الداخلية الكويتية تعلن موعد إعادة فتح منفذ العبدلي الحدودي

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن الوزارة قولها بأنه سوف تتم إعادة فتح منفذ العبدلي الحدودي يوم الأربعاء 22 ديسمبر/كانون الأول الجاري.وأضافت الداخلية في بيانها إنه سيتم فتح المنفذ الحدودي يوميا ابتداء من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً للدخول، وعلى مدار اليوم للخروج.وتأتي هذه الخطوة بالتنسيق مع وزارة الصحة الكويتية، بعد إغلاق المنفذ، مع التأكيد على ضرورة الالتزام وتطبيق الإجراءات الوقائية الصحية اللازمة التي فرضتها وزارة الصحة.وأهابت وزارة الداخلية الكويتية بالجميع الالتزام بمواعيد الدخول، ومؤكدة على عدم السماح بالدخول في غير الأوقات المحددة سابقة الذكر.وكان رئيس الوزراء الكويتي، صباح الخالد، قد أعلن في وقت سابق، فتح منفذ العبدلي، مؤكدا أن هذا القرار يأتي بهدف زيادة التبادل التجاري بين الدولتين، وشدد الخالد على ضرورة "استمرار التنسيق مع العراق لتأمين الحدود".
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الإثنين، موعد ‘عادة فتح منفذ العبدلي الحدودي مع العراق.
ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن الوزارة قولها بأنه سوف تتم إعادة فتح منفذ العبدلي الحدودي يوم الأربعاء 22 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وأضافت الداخلية في بيانها إنه سيتم فتح المنفذ الحدودي يوميا ابتداء من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً للدخول، وعلى مدار اليوم للخروج.
وتأتي هذه الخطوة بالتنسيق مع وزارة الصحة الكويتية، بعد إغلاق المنفذ، مع التأكيد على ضرورة الالتزام وتطبيق الإجراءات الوقائية الصحية اللازمة التي فرضتها وزارة الصحة.
وأهابت وزارة الداخلية الكويتية بالجميع الالتزام بمواعيد الدخول، ومؤكدة على عدم السماح بالدخول في غير الأوقات المحددة سابقة الذكر.
وكان رئيس الوزراء الكويتي، صباح الخالد، قد أعلن في وقت سابق، فتح منفذ العبدلي، مؤكدا أن هذا القرار يأتي بهدف زيادة التبادل التجاري بين الدولتين، وشدد الخالد على ضرورة "استمرار التنسيق مع العراق لتأمين الحدود".