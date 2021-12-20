الدفاع الروسية تنشر فيديو لتدمير "أوخوتنيك" لهدف أرضي

في اللقطات التي عُرضت يوم أمس الأحد في البرنامج التليفزيوني "فيستي نديلي"، دمرت "أوخوتنيك" هدفا أرضيا بقنبلة جوية وزنها 500 كغ.أبلغ مصدر في المجمع الصناعي العسكري وكالة "سبوتنيك" عن هذه الاختبارات في يناير/كانون الأول 2021. حينها أكد المصدر أن أحدث نظام رؤية وملاحة مثبت على "أوخوتنيك" يسمح باستخدام ذخيرة السقوط الحر بدقة تقترب من الأسلحة الموجهة عالية الدقة.تم تطوير "أوخوتنيك" في مكتب التصميم سوخوي. يبلغ طولها 14 مترًا، ويبلغ باع جناحيها 19 مترًا، ويزيد وزن الإقلاع عن 20 طنًا. تم تصنيع الطائرة المسيرة وفقًا لمخطط "الجناح الطائر" باستخدام مواد تقلل من كشفها على الرادار.
لأول مرة، نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لاستخدام أسلحة القنابل بواسطة نموذج تجريبي لأحدث طائرة مسيرة هجومية ثقيلة إس-70 "أوخوتنيك".
في اللقطات التي عُرضت يوم أمس الأحد في البرنامج التليفزيوني "فيستي نديلي"، دمرت "أوخوتنيك" هدفا أرضيا بقنبلة جوية وزنها 500 كغ.
أبلغ مصدر في المجمع الصناعي العسكري وكالة "سبوتنيك" عن هذه الاختبارات في يناير/كانون الأول 2021. حينها أكد المصدر أن أحدث نظام رؤية وملاحة مثبت على "أوخوتنيك" يسمح باستخدام ذخيرة السقوط الحر بدقة تقترب من الأسلحة الموجهة عالية الدقة.
تم تطوير "أوخوتنيك" في مكتب التصميم سوخوي. يبلغ طولها 14 مترًا، ويبلغ باع جناحيها 19 مترًا، ويزيد وزن الإقلاع عن 20 طنًا. تم تصنيع الطائرة المسيرة وفقًا لمخطط "الجناح الطائر" باستخدام مواد تقلل من كشفها على الرادار.