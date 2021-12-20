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"الإحصاء" تكشف عن معدل بطالة السعوديين في الربع الثالث من 2021
"الإحصاء" تكشف عن معدل بطالة السعوديين في الربع الثالث من 2021
كشفت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية عن معدل البطالة بين المواطنين والمقيمين خلال الربع الثالث من العام الجاري 2021. 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T13:05+0000
2021-12-20T13:05+0000
معدل البطالة
السعودية
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جاء ذلك في نشرة سوق العمل التي أصدرتها الهيئة، اليوم الإثنين، بحسب صحيفة "المدينة" السعودية.وبشكل عام بلغ معدل بطالة جميع سكان المملكة (السعوديين والمقيمين) 15 سنة فأكثر، 6.6%.وبشكل تفصيلي بلغ معدل البطالة لدى سكان المملكة الذكور 3.3%، بينما بلغت لدى الإناث 17.1%.في حين بلغت معدلات البطالة لدى المواطنين (السعوديين)، ذكورا وإناثا 15 سنة فأكثر 11.3% وهي النسبة ذاتها المسجلة خلال الربع الثاني من العام الجاري.وبالنسبة للذكور السعوديين فقط، تراجعت نسبة البطالة خلال الربع الثالث من 2021 إلى 5.9%، هبوطا من 6.1% في الربع السابق.كما انخفضت معدلات البطالة لدى المواطنات السعوديات إلى 21.9%، مقارنة بـ 22.3% في الربع السابق من العام الجاري.وارتفع معدل مشاركة جميع سكان المملكة (سعوديين ومقيمين) في القوى العاملة إلى 61.2% ارتفاعا من 60.8% في الربع السابق.وبحسب التقرير، ارتفع معدل مشاركة السعوديين ذكورا وإناثا في القوى العاملة ليصل إلى 49.8% مقارنة بـ 49.4% في الربع الثاني من 2021.
السعودية
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معدل البطالة, السعودية

"الإحصاء" تكشف عن معدل بطالة السعوديين في الربع الثالث من 2021

13:05 GMT 20.12.2021
© REUTERS / Faisal Al Nasserمدينة الرياض
مدينة الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
© REUTERS / Faisal Al Nasser
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كشفت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية عن معدل البطالة بين المواطنين والمقيمين خلال الربع الثالث من العام الجاري 2021.
جاء ذلك في نشرة سوق العمل التي أصدرتها الهيئة، اليوم الإثنين، بحسب صحيفة "المدينة" السعودية.
وبشكل عام بلغ معدل بطالة جميع سكان المملكة (السعوديين والمقيمين) 15 سنة فأكثر، 6.6%.
وبشكل تفصيلي بلغ معدل البطالة لدى سكان المملكة الذكور 3.3%، بينما بلغت لدى الإناث 17.1%.
في حين بلغت معدلات البطالة لدى المواطنين (السعوديين)، ذكورا وإناثا 15 سنة فأكثر 11.3% وهي النسبة ذاتها المسجلة خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وبالنسبة للذكور السعوديين فقط، تراجعت نسبة البطالة خلال الربع الثالث من 2021 إلى 5.9%، هبوطا من 6.1% في الربع السابق.
كما انخفضت معدلات البطالة لدى المواطنات السعوديات إلى 21.9%، مقارنة بـ 22.3% في الربع السابق من العام الجاري.
وارتفع معدل مشاركة جميع سكان المملكة (سعوديين ومقيمين) في القوى العاملة إلى 61.2% ارتفاعا من 60.8% في الربع السابق.
وبحسب التقرير، ارتفع معدل مشاركة السعوديين ذكورا وإناثا في القوى العاملة ليصل إلى 49.8% مقارنة بـ 49.4% في الربع الثاني من 2021.
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