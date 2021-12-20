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https://arabic.sputniknews.com/20211220/البنك-الدولي-ملتزمون-بدعم-الاقتصاد-التونسي-1054389274.html
البنك الدولي: ملتزمون بدعم الاقتصاد التونسي
البنك الدولي: ملتزمون بدعم الاقتصاد التونسي
جدد البنك الدولي التزامه بدعم الاقتصاد التونسي، عبر خطة التعافي التي تنتهجها الحكومة التونسية. 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T20:46+0000
2021-12-20T20:46+0000
2021-12-20T20:51+0000
أخبار تونس اليوم
أخبار البنك الدولي
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وحسب تصريحات نقلتها وسائل إعلام تونسية، أكد فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا التزام البنك بهذا الدعم.وقال: "البنك أعاد تأكيد التزامه بدعم برنامج التعافي الاقتصادي التونسي، من أجل تحقيق نمو شامل ومستدام، وذلك لضمان تمويل برنامج التغطية الاجتماعية".ولفت إلى أن هذا الاجتماع يأتي في وقت تمر فيه تونس، بما وصفها حالة اقتصادية واجتماعية حساسة.وذكر فريد بلحاح، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن شرط حصول تونس على هذا الدعم هو الشفافية والنجاعة وأن يذهب مباشرة للعائلات الفقيرة.
https://arabic.sputniknews.com/20210315/البنك-الدولي-يخصص-300-مليون-دولار-للفقراء-في-تونس-1048370116.html
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أخبار تونس اليوم, أخبار البنك الدولي
البنك الدولي: ملتزمون بدعم الاقتصاد التونسي 20:46 GMT 20.12.2021 (تم التحديث: 20:51 GMT 20.12.2021)
جدد البنك الدولي التزامه بدعم الاقتصاد التونسي، عبر خطة التعافي التي تنتهجها الحكومة التونسية.
وحسب تصريحات نقلتها
وسائل إعلام
تونسية، أكد فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا التزام البنك بهذا الدعم.
وقال: "
البنك أعاد تأكيد
التزامه بدعم برنامج التعافي الاقتصادي التونسي، من أجل تحقيق نمو شامل ومستدام، وذلك لضمان تمويل برنامج التغطية الاجتماعية".
وأوضح بلحاج أنه عقد اجتماعا عبر تقنية الفيديو مع رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، وفريقها الاقتصادي، ومحافظ البنك المركزي.
ولفت إلى أن هذا الاجتماع يأتي في وقت تمر فيه تونس، بما وصفها حالة اقتصادية واجتماعية حساسة.
يشار إلى أن البنك الدولي كان قد أعلن في مارس/ آذار الماضي عن تخصيصه 300 مليون دولار لمساعدة نحو مليون عائلة فقيرة في تونس.
وذكر فريد بلحاح، نائب
رئيس البنك الدولي
لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن شرط حصول تونس على هذا الدعم هو الشفافية والنجاعة وأن يذهب مباشرة للعائلات الفقيرة.