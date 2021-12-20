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الاستخبارات الإسرائيلية تعلن للمرة الأولى أنها لعبت دورا في اغتيال قاسم سليماني
الاستخبارات الإسرائيلية تعلن للمرة الأولى أنها لعبت دورا في اغتيال قاسم سليماني
أعلن مسؤول إسرائيلي أن الاستخبارات الإسرائيلية لعبت دورا في تصفية الجنرال قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس الإيراني، في تصريح علني هو الأول منذ عملية... 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T10:34+0000
2021-12-20T10:34+0000
العالم
أخبار إيران
اغتيال قاسم سليماني
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وقال رئيس هيئة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي، الميجر جنرال تامير هايمان، في سياق مقابلة وداعية مع مجلة مركز التراث الاستخباراتي (مابات مالام)، إن فترة توليه هذا المنصب شهدت عمليتي تصفية مهمتين: القائد الإيراني سليماني، والقيادي في حركة الجهاد الفلسطينية بهاء أبو العطا الذي اغتيل في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2019.وأوضح هايمان أن الاستخبارات الإسرائيلية أحبطت مخططات عديدة وعرقلت عمليات نقل أموال ووسائل قتالية من إيران، لمنع التموضع الإيراني في سوريا، مشيرا الى أن هذه العمليات تمت بنجاح باهر، على حد قوله.وكانت أصوات انفجارات دوت قرب محطة بوشهر النووية في إيران، الليلة الماضية، فيما قال نائب المحافظ إن السبب يعود إلى مناورات هدفها تعزيز قدرات منظومة الدفاع الجوي.وحذر الحرس الثوري من أن إيران سترد بضربات مدمرة في حال تعرضت منشآتها النووية لأي هجوم إسرائيلي.وقال قائد مقر "خاتم الأنبياء" المركزي اللواء غلام علي رشيد إن القوات المسلحة الإيرانية لن تتردد في توجيه ضربة شديدة لجميع المراكز والقواعد والمناطق التي قد تستخدم لعبور الطائرات الحربية الإسرائيلية.وأضاف أنه ستتم أيضا مهاجمة مكان انطلاق هذه الطائرات.
https://arabic.sputniknews.com/20211220/الحرس-الثوري-يبدأ-تدريباته-ويهدد-بالرد-الساحق-فورا-على-أي-هجوم-إسرائيلي-1054364311.html
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العالم, أخبار إيران, اغتيال قاسم سليماني

الاستخبارات الإسرائيلية تعلن للمرة الأولى أنها لعبت دورا في اغتيال قاسم سليماني

10:34 GMT 20.12.2021
© REUTERS / Wana News Agencyصورة قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، 2020
صورة قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
© REUTERS / Wana News Agency
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أعلن مسؤول إسرائيلي أن الاستخبارات الإسرائيلية لعبت دورا في تصفية الجنرال قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس الإيراني، في تصريح علني هو الأول منذ عملية الاغتيال.
وقال رئيس هيئة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي، الميجر جنرال تامير هايمان، في سياق مقابلة وداعية مع مجلة مركز التراث الاستخباراتي (مابات مالام)، إن فترة توليه هذا المنصب شهدت عمليتي تصفية مهمتين: القائد الإيراني سليماني، والقيادي في حركة الجهاد الفلسطينية بهاء أبو العطا الذي اغتيل في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2019.
مناورات الجيش الإيراني ذو الفقار 1400 في بحر عمان، إيران 7 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
الحرس الثوري يبدأ مناوراته ويهدد بضربات مدمرة "فورا" على أي هجوم إسرائيلي ضد منشآت نووية
10:01 GMT
وأوضح هايمان أن الاستخبارات الإسرائيلية أحبطت مخططات عديدة وعرقلت عمليات نقل أموال ووسائل قتالية من إيران، لمنع التموضع الإيراني في سوريا، مشيرا الى أن هذه العمليات تمت بنجاح باهر، على حد قوله.
وكانت أصوات انفجارات دوت قرب محطة بوشهر النووية في إيران، الليلة الماضية، فيما قال نائب المحافظ إن السبب يعود إلى مناورات هدفها تعزيز قدرات منظومة الدفاع الجوي.
وحذر الحرس الثوري من أن إيران سترد بضربات مدمرة في حال تعرضت منشآتها النووية لأي هجوم إسرائيلي.
وقال قائد مقر "خاتم الأنبياء" المركزي اللواء غلام علي رشيد إن القوات المسلحة الإيرانية لن تتردد في توجيه ضربة شديدة لجميع المراكز والقواعد والمناطق التي قد تستخدم لعبور الطائرات الحربية الإسرائيلية.
وأضاف أنه ستتم أيضا مهاجمة مكان انطلاق هذه الطائرات.
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