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https://arabic.sputniknews.com/20211220/إغلاق-موانئ-المنطقة-الاقتصادية-لقناة-السويس-في-مصر-بسبب-سوء-الأحوال-الجوية-1054378892.html
إغلاق موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر بسبب سوء الأحوال الجوية
إغلاق موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر بسبب سوء الأحوال الجوية
أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الاثنين، إغلاق الموانئ التابعة لها، بسبب سوء الأحوال الجوية. 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T14:59+0000
2021-12-20T14:59+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وصرحت المنطقة الاقتصادية، في بيان، أنها قررت إغلاق مينائي السخنة والأدبية التابعين لها نظرًا لسوء الأحوال الجوية وانعدام الرؤية أمام الحركة الملاحية، مشيرة إلى أنه سيتم استئناف حركة الملاحة فور تحسن الطقس.وأوضح البيان أنه تم غلق مينائي شرق وغرب بورسعيد أمام حركة السفن، وذلك لبلوغ سرعة الرياح 30 عقدة وارتفاع الأمواج إلى ثلاثة أمتار، وكذلك تم غلق ميناء العريش نظراً لعدم استقرار الطقس، علماً بأن حركة التداول بأرصفة الموانئ مستمرة بدون توقف، على أن تعود حركة السفن مرة أخرى فور تحسن الأحوال الجوية.وذكر البيان أن هناك تنسيقا دائما بين الجهات المعنية بالموانئ، لتسهيل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.وكانت السلطات المصرية أعلنت تعطيل الدراسة في 7 محافظات جراء حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية المصرية سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على عدة محافظات بينها العاصمة المصرية القاهرة.
https://arabic.sputniknews.com/20211219/قناة-السويس-تحقق-إيرادات-لم-تحدث-في-تاريخها-1054340811.html
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العالم العربي

إغلاق موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر بسبب سوء الأحوال الجوية

14:59 GMT 20.12.2021
© REUTERS / HANDOUTتواصل حركة الملاحة في قناة السويس بعد تعويم السفينة الجانحة
تواصل حركة الملاحة في قناة السويس بعد تعويم السفينة الجانحة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
© REUTERS / HANDOUT
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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الاثنين، إغلاق الموانئ التابعة لها، بسبب سوء الأحوال الجوية.
القاهرة - سبوتنيك. وصرحت المنطقة الاقتصادية، في بيان، أنها قررت إغلاق مينائي السخنة والأدبية التابعين لها نظرًا لسوء الأحوال الجوية وانعدام الرؤية أمام الحركة الملاحية، مشيرة إلى أنه سيتم استئناف حركة الملاحة فور تحسن الطقس.

وأوضح البيان أنه تم غلق مينائي شرق وغرب بورسعيد أمام حركة السفن، وذلك لبلوغ سرعة الرياح 30 عقدة وارتفاع الأمواج إلى ثلاثة أمتار، وكذلك تم غلق ميناء العريش نظراً لعدم استقرار الطقس، علماً بأن حركة التداول بأرصفة الموانئ مستمرة بدون توقف، على أن تعود حركة السفن مرة أخرى فور تحسن الأحوال الجوية.
قناة السويس الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
قناة السويس تحقق إيرادات لم تسجلها من قبل
أمس, 13:55 GMT
وذكر البيان أن هناك تنسيقا دائما بين الجهات المعنية بالموانئ، لتسهيل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.
وكانت السلطات المصرية أعلنت تعطيل الدراسة في 7 محافظات جراء حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية المصرية سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على عدة محافظات بينها العاصمة المصرية القاهرة.
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