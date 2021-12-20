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https://arabic.sputniknews.com/20211220/الصحة-العالمية-هناك-أدلة-مهمة-على-أن-أوميكرون-ينتشر-بشكل-أسرع-ويصيب-المطعمين-1054383719.html
الصحة العالمية: هناك أدلة مهمة على أن أوميكرون ينتشر بشكل أسرع ويصيب المطعمين
الصحة العالمية: هناك أدلة مهمة على أن أوميكرون ينتشر بشكل أسرع ويصيب المطعمين
قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الإثنين، إن هناك أدلة مهمة على أن سلالة "أوميكرون" تنتشر أسرع من سلالات كورونا الأخرى... 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T16:43+0000
2021-12-20T16:43+0000
مجتمع
منوعات
منظمة الصحة العالمية
صحة
سلالة كورونا الجديدة
أوميكرون
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جنيف - سبوتنيك. وقال غيبريسوس في إحاطة صحفية في جنيف "يوجد الآن دليل قوي على أن أوميكرون ينتشر أسرع بكثير من دلتا، ومن المرجح، أن يصاب الأشخاص الذين تم تطعيمهم أو تعافوا بالمرض مرة أخرى".وتم تسجيل حالات للمتحور الجديد "أوميكرون"، الذي رصد بداية في جنوب أفريقيا، أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، في عدد من الدول؛ وأثار قلقا متناميا خصوصا في أوروبا.وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، أن متحوّر "أوميكرون"، انتشر في 63 دولة حول العالم، وأنه سيكون أكثر انتشارا من سلالة "دلتا"؛ وتتوقع المنظمة زيادة في عدد حالات الإصابة والوفيات الناجمة عن تفشي "أوميكرون".وقال ناطق باسم المكتب الإعلامي للمنظمة لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، "لا تزال دول عديدة تفتقر إلى القدرة على التحليل المتتابع لعينات من جميع الإصابات أو الوفيات.ووفقا لمدير منظمة الصحة العالمية، فإن عدد الوفيات الناجمة عن "كوفيد –19" في عام 2021، يتجاوز 3.3 مليون، وهو أكثر من عدد وفيات العام الماضي بسبب فيروس نقص المناعة البشرية والملاريا والسل مجتمعين.
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مجتمع, منوعات, منظمة الصحة العالمية, صحة, سلالة كورونا الجديدة, أوميكرون

الصحة العالمية: هناك أدلة مهمة على أن أوميكرون ينتشر بشكل أسرع ويصيب المطعمين

16:43 GMT 20.12.2021
© REUTERS / DADO RUVICظهور متحور كورونا أوميكرون في جنوب أفريقيا
ظهور متحور كورونا أوميكرون في جنوب أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
© REUTERS / DADO RUVIC
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قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الإثنين، إن هناك أدلة مهمة على أن سلالة "أوميكرون" تنتشر أسرع من سلالات كورونا الأخرى وتصيب الأشخاص الذين تم تطعيمهم وتعافيهم.
جنيف - سبوتنيك. وقال غيبريسوس في إحاطة صحفية في جنيف "يوجد الآن دليل قوي على أن أوميكرون ينتشر أسرع بكثير من دلتا، ومن المرجح، أن يصاب الأشخاص الذين تم تطعيمهم أو تعافوا بالمرض مرة أخرى".
وتم تسجيل حالات للمتحور الجديد "أوميكرون"، الذي رصد بداية في جنوب أفريقيا، أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، في عدد من الدول؛ وأثار قلقا متناميا خصوصا في أوروبا.
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وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، أن متحوّر "أوميكرون"، انتشر في 63 دولة حول العالم، وأنه سيكون أكثر انتشارا من سلالة "دلتا"؛ وتتوقع المنظمة زيادة في عدد حالات الإصابة والوفيات الناجمة عن تفشي "أوميكرون".
وقال ناطق باسم المكتب الإعلامي للمنظمة لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، "لا تزال دول عديدة تفتقر إلى القدرة على التحليل المتتابع لعينات من جميع الإصابات أو الوفيات.
ووفقا لمدير منظمة الصحة العالمية، فإن عدد الوفيات الناجمة عن "كوفيد –19" في عام 2021، يتجاوز 3.3 مليون، وهو أكثر من عدد وفيات العام الماضي بسبب فيروس نقص المناعة البشرية والملاريا والسل مجتمعين.
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