على الدعم الذي سيتم تقديمه للشعب الإثيوبي.
أديس أبابا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
وسط مخاوف من سقوط العاصمة... ماذا طلبت إثيوبيا من إسرائيل
26 نوفمبر, 11:49 GMT
وأشارت تسفاي إلى أن "هذا التبرع على وجه الخصوص سيمكّن من إعادة تأهيل النازحين وضحايا منطقتي أمهرة وعفر بسبب غزو الجماعات الإرهابية"، بحسب قولها.
من ناحيته، قال سفير إسرائيل لدى إثيوبيا، ألين أدماسو، في الحفل إن "تبرع اليوم هو الذي يهدف إلى إظهار التضامن مع الإثيوبيين وتعزيز العلاقات الشعبية بين البلدين".
وأكد أن "إثيوبيا وإسرائيل تربطهما علاقات اجتماعية وتجارية ودبلوماسية طويلة الأمد"، وتابع أنه "سيعمل على الحفاظ على هذه العلاقات طويلة الأمد وتعزيزها في مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية".
وكانت جبهة تحرير تيغراي أعلنت، اليوم الاثنين، أنها أصدرت أوامر لقواتها بالانسحاب من الأقاليم والمناطق المجاورة والعودة إلى داخل حدود إقليم تيغراي، داعية لإحلال السلام مع الحكومة الإثيوبية.
يأتي ذلك بعد إعلان القوات الإثيوبية الحكومية انتزاع عدة مدن كانت تسيطر عليها قوات جبهة تحرير تيغراي، وإحكام السيطرة عليها بشكل كامل.
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