الخارجية الألمانية: طرد روسيا اثنين من دبلوماسيينا خطوة غير مبررة وتزيد من توتر العلاقات

برلين - سبوتنيك. وصرحت الخارجية الألمانية، في بيان مساء اليوم الاثنين، أن "هذه الخطوة ليست مفاجئة، ولكنها من وجهة نظر الحكومة الألمانية غير مبررة على الإطلاق".وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن موسكو طردت اثنين من الدبلوماسيين الألمان ردا على إجراءات برلين وتصرفت وفق مبدأ التعامل بالمثل.وقالت الخارجية الروسية، في بيان، إنه تم استدعاء سفير ألمانيا لدى موسكو إلى مبنى الوزارة، و"تم إبلاغ سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية باعتبار اثنين من دبلوماسيي السفارة الألمانية في روسيا، شخصين غير مرغوب فيهما ردا على القرار غير الودي الذي اتخذته حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، كما تم التأكيد على أن الجانب الروسي سوف يرد بالشكل المناسب مع أي تعديات محتملة من قبل برلين في المستقبل".وأوضح البيان أنه "في 20 كانون الأول/ديسمبر الجاري، تم استدعاء السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية ألمانيا الاتحادية لدى روسيا غيزا فون غير، إلى وزارة الخارجية الروسية".كانت الخارجية الألمانية قد استدعت السفير الروسي في برلين سيرغي نيتشاييف، يوم الأربعاء الماضي، لإبلاغه بقرار طرد اثنين من الدبلوماسيين الروس على خلفية إصدار المحكمة الألمانية حكمًا بالسجن مدى الحياة على مواطن روسي أدين باغتيال الجورجي زليمخان خانغوشفيلي، في برلين عام 2019.وتعتبر ألمانيا أن عملية الاغتيال نفذت بتكليف من الأجهزة الأمنية الروسية، الأمر الذي تنفيه موسكو.هذا وقضت محكمة ألمانية، في 15 من الشهر الجاري، بسجن المواطن الروسي، فاديم كراسيكوف، مدى الحياة بتهمة اغتيال المواطن الجورجي، المعارض، من الأقلية الشيشانية، تورنيك (زيليمخان) خانغوشفيلي. وتقول المحكمة إن القاتل تلقى أوامر من جهات روسية لتنفيذ عملية القتل.وأعلنت الخارجية الروسية أن القرار الألماني "خطوة غير ودية"، ولن تبقى بلا رد من روسيا.
اعتبرت وزارة الخارجية الألمانية قرار روسيا طرد اثنين من الدبلوماسيين الألمان، ردًا على خطوة مماثلة من برلين، قرارا غير مبرر، محذرة من أنه يضفي مزيدا من التوتر على العلاقات بين البلدين.
برلين - سبوتنيك. وصرحت الخارجية الألمانية، في بيان مساء اليوم الاثنين، أن "هذه الخطوة ليست مفاجئة، ولكنها من وجهة نظر الحكومة الألمانية غير مبررة على الإطلاق".
وتابعت الخارجية الألمانية أن "الحكومة الاتحادية تسعى إلى الانخراط في حوار مع روسيا على أسس القانون الدولي والاحترام المتبادل، لكن قرار وزارة الخارجية الروسية اليوم يضفي مزيدًا من التعقيد على العلاقات بين البلدين".
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن موسكو طردت اثنين من الدبلوماسيين الألمان ردا على إجراءات برلين وتصرفت وفق مبدأ التعامل بالمثل.
وقالت الخارجية الروسية، في بيان، إنه تم استدعاء سفير ألمانيا لدى موسكو إلى مبنى الوزارة، و"تم إبلاغ سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية باعتبار اثنين من دبلوماسيي السفارة الألمانية في روسيا، شخصين غير مرغوب فيهما ردا على القرار غير الودي الذي اتخذته حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، كما تم التأكيد على أن الجانب الروسي سوف يرد بالشكل المناسب مع أي تعديات محتملة من قبل برلين في المستقبل".
وأضاف البيان أن "الجانب الروسي أكد رفضه التام للاتهامات التي لا أساس لها والبعيدة عن الواقع بتورط مؤسسات الدولة الروسية في هذه الجريمة [مقتل خانغوشفيلي]".
كانت الخارجية الألمانية قد استدعت السفير الروسي في برلين سيرغي نيتشاييف، يوم الأربعاء الماضي، لإبلاغه بقرار طرد اثنين من الدبلوماسيين الروس على خلفية إصدار المحكمة الألمانية حكمًا بالسجن مدى الحياة على مواطن روسي أدين باغتيال الجورجي زليمخان خانغوشفيلي، في برلين عام 2019.
وتعتبر ألمانيا أن عملية الاغتيال نفذت بتكليف من الأجهزة الأمنية الروسية، الأمر الذي تنفيه موسكو.
هذا وقضت محكمة ألمانية، في 15 من الشهر الجاري، بسجن المواطن الروسي، فاديم كراسيكوف، مدى الحياة بتهمة اغتيال المواطن الجورجي، المعارض، من الأقلية الشيشانية، تورنيك (زيليمخان) خانغوشفيلي. وتقول المحكمة إن القاتل تلقى أوامر من جهات روسية لتنفيذ عملية القتل.
وأعلنت الخارجية الروسية أن القرار الألماني "خطوة غير ودية"، ولن تبقى بلا رد من روسيا.