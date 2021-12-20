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الخارجية الإيرانية: لا تقدم في المحادثات الأخيرة مع السعودية
الخارجية الإيرانية: لا تقدم في المحادثات الأخيرة مع السعودية
قالت الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، إن المحادثات الأخيرة بين الرياض وطهران لم تحقق أي تقدم ملموس، كما دعت الرياض إلى اتباع طرق الحل الدبلوماسية و"الابتعاد... 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T08:53+0000
2021-12-20T08:53+0000
إيران
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طهران - سبوتنيك. جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، خلال الإحاطة الصحفية الأسبوعية، والتي قال فيها "ندعو الرياض لاتباع طرق الحلول الدبلوماسية والابتعاد عما يزعزع الأمن في المنطقة"، وأضاف أنه لم تكن هناك أي محادثات مباشرة مع الرياض في الفترة الأخيرة.وفي وقت سابق، انتقد برلماني إيراني، الموقف السعودي بشأن النشاطات النووية السلمية الإيرانية، معتبرا السعودية "تحرّف الحقائق".ونقلت وكالة فارس، عن مصطفی آقا مير سلیم، عضو لجنة المادة 90 البرلمانية الإيرانية، تعليقه على تصريح وزير الخارجية السعودي، بشأن موقف إيران خلال مفاوضات فيينا الجارية في العاصمة النمساوية، حيث قال إنه على السعودية عدم تحريف الحقائق حول نشاطات إيران النووية السلمية.يذكر أن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، كان قد صرح بأن مفاوضات فيينا الجارية لا تدعو للتفاؤل، وأن هناك على ما يبدو "موقفا متشددا إيرانيا" مقارنة بما تم الاتفاق عليه في الجولات السابقة.
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إيران

الخارجية الإيرانية: لا تقدم في المحادثات الأخيرة مع السعودية

08:53 GMT 20.12.2021
© AP Photoالخارجية الإيرانية تنفي اعتقال السفير الياباني في طهران
الخارجية الإيرانية تنفي اعتقال السفير الياباني في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
© AP Photo
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قالت الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، إن المحادثات الأخيرة بين الرياض وطهران لم تحقق أي تقدم ملموس، كما دعت الرياض إلى اتباع طرق الحل الدبلوماسية و"الابتعاد عما يزعزع الاستقرار بالمنطقة".
طهران - سبوتنيك. جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، خلال الإحاطة الصحفية الأسبوعية، والتي قال فيها "ندعو الرياض لاتباع طرق الحلول الدبلوماسية والابتعاد عما يزعزع الأمن في المنطقة"، وأضاف أنه لم تكن هناك أي محادثات مباشرة مع الرياض في الفترة الأخيرة.
وتابع زادة أن "إيران مستعدة للمضي في الحوار مع السعودية لحل القضايا الثنائية والإقليمية لكن حتى الآن لا جديد في مفاوضاتنا مع الرياض وننتظر الرد السعودي على ماطرح في المحادثات السابقة".
وفي وقت سابق، انتقد برلماني إيراني، الموقف السعودي بشأن النشاطات النووية السلمية الإيرانية، معتبرا السعودية "تحرّف الحقائق".
ونقلت وكالة فارس، عن مصطفی آقا مير سلیم، عضو لجنة المادة 90 البرلمانية الإيرانية، تعليقه على تصريح وزير الخارجية السعودي، بشأن موقف إيران خلال مفاوضات فيينا الجارية في العاصمة النمساوية، حيث قال إنه على السعودية عدم تحريف الحقائق حول نشاطات إيران النووية السلمية.
يذكر أن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، كان قد صرح بأن مفاوضات فيينا الجارية لا تدعو للتفاؤل، وأن هناك على ما يبدو "موقفا متشددا إيرانيا" مقارنة بما تم الاتفاق عليه في الجولات السابقة.
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