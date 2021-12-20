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https://arabic.sputniknews.com/20211220/الجامعة-العربية-تحتفل-بمشاركتها-في-معرض-إكسبو-2020-دبي-1054373934.html
الجامعة العربية تحتفل بمشاركتها في معرض "إكسبو 2020 دبي"
الجامعة العربية تحتفل بمشاركتها في معرض "إكسبو 2020 دبي"
احتفلت جامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، بمشاركتها في معرض "إكسبو 2020 دبي"، بحضور أمينها العام، أحمد ‏أبو الغيط، ووزير الدولة الإماراتي، خليفة شاهين المرر.‏ 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T13:43+0000
2021-12-20T13:43+0000
العالم العربي
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وقال مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدولة العربية في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه إن "الاحتفال بدأ بعزف السلام الوطني الإماراتي وعرض موسيقي عسكري قدمته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التابعة للجامعة العربية، تبعته كلمة افتتاحية للأمين العام حرص خلالها على تقديم التهنئة لدولة الإمارات بمناسبة عيدها الـ50، مشيدا فيها بحكمة قيادتها التي جعلت منها بلدا للإنجاز والتميز".وتابع المصدر أن "أبو الغيط أكد في كلمته أن كلمة السر في كل من تجربة الإمارات ومسيرة الجامعة العربية هي الاتحاد والوحدة".ونقل عن أبو الغيط تأكيده أن "الجامعة العربية وبالرغم من كل الظروف والعقبات، لا تزال حية وحاضرة ما دام الشعور العربي راسخا في وجدان أبنائها".وذكر المصدر أن "الأمين العام تطرق في حديثه إلى جناح جامعة الدول العربية في معرض "إكسبو 2020 دبي"، الذي اختير له شعار ألف مفتاح ومفتاح، ومزج بين استعراض تراث الجامعة العربية، ورؤيتها للمستقبل".وختم الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، كلمته بالإشادة بنجاح هذا المعرض، الذي يقام لأول مرة في المنطقة العربية، مؤكدا أنه "يبعث رسالة تفاؤل بأن العرب قادرون على الابتكار".وتضمن برنامج الاحتفال بيوم الجامعة العربية زيارة الوفود لجناحها في "إكسبو" لافتتاح معرض تم إعداده خصيصا بهذه المناسبة، وتضمن وثائق تأسيس جامعة الدول العربية، وبعض وثائق انضمام دولة الإمارات إلى الجامعة ومجموعة من الطوابع البريدية تحت عنوان "العرب في إكسبو".وفي سياق متصل، ذكر المصدر أن أحمد أبو الغيط زار جناح الإمارات في "إكسبو"، وأبدى إعجابه الشديد بمضمونه الذي يستعرض بطريقة مبتكرة مسيرة الإمارات وإنجازاتها منذ انشائها قبل 50 عاما وحتى اليوم.وشهد الاحتفال بالجامعة العربية في معرض "إكسبو 2020 دبي" كذلك عروضا عسكرية موسيقية قدمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.واختتم يوم تكريم الجامعة العربية في "إكسبو" بحفل تقديم جوائز المرأة العربية للتميز في المجال الطبي، الذي أقيم بالتعاون مع الاتحاد العام النسائي الإماراتي في جناح المرأة في المعرض، إذ كرم الأمين العام للجامعة الفائزات في هذه النسخة.
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العالم العربي

الجامعة العربية تحتفل بمشاركتها في معرض "إكسبو 2020 دبي"

13:43 GMT 20.12.2021
© Photo / الجامعة العربيةالأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، خلال زيارته معرض "دبي إكسبو 2020"
الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، خلال زيارته معرض دبي إكسبو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، خلال زيارته معرض "دبي إكسبو 2020"
© Photo / الجامعة العربية
تابعنا عبر
احتفلت جامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، بمشاركتها في معرض "إكسبو 2020 دبي"، بحضور أمينها العام، أحمد ‏أبو الغيط، ووزير الدولة الإماراتي، خليفة شاهين المرر.‏
وقال مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدولة العربية في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه إن "الاحتفال بدأ بعزف السلام الوطني الإماراتي وعرض موسيقي عسكري قدمته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التابعة للجامعة العربية، تبعته كلمة افتتاحية للأمين العام حرص خلالها على تقديم التهنئة لدولة الإمارات بمناسبة عيدها الـ50، مشيدا فيها بحكمة قيادتها التي جعلت منها بلدا للإنجاز والتميز".
وتابع المصدر أن "أبو الغيط أكد في كلمته أن كلمة السر في كل من تجربة الإمارات ومسيرة الجامعة العربية هي الاتحاد والوحدة".
ونقل عن أبو الغيط تأكيده أن "الجامعة العربية وبالرغم من كل الظروف والعقبات، لا تزال حية وحاضرة ما دام الشعور العربي راسخا في وجدان أبنائها".
وذكر المصدر أن "الأمين العام تطرق في حديثه إلى جناح جامعة الدول العربية في معرض "إكسبو 2020 دبي"، الذي اختير له شعار ألف مفتاح ومفتاح، ومزج بين استعراض تراث الجامعة العربية، ورؤيتها للمستقبل".
وختم الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، كلمته بالإشادة بنجاح هذا المعرض، الذي يقام لأول مرة في المنطقة العربية، مؤكدا أنه "يبعث رسالة تفاؤل بأن العرب قادرون على الابتكار".
© Photo / الجامعة العربيةالأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في معرض "دبي إكسبو 2020"
الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في معرض دبي إكسبو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في معرض "دبي إكسبو 2020"
© Photo / الجامعة العربية
وتضمن برنامج الاحتفال بيوم الجامعة العربية زيارة الوفود لجناحها في "إكسبو" لافتتاح معرض تم إعداده خصيصا بهذه المناسبة، وتضمن وثائق تأسيس جامعة الدول العربية، وبعض وثائق انضمام دولة الإمارات إلى الجامعة ومجموعة من الطوابع البريدية تحت عنوان "العرب في إكسبو".
وفي سياق متصل، ذكر المصدر أن أحمد أبو الغيط زار جناح الإمارات في "إكسبو"، وأبدى إعجابه الشديد بمضمونه الذي يستعرض بطريقة مبتكرة مسيرة الإمارات وإنجازاتها منذ انشائها قبل 50 عاما وحتى اليوم.
وشهد الاحتفال بالجامعة العربية في معرض "إكسبو 2020 دبي" كذلك عروضا عسكرية موسيقية قدمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
واختتم يوم تكريم الجامعة العربية في "إكسبو" بحفل تقديم جوائز المرأة العربية للتميز في المجال الطبي، الذي أقيم بالتعاون مع الاتحاد العام النسائي الإماراتي في جناح المرأة في المعرض، إذ كرم الأمين العام للجامعة الفائزات في هذه النسخة.
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