https://arabic.sputniknews.com/20211220/الخارجية-الإيرانية-لا-تقدم-في-المحادثات-الأخيرة-مع-السعودية-1054362738.html

الخارجية الإيرانية: لا تقدم في المحادثات الأخيرة مع السعودية

الخارجية الإيرانية: لا تقدم في المحادثات الأخيرة مع السعودية

قالت الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، إن المحادثات الأخيرة بين الرياض وطهران لم تحقق أي تقدم ملموس، كما دعت الرياض إلى اتباع طرق الحل الدبلوماسية و"الابتعاد... 20.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-20T08:53+0000

2021-12-20T08:53+0000

2021-12-20T08:53+0000

إيران

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طهران - سبوتنيك. جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، خلال الإحاطة الصحفية الأسبوعية، والتي قال فيها "ندعو الرياض لاتباع طرق الحلول الدبلوماسية والابتعاد عما يزعزع الأمن في المنطقة"، وأضاف أنه لم تكن هناك أي محادثات مباشرة مع الرياض في الفترة الأخيرة.وفي وقت سابق، انتقد برلماني إيراني، الموقف السعودي بشأن النشاطات النووية السلمية الإيرانية، معتبرا السعودية "تحرّف الحقائق".ونقلت وكالة فارس، عن مصطفی آقا مير سلیم، عضو لجنة المادة 90 البرلمانية الإيرانية، تعليقه على تصريح وزير الخارجية السعودي، بشأن موقف إيران خلال مفاوضات فيينا الجارية في العاصمة النمساوية، حيث قال إنه على السعودية عدم تحريف الحقائق حول نشاطات إيران النووية السلمية.يذكر أن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، كان قد صرح بأن مفاوضات فيينا الجارية لا تدعو للتفاؤل، وأن هناك على ما يبدو "موقفا متشددا إيرانيا" مقارنة بما تم الاتفاق عليه في الجولات السابقة.

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إيران