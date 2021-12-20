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التحالف يطلب من المدنيين في مطار صنعاء إخلاءه فورا
https://arabic.sputniknews.com/20211220/التحالف-يطلب-من-المدنيين-بمطار-صنعاء-إخلاءه-فورا-1054387717.html
التحالف يطلب من المدنيين في مطار صنعاء إخلاءه فورا
التحالف يطلب من المدنيين في مطار صنعاء إخلاءه فورا
طالب التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية كل المنظمات الإنسانية العاملة في مطار صنعاء بإخلائه فورا. 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T19:12+0000
2021-12-20T19:23+0000
التحالف العربي
مطار صنعاء
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وحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية فقد دعا التحالف العربي، اليوم الاثنين، المنظمات الدولية والإنسانية العاملة في مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، إلى إخلاء مطار صنعاء الدولي الذي تديره الجماعة، فوراً.وفي حين لم يذكر سبب هذا الطلب قال البيان: "نطلب من المدنيين بمطار صنعاء الدولي والمنظمات الأممية والإنسانية إخلاء المطار حالاً"، مؤكدا أن التحالف اتخذ "إجراءات قانونية للتعامل مع التهديد عملياتياً".وكان مطار صنعاء الدولي قد تعرض إلى العديد من الغارات الجوية أخرجته من الخدمة، في ظل اتهامات من التحالف لجماعة "أنصار الله" باستخدام مرافقه لأغراض عسكرية.
https://arabic.sputniknews.com/20211130/التحالف-العربي-تدمير-طائرة-مسيرة-بعد-إقلاعها-من-مطار-صنعاء-الدولي-1053423607.html
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التحالف العربي, مطار صنعاء

التحالف يطلب من المدنيين في مطار صنعاء إخلاءه فورا

19:12 GMT 20.12.2021 (تم التحديث: 19:23 GMT 20.12.2021)
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طالب التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية كل المنظمات الإنسانية العاملة في مطار صنعاء بإخلائه فورا.
وحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية فقد دعا التحالف العربي، اليوم الاثنين، المنظمات الدولية والإنسانية العاملة في مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، إلى إخلاء مطار صنعاء الدولي الذي تديره الجماعة، فوراً.
طائرة مسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
التحالف العربي: تدمير طائرة مسيرة بعد إقلاعها من مطار صنعاء الدولي
30 نوفمبر, 23:29 GMT
وفي حين لم يذكر سبب هذا الطلب قال البيان: "نطلب من المدنيين بمطار صنعاء الدولي والمنظمات الأممية والإنسانية إخلاء المطار حالاً"، مؤكدا أن التحالف اتخذ "إجراءات قانونية للتعامل مع التهديد عملياتياً".
وكان مطار صنعاء الدولي قد تعرض إلى العديد من الغارات الجوية أخرجته من الخدمة، في ظل اتهامات من التحالف لجماعة "أنصار الله" باستخدام مرافقه لأغراض عسكرية.
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