https://arabic.sputniknews.com/20211220/البرهان-يؤكد-دعمه-لرئيس-الوزراء-السوداني-في-تشكيل-حكومة-كفاءات-مدنية-مستقلة-1054379051.html

البرهان يؤكد دعمه لرئيس الوزراء السوداني في تشكيل حكومة كفاءات مدنية مستقلة

البرهان يؤكد دعمه لرئيس الوزراء السوداني في تشكيل حكومة كفاءات مدنية مستقلة

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، دعمه لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك في تشكيل حكومة كفاءات مدنية... 20.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-20T15:03+0000

2021-12-20T15:03+0000

2021-12-20T15:03+0000

أخبار السودان اليوم

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وقال البرهان، في كلمة له بمقر القيادة العامة السودانية، إن الإجراءات والتعيينات بعد 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، تمت بالتنسيق بينه وبين رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا الالتزام بأن تكون حكومة الفترة الانتقالية حكومة كفاءات غير حزبية، حسب وكالة الأنباء السودانية.ودعا البرهان، ضباط القوات المسلحة والدعم السريع الى عدم الالتفات للشائعات التي تستهدف وحدة المنظومة الأمنية، مترحما على "شهداء القوات المسلحة وحيا الجنود المرابطين في كل بقاع السودان".وشهد السودان، أمس الأحد، تظاهرات كبيرة دعت لها العديد من القوى والأحزاب السياسية ولجان المقاومة وشباب الثورة لرفض قرارات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورفض تحول مسار الثورة بعد ثلاثة أعوام من اندلاعها.وستكون هذه الاحتجاجات هي التاسعة في سلسلة من المظاهرات ضد الانقلاب التي استمرت حتى بعد أن أعاد الجيش حمدوك، الذي كان قيد الإقامة الجبرية، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، وأطلق سراحه مع معتقلين سياسيين بارزين آخرين.وتطالب الأحزاب المدنية ولجان المقاومة التي نظمت عدة احتجاجات حاشدة بحكم مدني كامل تحت شعار "لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية".وفي 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، لينهي بذلك الاتحاد الذي شكله المدنيون والعسكريون لإدارة الفترة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في 2019.لكن في يوم 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع البرهان و حمدوك اتفاقا سياسيا جديدا يقضي بعودة حمدوك إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله.>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار السودان اليوم.

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أخبار السودان اليوم