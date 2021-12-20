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https://arabic.sputniknews.com/20211220/الخارجية-الأمريكية-تعلق-على-صدور-حكم-بالسجن-ضد-ناشط-مصري-1054388816.html
الخارجية الأمريكية تعلق على صدور حكم بالسجن ضد ناشط مصري
الخارجية الأمريكية تعلق على صدور حكم بالسجن ضد ناشط مصري
علقت وزارة الخارجية الأمريكية على صدور حكم قضائي من إحدى المحاكم المصرية بسجن ناشط مصري وآخرين بعد إدانته بنشر أخبار كاذبة. 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T20:21+0000
2021-12-20T20:21+0000
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ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الاثنين، مشيرة إلى قول نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن "تشعر بخيبة أمل" بسبب صدور حكم بالسجن 5 سنوات من محكمة مصرية ضد الناشط علاء عبد الفتاح، اليوم الاثنين، بعدما تم محاكمته بتهمة نشر أخبار كاذبة.وتابع برايس: "المسؤولون الأمريكيون أثاروا قضايا حقوق الإنسان مع نظرائهم المصريين".وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن "المسؤولين الأمريكيين أبلغوا القاهرة أنه يمكن تحسين العلاقات مع مصر إذا ما تم إحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان".وأصدرت محكمة جنح أمن دولة طوارئ، حكمها على علاء عبد الفتاح بالسجن وغرامة 200 ألف جنيه بعد إدانته بتهمة نشر أخبار كاذبة كما عاقبت المتهمين محمد الباقر ومحمد أكسجين لمدة 4 سنوات بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.
https://arabic.sputniknews.com/20211220/مصر-الحكم-بسجن-علاء-عبد-الفتاح-5-سنوات-وغرامة-200-ألف-جنيه-1054373816.html
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العالم العربي, أخبار مصر الآن

الخارجية الأمريكية تعلق على صدور حكم بالسجن ضد ناشط مصري

20:21 GMT 20.12.2021
© REUTERSمحكمة مصرية
محكمة مصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
© REUTERS
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علقت وزارة الخارجية الأمريكية على صدور حكم قضائي من إحدى المحاكم المصرية بسجن ناشط مصري وآخرين بعد إدانته بنشر أخبار كاذبة.
ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الاثنين، مشيرة إلى قول نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن "تشعر بخيبة أمل" بسبب صدور حكم بالسجن 5 سنوات من محكمة مصرية ضد الناشط علاء عبد الفتاح، اليوم الاثنين، بعدما تم محاكمته بتهمة نشر أخبار كاذبة.
وتابع برايس: "المسؤولون الأمريكيون أثاروا قضايا حقوق الإنسان مع نظرائهم المصريين".
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن "المسؤولين الأمريكيين أبلغوا القاهرة أنه يمكن تحسين العلاقات مع مصر إذا ما تم إحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان".
محكمة مصرية في محافظة الجيزة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
مصر... الحكم بسجن علاء عبد الفتاح 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه
13:41 GMT
وأصدرت محكمة جنح أمن دولة طوارئ، حكمها على علاء عبد الفتاح بالسجن وغرامة 200 ألف جنيه بعد إدانته بتهمة نشر أخبار كاذبة كما عاقبت المتهمين محمد الباقر ومحمد أكسجين لمدة 4 سنوات بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.
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