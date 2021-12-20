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إعلام: الحكومة الكويتية لن تحضر جلسة مجلس الأمة المقبلة
إعلام: الحكومة الكويتية لن تحضر جلسة مجلس الأمة المقبلة
ذكرت تقارير إعلامية أن الحكومة الكويتية لن تحضر جلسة مجلس الأمة المقبلة، مشيرة إلى أن التأخر في إعلان تشكيل الحكومة كان بسبب الاعتذارات. 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T14:30+0000
2021-12-20T14:30+0000
أخبار الكويت اليوم
مجلس الأمة الكويتي
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وحسب تصريحات نقلتها جريدة القبس الكويتية عن مصادر حكومية، جاء فيها: "الحكومة لن تحضر جلسة مجلس الأمة المقررة يوم الثلاثاء القادم، مؤكدة أنها ستحضر الجلسة المقررة في 4 يناير المقبل".وكشفت المصادر أيضا أن "الاعتذارات عن تولي الحقائب الوزارية المختلفة" هو ما أخر إعلان الحكومة الجديدة.وأكدت المصادر عودة أسماء معينة في التشكيلة الجديدة للحكومة، وهم "الشيخ حمد جابر العلي، والشيخ أحمد الناصر، ومحمد الفارس، ورنا الفارس".وكان الشيخ صباح الخالد الصباح قد قدم استقالة حكومته في الـ8 من نوفمبر/ تشرين الثاني، الجاري، عقب خلاف مع البرلمان على بعض الأمور.وفي الـ14 من الشهر نفسه، صدر مرسوم أميري بقبول استقالة الحكومة، وتكليفها بتسيير الأعمال حتى يتم تشكيل حكومة جديدة.وفي الـ23 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، كلف أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة، مطالبا إياه بترشيح من يراه مناسبا لتولي الوزارات المختلفة.يشار إلى أن خلافا كان قد وقع بين رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد وبين البرلمان يتمحور حول رغبة الأول في الحصول على "حصانة مؤقتة"، حتى يتم إعفاؤه من الاستجوابات الخاصة بقضايا معينة.وقد ألقى هذا الخلاف بظلاله على ملفات أخرى تم تعطيلها، مثل ملف معالجة الأزمات المالية التي عانت منها الكويت مؤخرا.
https://arabic.sputniknews.com/20211126/وكالة-دولية-تنتقد-العلاقة-المتوترة-بين-الحكومة-الكويتية-ومجلس-الأمة-1053291816.html
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أخبار الكويت اليوم, مجلس الأمة الكويتي

إعلام: الحكومة الكويتية لن تحضر جلسة مجلس الأمة المقبلة

14:30 GMT 20.12.2021
© REUTERS / KUWAIT NEWS AGENCYالشيخ نواف الأحمد في مجلس الأمة الكويتي، الكويت 30 سبتمبر 2020
الشيخ نواف الأحمد في مجلس الأمة الكويتي، الكويت 30 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
© REUTERS / KUWAIT NEWS AGENCY
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ذكرت تقارير إعلامية أن الحكومة الكويتية لن تحضر جلسة مجلس الأمة المقبلة، مشيرة إلى أن التأخر في إعلان تشكيل الحكومة كان بسبب الاعتذارات.
وحسب تصريحات نقلتها جريدة القبس الكويتية عن مصادر حكومية، جاء فيها: "الحكومة لن تحضر جلسة مجلس الأمة المقررة يوم الثلاثاء القادم، مؤكدة أنها ستحضر الجلسة المقررة في 4 يناير المقبل".
مجلس الأمة الكويتي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
وكالة دولية تنتقد العلاقة المتوترة بين الحكومة الكويتية ومجلس الأمة
26 نوفمبر, 08:19 GMT
وكشفت المصادر أيضا أن "الاعتذارات عن تولي الحقائب الوزارية المختلفة" هو ما أخر إعلان الحكومة الجديدة.
وأكدت المصادر عودة أسماء معينة في التشكيلة الجديدة للحكومة، وهم "الشيخ حمد جابر العلي، والشيخ أحمد الناصر، ومحمد الفارس، ورنا الفارس".
وكان الشيخ صباح الخالد الصباح قد قدم استقالة حكومته في الـ8 من نوفمبر/ تشرين الثاني، الجاري، عقب خلاف مع البرلمان على بعض الأمور.
وفي الـ14 من الشهر نفسه، صدر مرسوم أميري بقبول استقالة الحكومة، وتكليفها بتسيير الأعمال حتى يتم تشكيل حكومة جديدة.
وفي الـ23 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، كلف أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة، مطالبا إياه بترشيح من يراه مناسبا لتولي الوزارات المختلفة.
يشار إلى أن خلافا كان قد وقع بين رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد وبين البرلمان يتمحور حول رغبة الأول في الحصول على "حصانة مؤقتة"، حتى يتم إعفاؤه من الاستجوابات الخاصة بقضايا معينة.
وقد ألقى هذا الخلاف بظلاله على ملفات أخرى تم تعطيلها، مثل ملف معالجة الأزمات المالية التي عانت منها الكويت مؤخرا.
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