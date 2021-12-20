اختبار نظام دفاع صاروخي روسي في القطب الشمالي على هدف أسرع من الصوت

وقال المصدر: "بحلول نهاية العام، في إحدى الحقول العسكرية في الدائرة القطبية الشمالية، سيجري اختبار إطلاق النار باستخدام نظام حديث مضاد للصواريخ. وسيتعين على المجمع اكتشاف هدف أسرع من الصوت ومرافقته وضربه".ولم يحدد المصدر نوع نظام الدفاع الصاروخي، لكنه أشار إلى أنه "يجب إصابة الهدف في إطار التجارب على مسافة مئات الكيلومترات".حاليًا، يستخدم الجيش الروسي أنظمة الصواريخ إس-400 للدفاع الجوي، بالإضافة إلى ذلك، توشك اختبارات أحدث نظام دفاع جوي / دفاع صاروخي إس-500 على الانتهاء.أيضًا، يتم تطوير نظام دفاع صاروخي خاص متنقل إس-550، ومع ذلك ، لم يتم الإبلاغ سابقًا عن وجود نماذج أولية قادرة على المشاركة في الاختبارات.
صرح مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" بأن روسيا ستجري في القطب الشمالي حتى نهاية هذا العام، اختبارات لإطلاق النار باستخدام "نظام دفاع جوي حديث مع اعتراض عملي لهدف تفوق سرعته سرعة الصوت.
وقال المصدر: "بحلول نهاية العام، في إحدى الحقول العسكرية في الدائرة القطبية الشمالية، سيجري اختبار إطلاق النار باستخدام نظام حديث مضاد للصواريخ. وسيتعين على المجمع اكتشاف هدف أسرع من الصوت ومرافقته وضربه".
ولم يحدد المصدر نوع نظام الدفاع الصاروخي، لكنه أشار إلى أنه "يجب إصابة الهدف في إطار التجارب على مسافة مئات الكيلومترات".
حاليًا، يستخدم الجيش الروسي أنظمة الصواريخ إس-400 للدفاع الجوي، بالإضافة إلى ذلك، توشك اختبارات أحدث نظام دفاع جوي / دفاع صاروخي إس-500 على الانتهاء.
أيضًا، يتم تطوير نظام دفاع صاروخي خاص متنقل إس-550، ومع ذلك ، لم يتم الإبلاغ سابقًا عن وجود نماذج أولية قادرة على المشاركة في الاختبارات.