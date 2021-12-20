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https://arabic.sputniknews.com/20211220/البابا-فرنسيس-يصف-العنف-الأسري-ضد-المرأة-بالفعل-الشيطاني-1054357952.html
البابا فرنسيس يصف العنف الأسري ضد المرأة بالفعل الشيطاني
البابا فرنسيس يصف العنف الأسري ضد المرأة بالفعل الشيطاني
قال البابا فرنسيس، إن الرجال الذين يرتكبون العنف ضد المرأة ينخرطون في "فعل شيطاني أو يكاد". 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T03:03+0000
2021-12-20T03:43+0000
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
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وأدلى البابا بهذا التعليق، الذي يعد أقوى تعبير يستخدمه للتنديد بمثل هذا العنف، خلال برنامج تم بثه مساء اليوم الأحد على شبكة (تي.جي5) الإيطالية، بينما كان يتحدث مع ثلاث نساء ورجل، وجميعهم من خلفيات صعبة.وردا على سؤال وجهته امرأة تدعى جيوفانا، وهي من ضحايا العنف الأسري، قال البابا فرنسيس "عدد النساء اللائي يتعرضن للضرب والإيذاء في منازلهن، حتى من قبل أزواجهن، مرتفع للغاية".وقالت جيوفانا، إنها ترعى أطفالها الأربعة بعد أن فروا من منزل يسوده العنف، وفقا لرويترز.وخلال اللقاء، استمع البابا أيضا إلى امرأة مشردة تحدثت عن حياتها في الشارع ورجل يحاول بدء حياته من جديد بعد 25 عاما خلف القضبان.
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البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

البابا فرنسيس يصف العنف الأسري ضد المرأة بالفعل الشيطاني

03:03 GMT 20.12.2021 (تم التحديث: 03:43 GMT 20.12.2021)
© REUTERS / REUTERS TVالبابا فرنسيس، بابا الفاتيكان أثناء زيارته إلى العراق
البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان أثناء زيارته إلى العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
© REUTERS / REUTERS TV
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قال البابا فرنسيس، إن الرجال الذين يرتكبون العنف ضد المرأة ينخرطون في "فعل شيطاني أو يكاد".
وأدلى البابا بهذا التعليق، الذي يعد أقوى تعبير يستخدمه للتنديد بمثل هذا العنف، خلال برنامج تم بثه مساء اليوم الأحد على شبكة (تي.جي5) الإيطالية، بينما كان يتحدث مع ثلاث نساء ورجل، وجميعهم من خلفيات صعبة.
وردا على سؤال وجهته امرأة تدعى جيوفانا، وهي من ضحايا العنف الأسري، قال البابا فرنسيس "عدد النساء اللائي يتعرضن للضرب والإيذاء في منازلهن، حتى من قبل أزواجهن، مرتفع للغاية".
وأضاف "المشكلة هي أنه، بالنسبة لي، (مثل هذا العمل) فعل شيطاني أو يكاد لأنه يستغل امرأة لا تستطيع الدفاع عن نفسها، ويمكنها فقط (محاولة) صد الضربات.. هذا أمر مذل ومهين جدا".
وقالت جيوفانا، إنها ترعى أطفالها الأربعة بعد أن فروا من منزل يسوده العنف، وفقا لرويترز.
وخلال اللقاء، استمع البابا أيضا إلى امرأة مشردة تحدثت عن حياتها في الشارع ورجل يحاول بدء حياته من جديد بعد 25 عاما خلف القضبان.
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