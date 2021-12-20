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https://arabic.sputniknews.com/20211220/إعلام-مخيم-عين-الحلوة-يشهد-استنفارا-مسلحا-تحسبا-لتوترات-بين-فصائل-فلسطينية-1054390206.html
إعلام: مخيم عين الحلوة يشهد استنفارا مسلحا تحسبا لتوترات بين فصائل فلسطينية
إعلام: مخيم عين الحلوة يشهد استنفارا مسلحا تحسبا لتوترات بين فصائل فلسطينية
قالت تقارير إعلامية إن مخيم عين الحلوة الفلسطيني في لبنان يشهد حالة من الاستنفار المسلح، تحسبا لتوترات بين فصائل فلسطينية. 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T21:33+0000
2021-12-20T21:33+0000
فتح
مخيم عين الحلوة
حركة حماس
مخيم
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ووفقا لموقع النشرة اللبناني، فإن "​عصبة الأنصار الاسلامية​"، قامت بعملية استنفار مسلح في شوارع مخيم عين الحلوة.وأوضحت أن الاستنفار تمركز في مناطق سيطرة عصبة الأنصار، في مناطق "الصفصاف – الرأس الأحمر".ووفقا لتصريحات نقلها الموقع اللبناني عن مصادر أمنية فلسطينية فإن هدف هذا الستنفار هو التاكيد على رسالة مفادها أن "الامن خط أحمر، وممنوع على اي كان المساس به، وخاصة في منطقة شهدت على مر السنوات توترات أمنية كثيرة، نتيجة تداخل نفوذ القوى فيها".
https://arabic.sputniknews.com/20211213/أجواء-التوتر-تسود-مخيمات-اللاجئين-الفلسطينيين-في-لبنان-بعد-مقتل-4-عناصر-لـحماس--1053876007.html
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فتح, مخيم عين الحلوة, حركة حماس, مخيم

إعلام: مخيم عين الحلوة يشهد استنفارا مسلحا تحسبا لتوترات بين فصائل فلسطينية

21:33 GMT 20.12.2021
© Alsouriaمخيم عين الحلوة
مخيم عين الحلوة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
© Alsouria
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قالت تقارير إعلامية إن مخيم عين الحلوة الفلسطيني في لبنان يشهد حالة من الاستنفار المسلح، تحسبا لتوترات بين فصائل فلسطينية.
ووفقا لموقع النشرة اللبناني، فإن "​عصبة الأنصار الاسلامية​"، قامت بعملية استنفار مسلح في شوارع مخيم عين الحلوة.
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وأوضحت أن الاستنفار تمركز في مناطق سيطرة عصبة الأنصار، في مناطق "الصفصاف – الرأس الأحمر".
وأشارت إلى أن هذا الاستنفار يأتي كـ "إجراء احترازي للحفاظ على الأمن والاستقرار، ومنعًا لدخول طابور خامس، على خط توتير الأوضاع على ضوء الخلافات "الفتحاوية – الحمساوية"، الأخيرة نتيجة أحداث مخيم برج الشمالي".
ووفقا لتصريحات نقلها الموقع اللبناني عن مصادر أمنية فلسطينية فإن هدف هذا الستنفار هو التاكيد على رسالة مفادها أن "الامن خط أحمر، وممنوع على اي كان المساس به، وخاصة في منطقة شهدت على مر السنوات توترات أمنية كثيرة، نتيجة تداخل نفوذ القوى فيها".
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