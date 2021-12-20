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اختبار نظام دفاع صاروخي روسي في القطب الشمالي على هدف أسرع من الصوت
اختبار نظام دفاع صاروخي روسي في القطب الشمالي على هدف أسرع من الصوت
صرح مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" بأن روسيا ستجري في القطب الشمالي حتى نهاية هذا العام، اختبارات لإطلاق النار باستخدام "نظام دفاع جوي حديث مع اعتراض عملي لهدف... 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T07:18+0000
2021-12-20T07:18+0000
رصد عسكري
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وقال المصدر: "بحلول نهاية العام، في إحدى الحقول العسكرية في الدائرة القطبية الشمالية، سيجري اختبار إطلاق النار باستخدام نظام حديث مضاد للصواريخ. وسيتعين على المجمع اكتشاف هدف أسرع من الصوت ومرافقته وضربه".ولم يحدد المصدر نوع نظام الدفاع الصاروخي، لكنه أشار إلى أنه "يجب إصابة الهدف في إطار التجارب على مسافة مئات الكيلومترات".حاليًا، يستخدم الجيش الروسي أنظمة الصواريخ إس-400 للدفاع الجوي، بالإضافة إلى ذلك، توشك اختبارات أحدث نظام دفاع جوي / دفاع صاروخي إس-500 على الانتهاء.أيضًا، يتم تطوير نظام دفاع صاروخي خاص متنقل إس-550، ومع ذلك ، لم يتم الإبلاغ سابقًا عن وجود نماذج أولية قادرة على المشاركة في الاختبارات.
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رصد عسكري

اختبار نظام دفاع صاروخي روسي في القطب الشمالي على هدف أسرع من الصوت

07:18 GMT 20.12.2021
© Министерство обороны РФ / الذهاب إلى بنك الصورصاروخ روسي جديد مضاد للصواريخ الباليستية خلال إطلاق تجريبي في ميدان ساري شاجان بكازاخستان
صاروخ روسي جديد مضاد للصواريخ الباليستية خلال إطلاق تجريبي في ميدان ساري شاجان بكازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
© Министерство обороны РФ
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صرح مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" بأن روسيا ستجري في القطب الشمالي حتى نهاية هذا العام، اختبارات لإطلاق النار باستخدام "نظام دفاع جوي حديث مع اعتراض عملي لهدف تفوق سرعته سرعة الصوت.
وقال المصدر: "بحلول نهاية العام، في إحدى الحقول العسكرية في الدائرة القطبية الشمالية، سيجري اختبار إطلاق النار باستخدام نظام حديث مضاد للصواريخ. وسيتعين على المجمع اكتشاف هدف أسرع من الصوت ومرافقته وضربه".
ولم يحدد المصدر نوع نظام الدفاع الصاروخي، لكنه أشار إلى أنه "يجب إصابة الهدف في إطار التجارب على مسافة مئات الكيلومترات".
حاليًا، يستخدم الجيش الروسي أنظمة الصواريخ إس-400 للدفاع الجوي، بالإضافة إلى ذلك، توشك اختبارات أحدث نظام دفاع جوي / دفاع صاروخي إس-500 على الانتهاء.
أيضًا، يتم تطوير نظام دفاع صاروخي خاص متنقل إس-550، ومع ذلك ، لم يتم الإبلاغ سابقًا عن وجود نماذج أولية قادرة على المشاركة في الاختبارات.
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