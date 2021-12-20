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https://arabic.sputniknews.com/20211220/السيسي-يصدر-توجيها-بشأن-المقامات-والأضرحة-1054379312.html
السيسي يصدر توجيها بشأن المقامات والأضرحة
السيسي يصدر توجيها بشأن المقامات والأضرحة
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، توجيها بشأن مقامات وأضرحة آل البيت.‏ 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T15:11+0000
2021-12-20T15:11+0000
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الرئيس عبدالفتاح السيسي
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وأكد السيسي أن "يتم تطوير أضرحة سيدنا الحسين والسيدة نفيسة والسيدة زينب بشكل متكامل يشمل الصالات الداخلية بالمساجد وما بها من زخارف معمارية، وعلى نحو يتناغم مع الطابع التاريخي والروحاني للأضرحة والمقامات". بحسب بيان رسمي صادر عن المتحدث باسم الرئاسة المصرية.كمل وجه السيسي بتطوير الخدمات والمرافق المحيطة بمواقع الأضرحة، بما في ذلك الطرق والميادين والمداخل المؤدية لها. جاء ذلك خلال اجتماع حضره مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، اللواء أمير سيد أحمد، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء أركان حرب إيهاب الفار، ورئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، اللواء أشرف العربي، ومساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، العميد عبد العزيز الفقي، ومدير مصنع "إبداع" للرخام والأعمال الفنية، الدكتور طارق الخضيري، والاستشاري بمشروع مسجد مصر، المهندس محمد طلعت.واطلع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال الاجتماع كذلك على الموقف التنفيذي الخاص بمشروعات قطاع الطرق والمحاور الجديدة في القاهرة الكبرى، خاصة تطوير محور 26 يوليو بمحافظة الجيزة، وكذلك المحاور الرئيسية بشرق القاهرة وربطها بالطريق الدائري، ووجه بالقيام بأكبر قدر من التوسعة الهندسية في إطار خطة تطوير المحاور والطرق الحيوية على مستوى البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20211213/توجيه-جديد-من-السيسي-بخصوص-قناة-السويس-1053900852.html
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العالم العربي, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي يصدر توجيها بشأن المقامات والأضرحة

15:11 GMT 20.12.2021
© AFP 2021 / FAROUK BATICHEالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
© AFP 2021 / FAROUK BATICHE
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أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، توجيها بشأن مقامات وأضرحة آل البيت.‏
وأكد السيسي أن "يتم تطوير أضرحة سيدنا الحسين والسيدة نفيسة والسيدة زينب بشكل متكامل يشمل الصالات الداخلية بالمساجد وما بها من زخارف معمارية، وعلى نحو يتناغم مع الطابع التاريخي والروحاني للأضرحة والمقامات". بحسب بيان رسمي صادر عن المتحدث باسم الرئاسة المصرية.
كمل وجه السيسي بتطوير الخدمات والمرافق المحيطة بمواقع الأضرحة، بما في ذلك الطرق والميادين والمداخل المؤدية لها.
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في قمة فيتشغراد في بودابست، المجر، 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
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جاء ذلك خلال اجتماع حضره مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، اللواء أمير سيد أحمد، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء أركان حرب إيهاب الفار، ورئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، اللواء أشرف العربي، ومساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، العميد عبد العزيز الفقي، ومدير مصنع "إبداع" للرخام والأعمال الفنية، الدكتور طارق الخضيري، والاستشاري بمشروع مسجد مصر، المهندس محمد طلعت.
واطلع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال الاجتماع كذلك على الموقف التنفيذي الخاص بمشروعات قطاع الطرق والمحاور الجديدة في القاهرة الكبرى، خاصة تطوير محور 26 يوليو بمحافظة الجيزة، وكذلك المحاور الرئيسية بشرق القاهرة وربطها بالطريق الدائري، ووجه بالقيام بأكبر قدر من التوسعة الهندسية في إطار خطة تطوير المحاور والطرق الحيوية على مستوى البلاد.
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