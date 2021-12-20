https://arabic.sputniknews.com/20211220/الخارجية-الألمانية-طرد-روسيا-اثنين-من-دبلوماسيينا-خطوة-غير-مبررة-وتزيد-من-توتر-العلاقات-1054386006.html

الخارجية الألمانية: طرد روسيا اثنين من دبلوماسيينا خطوة غير مبررة وتزيد من توتر العلاقات

الخارجية الألمانية: طرد روسيا اثنين من دبلوماسيينا خطوة غير مبررة وتزيد من توتر العلاقات

اعتبرت وزارة الخارجية الألمانية قرار روسيا طرد اثنين من الدبلوماسيين الألمان، ردًا على خطوة مماثلة من برلين، قرارا غير مبرر، محذرة من أنه يضفي مزيدا من التوتر... 20.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-20T17:54+0000

2021-12-20T17:54+0000

2021-12-20T17:54+0000

العالم

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برلين - سبوتنيك. وصرحت الخارجية الألمانية، في بيان مساء اليوم الاثنين، أن "هذه الخطوة ليست مفاجئة، ولكنها من وجهة نظر الحكومة الألمانية غير مبررة على الإطلاق".وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن موسكو طردت اثنين من الدبلوماسيين الألمان ردا على إجراءات برلين وتصرفت وفق مبدأ التعامل بالمثل.وقالت الخارجية الروسية، في بيان، إنه تم استدعاء سفير ألمانيا لدى موسكو إلى مبنى الوزارة، و"تم إبلاغ سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية باعتبار اثنين من دبلوماسيي السفارة الألمانية في روسيا، شخصين غير مرغوب فيهما ردا على القرار غير الودي الذي اتخذته حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، كما تم التأكيد على أن الجانب الروسي سوف يرد بالشكل المناسب مع أي تعديات محتملة من قبل برلين في المستقبل".وأوضح البيان أنه "في 20 كانون الأول/ديسمبر الجاري، تم استدعاء السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية ألمانيا الاتحادية لدى روسيا غيزا فون غير، إلى وزارة الخارجية الروسية".كانت الخارجية الألمانية قد استدعت السفير الروسي في برلين سيرغي نيتشاييف، يوم الأربعاء الماضي، لإبلاغه بقرار طرد اثنين من الدبلوماسيين الروس على خلفية إصدار المحكمة الألمانية حكمًا بالسجن مدى الحياة على مواطن روسي أدين باغتيال الجورجي زليمخان خانغوشفيلي، في برلين عام 2019.وتعتبر ألمانيا أن عملية الاغتيال نفذت بتكليف من الأجهزة الأمنية الروسية، الأمر الذي تنفيه موسكو.هذا وقضت محكمة ألمانية، في 15 من الشهر الجاري، بسجن المواطن الروسي، فاديم كراسيكوف، مدى الحياة بتهمة اغتيال المواطن الجورجي، المعارض، من الأقلية الشيشانية، تورنيك (زيليمخان) خانغوشفيلي. وتقول المحكمة إن القاتل تلقى أوامر من جهات روسية لتنفيذ عملية القتل.وأعلنت الخارجية الروسية أن القرار الألماني "خطوة غير ودية"، ولن تبقى بلا رد من روسيا.

https://arabic.sputniknews.com/20211220/روسيا-تطرد-اثنين-من-الدبلوماسيين-الألمان-1054379551.html

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العالم