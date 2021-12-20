https://arabic.sputniknews.com/20211220/إسرائيل-ترسل-مساعدات-للنازحين-والضحايا-في-إثيوبيا-1054380462.html

إسرائيل ترسل مساعدات للنازحين والضحايا في إثيوبيا

إسرائيل ترسل مساعدات للنازحين والضحايا في إثيوبيا

أرسلت إسرائيل إلى إثيوبيا، اليوم الاثنين، مساعدات مادية للنازحين والمتضررين من الجبهة الشعبية ‏لتحرير تيغراي، خلال الحرب الدائرة بينها وبين الجيش الإثيوبي،... 20.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-20T15:37+0000

2021-12-20T15:37+0000

2021-12-20T15:37+0000

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وسلمت سفارة إسرائيل في إثيوبيا التبرع، الذي يقدّر بـ147 ألف كغ من المساعدات، ويشمل الملابس والكراسي المتحركة ومواد النظافة، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.وأقيم حفل لتسليم التبرع، أشادت خلاله وزيرة المرأة والشؤون الاجتماعية في إثيوبيا، إرجوجي تسفاي، بشعب وحكومة إسرائيل على الدعم الذي سيتم تقديمه للشعب الإثيوبي.وأشارت تسفاي إلى أن "هذا التبرع على وجه الخصوص سيمكّن من إعادة تأهيل النازحين وضحايا منطقتي أمهرة وعفر بسبب غزو الجماعات الإرهابية"، بحسب قولها.من ناحيته، قال سفير إسرائيل لدى إثيوبيا، ألين أدماسو، في الحفل إن "تبرع اليوم هو الذي يهدف إلى إظهار التضامن مع الإثيوبيين وتعزيز العلاقات الشعبية بين البلدين".وأكد أن "إثيوبيا وإسرائيل تربطهما علاقات اجتماعية وتجارية ودبلوماسية طويلة الأمد"، وتابع أنه "سيعمل على الحفاظ على هذه العلاقات طويلة الأمد وتعزيزها في مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية".وكانت جبهة تحرير تيغراي أعلنت، اليوم الاثنين، أنها أصدرت أوامر لقواتها بالانسحاب من الأقاليم والمناطق المجاورة والعودة إلى داخل حدود إقليم تيغراي، داعية لإحلال السلام مع الحكومة الإثيوبية.يأتي ذلك بعد إعلان القوات الإثيوبية الحكومية انتزاع عدة مدن كانت تسيطر عليها قوات جبهة تحرير تيغراي، وإحكام السيطرة عليها بشكل كامل.

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