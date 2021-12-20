https://arabic.sputniknews.com/20211220/الشركة-المشغلة-لأكبر-حقول-النفط-في-ليبيا-تطالب-بالكشف-عن-مصير-عضو-مجلس-إدارتها-بعد-اختطافه-1054383520.html

الشركة المشغلة لأكبر حقول النفط في ليبيا تطالب بالكشف عن مصير عضو مجلس إدارتها بعد اختطافه

الشركة المشغلة لأكبر حقول النفط في ليبيا تطالب بالكشف عن مصير عضو مجلس إدارتها بعد اختطافه

طالبت شركة "أكاكوس" المشغلة لأكبر حقول النفط الليبية، اليوم الاثنين، بالكشف عن مصير عضو مجلس إدارتها، بعد أنباء عن اختطافه، وسط خلافات حول قرار مؤسسة النفط... 20.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-20T17:13+0000

2021-12-20T17:13+0000

2021-12-20T17:13+0000

أخبار ليبيا اليوم

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وأعربت شركة "أكاكوس"، المشغلة لحقل الشرارة النفطي، في بيان لها، عن قلقها، بعدما تلقت واقعة الإخفاء القسري للسيد أسامة محمد اللطعي، رئيس لجنة إدارة شركة أكاكوس للعمليات النفطية المكلف، عند خروجه من عمله مساء يوم الأمس الأحد".وذكرت أنه "تم العثور على سيارة اللطعي في منطقة زناتة بمدينة طرابلس، مع وجود كسر بالزجاج الجانبي جهة السائق"، مطالبة الجهات المختصة بالكشف عن مصير اللطعي وإخلاء سبيله دون قيد أو شرط.وكانت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط أعلنت في وقت سابق اليوم توقف إنتاج بعض حقول النفط على يد أفراد من حرس المنشآت النفطية.وحسب بيان للمؤسسة حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أكد توقف إنتاج حقول "الشرارة والفيل والوفاء و الحمادة"، على يد "أفراد تابعين لحرس المنشآت النفطيةوأوضح البيان أن هذا التوقف يعني "فقدان أكثر من 300 ألف برميل في اليوم"، لافتة إلى أن هذا الأمر يؤكد استمرار "إهدار ثروات البلاد، وإفقار الشعب الليبي".

https://arabic.sputniknews.com/20211220/مؤسسة-النفط-الليبية-أفراد-من-حرس-المنشآت-النفطية-أوقفوا-الإنتاج-في-بعض-الحقول-1054381353.html

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أخبار ليبيا اليوم