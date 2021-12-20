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الشركة المشغلة لأكبر حقول النفط في ليبيا تطالب بالكشف عن مصير عضو مجلس إدارتها بعد اختطافه
الشركة المشغلة لأكبر حقول النفط في ليبيا تطالب بالكشف عن مصير عضو مجلس إدارتها بعد اختطافه
طالبت شركة "أكاكوس" المشغلة لأكبر حقول النفط الليبية، اليوم الاثنين، بالكشف عن مصير عضو مجلس إدارتها، بعد أنباء عن اختطافه، وسط خلافات حول قرار مؤسسة النفط... 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T17:13+0000
2021-12-20T17:13+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وأعربت شركة "أكاكوس"، المشغلة لحقل الشرارة النفطي، في بيان لها، عن قلقها، بعدما تلقت واقعة الإخفاء القسري للسيد أسامة محمد اللطعي، رئيس لجنة إدارة شركة أكاكوس للعمليات النفطية المكلف، عند خروجه من عمله مساء يوم الأمس الأحد".وذكرت أنه "تم العثور على سيارة اللطعي في منطقة زناتة بمدينة طرابلس، مع وجود كسر بالزجاج الجانبي جهة السائق"، مطالبة الجهات المختصة بالكشف عن مصير اللطعي وإخلاء سبيله دون قيد أو شرط.وكانت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط أعلنت في وقت سابق اليوم توقف إنتاج بعض حقول النفط على يد أفراد من حرس المنشآت النفطية.وحسب بيان للمؤسسة حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أكد توقف إنتاج حقول "الشرارة والفيل والوفاء و الحمادة"، على يد "أفراد تابعين لحرس المنشآت النفطيةوأوضح البيان أن هذا التوقف يعني "فقدان أكثر من 300 ألف برميل في اليوم"، لافتة إلى أن هذا الأمر يؤكد استمرار "إهدار ثروات البلاد، وإفقار الشعب الليبي".
https://arabic.sputniknews.com/20211220/مؤسسة-النفط-الليبية-أفراد-من-حرس-المنشآت-النفطية-أوقفوا-الإنتاج-في-بعض-الحقول-1054381353.html
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أخبار ليبيا اليوم

الشركة المشغلة لأكبر حقول النفط في ليبيا تطالب بالكشف عن مصير عضو مجلس إدارتها بعد اختطافه

17:13 GMT 20.12.2021
© REUTERS / Ismail Zitounyمشهد عام لحقل النفط الصحراء في ليبيا 3 ديسمبر/ كانون الأول 2014
مشهد عام لحقل النفط الصحراء في ليبيا 3 ديسمبر/ كانون الأول 2014 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
© REUTERS / Ismail Zitouny
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طالبت شركة "أكاكوس" المشغلة لأكبر حقول النفط الليبية، اليوم الاثنين، بالكشف عن مصير عضو مجلس إدارتها، بعد أنباء عن اختطافه، وسط خلافات حول قرار مؤسسة النفط الليبية بإعادة هيكلة إدارة الشركة.
وأعربت شركة "أكاكوس"، المشغلة لحقل الشرارة النفطي، في بيان لها، عن قلقها، بعدما تلقت واقعة الإخفاء القسري للسيد أسامة محمد اللطعي، رئيس لجنة إدارة شركة أكاكوس للعمليات النفطية المكلف، عند خروجه من عمله مساء يوم الأمس الأحد".
حقل نفط غرب القرنة -1، الذي تديره شركة إكسون موبيل بالقرب من البصرة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
مؤسسة النفط الليبية: أفراد من حرس المنشآت النفطية أوقفوا الإنتاج في بعض الحقول
15:50 GMT
وذكرت أنه "تم العثور على سيارة اللطعي في منطقة زناتة بمدينة طرابلس، مع وجود كسر بالزجاج الجانبي جهة السائق"، مطالبة الجهات المختصة بالكشف عن مصير اللطعي وإخلاء سبيله دون قيد أو شرط.
وكانت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط أعلنت في وقت سابق اليوم توقف إنتاج بعض حقول النفط على يد أفراد من حرس المنشآت النفطية.
وحسب بيان للمؤسسة حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أكد توقف إنتاج حقول "الشرارة والفيل والوفاء و الحمادة"، على يد "أفراد تابعين لحرس المنشآت النفطية
وأوضح البيان أن هذا التوقف يعني "فقدان أكثر من 300 ألف برميل في اليوم"، لافتة إلى أن هذا الأمر يؤكد استمرار "إهدار ثروات البلاد، وإفقار الشعب الليبي".
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17:13 GMTالشركة المشغلة لأكبر حقول النفط في ليبيا تطالب بالكشف عن مصير عضو مجلس إدارتها بعد اختطافه
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