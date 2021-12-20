تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211220/الإمارات-تشكل-مجلس-أمناء-الهيئة-الوطنية-لحقوق-الإنسان-1054362108.html
الإمارات تشكل مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان
الإمارات تشكل مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان
قرر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، اليوم الإثنين، تشكيل مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان. 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T08:27+0000
2021-12-20T08:27+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104344/91/1043449100_0:81:2049:1233_1920x0_80_0_0_c4ab38701aa1e80849583efc5d1ff8f4.jpg
ونقلت صحيفة "البيان" الإماراتية نصّ قرار رئيس الإمارات الذي أمر بتشكيل المجلس برئاسة مقصود عادل عبد الله كروز، وعضوية 11 شخصا.في السياق ذاته، قرر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان تعيين الدكتور سعيد محمد عبد الله الغفلي أميناً عاماً للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بدرجة وكيل وزارة.وبموجب القرار فسوف يشارك ممثلو الجهات الحكومية التالية، في أعمال مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وحضور اجتماعاته: وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة الموارد البشرية والتوطين، وزارة تنمية المجتمع.ويحق لكل من الجهات سابقة الذكر اختيار من يمثلها، على أن ترسل الترشيحات مصحوبة ببيانات كافية عن المرشح إلى رئيس الهيئة، كما نص القرار، على أنه لا يكون لممثلي الجهات الحكومية المنصوص عليها الحق في التصويت على الموضوعات المعروضة على مجلس الأمناء.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104344/91/1043449100_112:0:1815:1277_1920x0_80_0_0_0aca77976548015f4fe9018f585272bc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الإمارات تشكل مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان

08:27 GMT 20.12.2021
© AFP 2021 / ADAM JANالشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
© AFP 2021 / ADAM JAN
تابعنا عبر
قرر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، اليوم الإثنين، تشكيل مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.
ونقلت صحيفة "البيان" الإماراتية نصّ قرار رئيس الإمارات الذي أمر بتشكيل المجلس برئاسة مقصود عادل عبد الله كروز، وعضوية 11 شخصا.

وتضمن القرار كذلك أن "يختار المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس يحل محله في حال غيابه، وتكون مدة عضوية المجلس 4 سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار".

في السياق ذاته، قرر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان تعيين الدكتور سعيد محمد عبد الله الغفلي أميناً عاماً للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بدرجة وكيل وزارة.
وبموجب القرار فسوف يشارك ممثلو الجهات الحكومية التالية، في أعمال مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وحضور اجتماعاته: وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة الموارد البشرية والتوطين، وزارة تنمية المجتمع.
ويحق لكل من الجهات سابقة الذكر اختيار من يمثلها، على أن ترسل الترشيحات مصحوبة ببيانات كافية عن المرشح إلى رئيس الهيئة، كما نص القرار، على أنه لا يكون لممثلي الجهات الحكومية المنصوص عليها الحق في التصويت على الموضوعات المعروضة على مجلس الأمناء.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
08:55 GMTاندلاع حريق داخل غواصة تابعة للبحرية الإسرائيلية
08:53 GMTالخارجية الإيرانية: لا تقدم في المحادثات الأخيرة مع السعودية
08:28 GMTإسرائيل تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا منذ شهرين
08:27 GMTالإمارات تشكل مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان
08:22 GMTإسرائيل تدرج أمريكا ودولة عربية ثانية ضمن قائمة الدول الحمراء بسبب أوميكرون
08:04 GMTقاذفة "تو-22" تطلق صاروخا مضادا للسفن... فيديو
08:03 GMTأعمال ترميم تستهدف إحياء "أقدم الإمارات العربية" في العراق
07:58 GMTالليرة التركية تهوى إلى مستوى تاريخي عند أكثر من 17.5 مقابل الدولار
07:50 GMTريابكوف: موسكو ترى أن واشنطن لن ترفض المقترحات الروسية حول الضمانات الأمنية
07:33 GMTمسؤول أردني: رواتب 43% من متقاعدي الضمان الاجتماعي أقل من 300 دينار... فيديو
07:20 GMTعودة سائحي الفضاء اليابانيين بأمان إلى الأرض
07:18 GMTاختبار نظام دفاع صاروخي روسي في القطب الشمالي على هدف أسرع من الصوت
07:10 GMTدراسة تكشف رقما صادما عن معدل تكاثر أوميكرون في الجسم
06:54 GMTإتمام أكبر صفقة تأجير إبل في السعودية بقيمة 20 مليون ريال لمدة 48 ساعة... فيديو
06:31 GMTإطلاق نار على قوة إسرائيلية شمالي الضفة الغربية
06:08 GMTصحيفة: صاروخ "الشيطان-2" الروسي قادر على تدمير بريطانيا
06:02 GMTوزير الخارجية الصيني يصف تايوان بـ "المسافر" الذي سيعود إلى وطنه في نهاية المطاف
05:41 GMTشرب هذا العصير كل يوم يمنع السرطان
05:19 GMTوكالة: الانفجارات قرب محطة بوشهر النووية في إيران كانت بسبب تدريبات للدفاع الجوي
05:17 GMTهذا الشيء الموجود لدى الجميع في المطبخ أقذر من المرحاض