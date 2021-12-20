الخارجية الأمريكية تطلب من مواطنيها تجنب السفر إلى أوكرانيا

وحسب بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، نشرته وكالة "سبوتنيك"، فقد دعت مواطنيها إلى تجنب السفر إلى أوكرانيا، زاعمة وجود تهديدات أمنية متزايدة من روسيا.وأردف البيان أن أمريكا "مستمرة في نصيحتها للمواطنين الأمريكيين بعدم السفر إلى أوكرانيا بسبب كورونا، والتهديدات المتزايدة من روسيا".كما ضم بيان الخارجية الأمريكية إلى جانب الأسباب السالفة ما قال إنه "زيادة الحذر بسبب الجريمة والاضطرابات المدنية".وتثار من وقت لآخر مزاعم غربية بأن روسيا تحشد قوات ضخمة على حدودها مع أوكرانيا، بهدف التخطيط لغزو كييف، الأمر الذي تنفيه موسكو، وتؤكد أن تحركات قواتها على أراضيها حق سيادي، لا يجب أن يقلق أحدا.ووفقا لوزارة الخارجية، إذا لم يستجب الناتو والولايات المتحدة لمطلب روسيا بضمانات أمنية، فقد يؤدي ذلك إلى جولة جديدة من المواجهة.وتشهد العلاقات بين روسيا والناتو، خلال الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة تواجد معدات عسكرية للحلف بالقرب من الحدود الروسية، الأمر الذي تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين.
وأردف البيان أن أمريكا "مستمرة في نصيحتها للمواطنين الأمريكيين بعدم السفر إلى أوكرانيا بسبب كورونا، والتهديدات المتزايدة من روسيا".
كما ضم بيان الخارجية الأمريكية إلى جانب الأسباب السالفة ما قال إنه "زيادة الحذر بسبب الجريمة والاضطرابات المدنية".
وتثار من وقت لآخر مزاعم غربية بأن روسيا تحشد قوات ضخمة على حدودها مع أوكرانيا، بهدف التخطيط لغزو كييف، الأمر الذي تنفيه موسكو، وتؤكد أن تحركات قواتها على أراضيها حق سيادي، لا يجب أن يقلق أحدا.
وكانت الخارجية الروسية، قد أعلنت بأن موسكو تصر على إعداد ضمانات أمنية في فترة زمنية محددة، وستقدم مقترحا شاملا بشأن الضمانات الأمنية القانونية، استعدادا لجولة جديدة من الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة.
ووفقا لوزارة الخارجية، إذا لم يستجب الناتو والولايات المتحدة لمطلب روسيا بضمانات أمنية، فقد يؤدي ذلك إلى جولة جديدة من المواجهة.
إلى ذلك أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، أن حلف الشمال الأطلسي (الناتو) ترك دون إجابة جميع مقترحات موسكو السابقة لخفض التصعيد، ولم يقدم أي مبادرات ملموسة وجادة لاستئناف عمل "مجلس روسيا – الناتو".
وتشهد العلاقات بين روسيا والناتو، خلال الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة تواجد معدات عسكرية للحلف بالقرب من الحدود الروسية، الأمر الذي تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين.