إعلام: مخيم عين الحلوة يشهد استنفارا مسلحا تحسبا لتوترات بين فصائل فلسطينية

ووفقا لموقع النشرة اللبناني، فإن "عصبة الأنصار الاسلامية"، قامت بعملية استنفار مسلح في شوارع مخيم عين الحلوة.وأوضحت أن الاستنفار تمركز في مناطق سيطرة عصبة الأنصار، في مناطق "الصفصاف – الرأس الأحمر".ووفقا لتصريحات نقلها الموقع اللبناني عن مصادر أمنية فلسطينية فإن هدف هذا الستنفار هو التاكيد على رسالة مفادها أن "الامن خط أحمر، وممنوع على اي كان المساس به، وخاصة في منطقة شهدت على مر السنوات توترات أمنية كثيرة، نتيجة تداخل نفوذ القوى فيها".
وأوضحت أن الاستنفار تمركز في مناطق سيطرة عصبة الأنصار، في مناطق "الصفصاف – الرأس الأحمر".
وأشارت إلى أن هذا الاستنفار يأتي كـ "إجراء احترازي للحفاظ على الأمن والاستقرار، ومنعًا لدخول طابور خامس، على خط توتير الأوضاع على ضوء الخلافات "الفتحاوية – الحمساوية"، الأخيرة نتيجة أحداث مخيم برج الشمالي".
ووفقا لتصريحات نقلها الموقع اللبناني عن مصادر أمنية فلسطينية فإن هدف هذا الستنفار هو التاكيد على رسالة مفادها أن "الامن خط أحمر، وممنوع على اي كان المساس به، وخاصة في منطقة شهدت على مر السنوات توترات أمنية كثيرة، نتيجة تداخل نفوذ القوى فيها".