الخارجية الأمريكية تعلق على صدور حكم بالسجن ضد ناشط مصري

ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الاثنين، مشيرة إلى قول نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن "تشعر بخيبة أمل" بسبب صدور حكم بالسجن 5 سنوات من محكمة مصرية ضد الناشط علاء عبد الفتاح، اليوم الاثنين، بعدما تم محاكمته بتهمة نشر أخبار كاذبة.وتابع برايس: "المسؤولون الأمريكيون أثاروا قضايا حقوق الإنسان مع نظرائهم المصريين".وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن "المسؤولين الأمريكيين أبلغوا القاهرة أنه يمكن تحسين العلاقات مع مصر إذا ما تم إحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان".وأصدرت محكمة جنح أمن دولة طوارئ، حكمها على علاء عبد الفتاح بالسجن وغرامة 200 ألف جنيه بعد إدانته بتهمة نشر أخبار كاذبة كما عاقبت المتهمين محمد الباقر ومحمد أكسجين لمدة 4 سنوات بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.
علقت وزارة الخارجية الأمريكية على صدور حكم قضائي من إحدى المحاكم المصرية بسجن ناشط مصري وآخرين بعد إدانته بنشر أخبار كاذبة.
ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الاثنين، مشيرة إلى قول نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن "تشعر بخيبة أمل" بسبب صدور حكم بالسجن 5 سنوات من محكمة مصرية ضد الناشط علاء عبد الفتاح، اليوم الاثنين، بعدما تم محاكمته بتهمة نشر أخبار كاذبة.
وتابع برايس: "المسؤولون الأمريكيون أثاروا قضايا حقوق الإنسان مع نظرائهم المصريين".
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن "المسؤولين الأمريكيين أبلغوا القاهرة أنه يمكن تحسين العلاقات مع مصر إذا ما تم إحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان".
وأصدرت محكمة جنح أمن دولة طوارئ، حكمها على علاء عبد الفتاح بالسجن وغرامة 200 ألف جنيه بعد إدانته بتهمة نشر أخبار كاذبة كما عاقبت المتهمين محمد الباقر ومحمد أكسجين لمدة 4 سنوات بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.