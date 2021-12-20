الإمارات تشكل مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان

ونقلت صحيفة "البيان" الإماراتية نصّ قرار رئيس الإمارات الذي أمر بتشكيل المجلس برئاسة مقصود عادل عبد الله كروز، وعضوية 11 شخصا.في السياق ذاته، قرر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان تعيين الدكتور سعيد محمد عبد الله الغفلي أميناً عاماً للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بدرجة وكيل وزارة.وبموجب القرار فسوف يشارك ممثلو الجهات الحكومية التالية، في أعمال مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وحضور اجتماعاته: وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة الموارد البشرية والتوطين، وزارة تنمية المجتمع.ويحق لكل من الجهات سابقة الذكر اختيار من يمثلها، على أن ترسل الترشيحات مصحوبة ببيانات كافية عن المرشح إلى رئيس الهيئة، كما نص القرار، على أنه لا يكون لممثلي الجهات الحكومية المنصوص عليها الحق في التصويت على الموضوعات المعروضة على مجلس الأمناء.
قرر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، اليوم الإثنين، تشكيل مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.
ونقلت صحيفة "البيان" الإماراتية نصّ قرار رئيس الإمارات الذي أمر بتشكيل المجلس برئاسة مقصود عادل عبد الله كروز، وعضوية 11 شخصا.
وتضمن القرار كذلك أن "يختار المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس يحل محله في حال غيابه، وتكون مدة عضوية المجلس 4 سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار".
في السياق ذاته، قرر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان تعيين الدكتور سعيد محمد عبد الله الغفلي أميناً عاماً للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بدرجة وكيل وزارة.
وبموجب القرار فسوف يشارك ممثلو الجهات الحكومية التالية، في أعمال مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وحضور اجتماعاته: وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة الموارد البشرية والتوطين، وزارة تنمية المجتمع.
ويحق لكل من الجهات سابقة الذكر اختيار من يمثلها، على أن ترسل الترشيحات مصحوبة ببيانات كافية عن المرشح إلى رئيس الهيئة، كما نص القرار، على أنه لا يكون لممثلي الجهات الحكومية المنصوص عليها الحق في التصويت على الموضوعات المعروضة على مجلس الأمناء.