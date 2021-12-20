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https://arabic.sputniknews.com/20211220/الجيش-الروسي-يطلق-النار-من-أحدث-سفينة-صاروخية-1054370232.html
الجيش الروسي يطلق النار من أحدث سفينة صاروخية
الجيش الروسي يطلق النار من أحدث سفينة صاروخية
نجحت أحدث سفينة صاروخية صغيرة "تسيكلون" في اختبارات الحكومة التي أجريت في البحر الأسود. 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T12:07+0000
2021-12-20T12:07+0000
2021-12-20T12:07+0000
رصد عسكري
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وذكرت الخدمة الصحفية لأسطول البحر الأسود أن الجيش الروسي أطلق نيران المدفعية من "تسيكلون". أجرى طاقم السفينة مناورات مع فريق التكليف الخاص بالشركة المصنعة.وجاء في البيان: "تم إطلاق نيران من المدفعية في إطار اختبارات الحكومة للسفينة قبل إدراجها في القوة القتالية لأسطول البحر الأسود".وتجدر الإشارة إلى أن تسيكلون مزودة بصواريخ كاليبر كروز. كما تم تجهيز السفينة بمنشأة مدفعية ومنظومة صواريخ ومدافع رشاشة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الجيش الروسي يطلق النار من أحدث سفينة صاروخية
نجحت أحدث سفينة صاروخية صغيرة "تسيكلون" في اختبارات الحكومة التي أجريت في البحر الأسود.
وذكرت الخدمة الصحفية لأسطول البحر الأسود أن الجيش الروسي أطلق نيران المدفعية من "تسيكلون". أجرى طاقم السفينة مناورات مع فريق التكليف الخاص بالشركة المصنعة.
وجاء في البيان: "تم إطلاق نيران من المدفعية في إطار اختبارات الحكومة للسفينة قبل إدراجها في القوة القتالية لأسطول البحر الأسود".
وتجدر الإشارة إلى أن تسيكلون مزودة بصواريخ كاليبر كروز. كما تم تجهيز السفينة بمنشأة مدفعية ومنظومة صواريخ ومدافع رشاشة.