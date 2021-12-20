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الاتحاد الأوروبي يجني ثمار سياسته
الاتحاد الأوروبي يجني ثمار سياسته
قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إنه سيقدم في يناير/ كانون الثاني 2022 مسودة معدلة لمفهوم الدفاع الاستراتيجي،... 20.12.2021, سبوتنيك عربي
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وكتب جوزيب بوريل في مدونته:وفقًا لبوريل، "أصبحت أوكرانيا وبيلاروسيا مثالاً على أنواع التهديدات التي تواجهها أوروبا: التكتيكات الهجينة، والسياسة من موقع القوة، والترهيب والتضليل... وهذا لا يؤثر فقط على البلدان والمجتمعات الفردية، ولكن أيضًا مبادئ الأمن الأوروبي. تُظهر هذه الأحداث أن الاتحاد الأوروبي بحاجة ماسة إلى تعزيز قدرته ووسائله في العمل الأمني​​".اقرأ أيضا - الاتحاد الأوروبي: نعمل على منع صراع مع روسيا لكن سندعم أوكرانيا تحت أي ظرفوأضاف بوريل أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى مزيد من القدرات والمزيد من الاتساق في مجال الدفاع. وقال إن "ذلك سيساهم في جهود الناتو لحماية الحدود الشرقية".يُذكر أن الاتحاد الأوروبي يدرس موضوع "البوصلة الاستراتيجية" منذ عدة سنوات - وهي استراتيجية الدفاع والأمن الشاملة للحلف على مدى السنوات الخمس إلى العشر القادمة. ويُقصد به برنامج يعكس فيه أهداف الاتحاد الأوروبي في قضايا الأمن والدفاع، وتحديد التهديدات المناسبة. ومن المتوقع أن يتيح هذا البرنامج المشترك استجابة أفضل للأزمات الخارجية، وحماية الاتحاد الأوروبي ومواطنيه، واستخدام القدرات الدفاعية الحالية بشكل أكثر فعالية.
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الاتحاد الأوروبي يجني ثمار سياسته

12:04 GMT 20.12.2021
© Sputnikالاتحاد الأوروبي يجني ثمار سياسته
الاتحاد الأوروبي يجني ثمار سياسته - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
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قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إنه سيقدم في يناير/ كانون الثاني 2022 مسودة معدلة لمفهوم الدفاع الاستراتيجي، المسماة بـ "البوصلة الاستراتيجية"، في اجتماع غير رسمي لوزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي، مع مراعاة الأحداث في أوكرانيا وبيلاروسيا.
وكتب جوزيب بوريل في مدونته:

"سأقدم نسخة معدلة من البوصلة الاستراتيجية في يناير في اجتماع غير رسمي لوزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي في بريست حتى تتم الموافقة عليها في مارس".

وفقًا لبوريل، "أصبحت أوكرانيا وبيلاروسيا مثالاً على أنواع التهديدات التي تواجهها أوروبا: التكتيكات الهجينة، والسياسة من موقع القوة، والترهيب والتضليل... وهذا لا يؤثر فقط على البلدان والمجتمعات الفردية، ولكن أيضًا مبادئ الأمن الأوروبي. تُظهر هذه الأحداث أن الاتحاد الأوروبي بحاجة ماسة إلى تعزيز قدرته ووسائله في العمل الأمني​​".
اقرأ أيضا - الاتحاد الأوروبي: نعمل على منع صراع مع روسيا لكن سندعم أوكرانيا تحت أي ظرف
وأضاف بوريل أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى مزيد من القدرات والمزيد من الاتساق في مجال الدفاع. وقال إن "ذلك سيساهم في جهود الناتو لحماية الحدود الشرقية".
يُذكر أن الاتحاد الأوروبي يدرس موضوع "البوصلة الاستراتيجية" منذ عدة سنوات - وهي استراتيجية الدفاع والأمن الشاملة للحلف على مدى السنوات الخمس إلى العشر القادمة. ويُقصد به برنامج يعكس فيه أهداف الاتحاد الأوروبي في قضايا الأمن والدفاع، وتحديد التهديدات المناسبة. ومن المتوقع أن يتيح هذا البرنامج المشترك استجابة أفضل للأزمات الخارجية، وحماية الاتحاد الأوروبي ومواطنيه، واستخدام القدرات الدفاعية الحالية بشكل أكثر فعالية.
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