إصابة اثنين من الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي بمواجهات غربي رام الله

رام الله - سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان: "إن شابا يبلغ من العمر 19 عاما أصيب بالرصاص الحي في ظهره نقل إثرها للمستشفى ووصفت حالته بالخطيرة، في حين أصيب فتى يبلغ من العمر 17 عاما بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في يده".وكانت مواجهات قد اندلعت مساء اليوم، خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي قرية المزرعة الغربية، حيث استخدم الجيش الرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع.في غضون ذلك، أصيب ضابط إسرائيلي بعملية طعن داخل سجن نفحة، حسبما أعلن راديو الجيش الإسرائيلي.وقال راديو الجيش، اليوم الاثنين: "هناك أنباء أولية عن عملية طعن لضابط إسرائيلي (سجان) في سجن نفحة".وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "ضابطا تعرض للاعتداء في مصلحة السجون الإسرائيلية"، مشيرة إلى أنه تم طعنه في وجهه من قبل أحد الإرهابيين في سجن نفحة".وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن "حالة الضابط معروفة حاليا"، مشيرة إلى أنه يتلقى الإسعافات الأولية في عيادة السجن وأن إصابته خفيفة".وتحتجز إسرائيل 4650 أسيرا فلسطينيا في سجونها، بحسب نادي الأسير الفلسطيني بينهم 34 أسيرة و160 قاصرا وحوالي 500 معتقل إداري (بدون توجيه تهمة لهم أو محاكمتهم).
أصيب شابان فلسطينيان، مساء اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي في قرية المزرعة الغربية شمال غربي رام الله.
رام الله - سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان: "إن شابا يبلغ من العمر 19 عاما أصيب بالرصاص الحي في ظهره نقل إثرها للمستشفى ووصفت حالته بالخطيرة، في حين أصيب فتى يبلغ من العمر 17 عاما بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في يده".
وكانت مواجهات قد اندلعت مساء اليوم، خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي قرية المزرعة الغربية، حيث استخدم الجيش الرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع.
في غضون ذلك، أصيب ضابط إسرائيلي بعملية طعن داخل سجن نفحة، حسبما أعلن راديو الجيش الإسرائيلي.