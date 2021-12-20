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الكويت تحدد مدة لأخذ جرعة منشطة من أجل اكتمال التلقيح
الكويت تحدد مدة لأخذ جرعة منشطة من أجل اكتمال التلقيح
حددت الحكومة الكويتية، اليوم الاثنين، مدة زمنية يتعين بعدها تلقي جرعة منشطة من لقاح مضاد لفيروس كورونا ليكون التلقيح مكتملا. 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T15:56+0000
2021-12-20T15:56+0000
الكويت
فيروس كورونا
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وقررت الحكومة، خلال اجتماع استثنائي، اعتبار كل من مضى 9 أشهر على تلقيه الجرعة المكتملة والمتعمدة لدى الكويت من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، غير محصن، مؤكدة العمل بالقرار اعتبارا من يوم الأحد 2 يناير/ كانون الثاني المقبل.كما قررت الحكومة تطبيق الحجـر المنزلي لمدة عشرة أيام على القادمين إلى البلاد مع إمكانية إنهاء الحجر قبـل ذلك في حال إجراء فحص بعد 72 ساعة على الأقل من وقت الوصول يؤكد الخلو من فيروس كورونا وذلك اعتبارا من 26 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.من جانبها، قالت صحيفة القبس الكويتية، إن "قرار مجلس الوزراء يشمل كل من مضى 9 أشهر على تلقيه الجرعة المكتملة والمعتمدة لدى الكويت من اللقاح المضاد لفيروس كورونا ولم يتلقى الجرعة المعززة التنشيطية من اللقاحات المعتمدة".ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله، إنه "في حالة مضي 9 أشهر على التطعيم فأن الشخص غير محصن كاملاً ولا يستطيع السفر".وكانت الكويت، أعلنت الأسبوع الماضي، تسجيل أول إصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون"، وذلك بعد دولتي، الإمارات والسعودية.وكشفت وزارة الصحة الكويتية، عن تسجيل أول إصابة في البلاد بمتحور "أوميكرون" الجديد، بعد ظهور نتائج التخطيط الجيني، وهي لمسافر من الجنسية الأوروبية جاء إلى البلاد من إحدى الدول الأفريقية.وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، عبدالله السند، أن حالة الإصابة بمتحور كورونا "أوميكرون" تعود لمسافر قدم إلى الكويت من إحدى الدول الأفريقية، التي سجلت إصابات بالمتحور نفسه، موضحا أن المسافر حاصل على جرعتين من لقاح كورونا المعتمد.وأغلقت العديد من دول العالم حدودها بعد ظهور المتحور الجديد "أوميكرون"، الذي كشفت بعض الدراسات أنه سريع العدوى وخطير الأعراض.
https://arabic.sputniknews.com/20211127/الكويت-تقرر-إيقاف-رحلات-الطيران-مع-9-دول-أفريقية-1053338914.html
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الكويت, فيروس كورونا

الكويت تحدد مدة لأخذ جرعة منشطة من أجل اكتمال التلقيح

15:56 GMT 20.12.2021
© REUTERS / STEPHANIE MCGEHEEرجل يرتدي قناع الوجه الواقي في أعقاب اندلاع فيروس كورونا الجديد في الكويت
رجل يرتدي قناع الوجه الواقي في أعقاب اندلاع فيروس كورونا الجديد في الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
© REUTERS / STEPHANIE MCGEHEE
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حددت الحكومة الكويتية، اليوم الاثنين، مدة زمنية يتعين بعدها تلقي جرعة منشطة من لقاح مضاد لفيروس كورونا ليكون التلقيح مكتملا.
وقررت الحكومة، خلال اجتماع استثنائي، اعتبار كل من مضى 9 أشهر على تلقيه الجرعة المكتملة والمتعمدة لدى الكويت من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، غير محصن، مؤكدة العمل بالقرار اعتبارا من يوم الأحد 2 يناير/ كانون الثاني المقبل.
مطار الكويت الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
الكويت تقرر إيقاف رحلات الطيران مع 9 دول أفريقية
27 نوفمبر, 19:24 GMT
كما قررت الحكومة تطبيق الحجـر المنزلي لمدة عشرة أيام على القادمين إلى البلاد مع إمكانية إنهاء الحجر قبـل ذلك في حال إجراء فحص بعد 72 ساعة على الأقل من وقت الوصول يؤكد الخلو من فيروس كورونا وذلك اعتبارا من 26 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
من جانبها، قالت صحيفة القبس الكويتية، إن "قرار مجلس الوزراء يشمل كل من مضى 9 أشهر على تلقيه الجرعة المكتملة والمعتمدة لدى الكويت من اللقاح المضاد لفيروس كورونا ولم يتلقى الجرعة المعززة التنشيطية من اللقاحات المعتمدة".
ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله، إنه "في حالة مضي 9 أشهر على التطعيم فأن الشخص غير محصن كاملاً ولا يستطيع السفر".
وكانت الكويت، أعلنت الأسبوع الماضي، تسجيل أول إصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون"، وذلك بعد دولتي، الإمارات والسعودية.
وكشفت وزارة الصحة الكويتية، عن تسجيل أول إصابة في البلاد بمتحور "أوميكرون" الجديد، بعد ظهور نتائج التخطيط الجيني، وهي لمسافر من الجنسية الأوروبية جاء إلى البلاد من إحدى الدول الأفريقية.
وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، عبدالله السند، أن حالة الإصابة بمتحور كورونا "أوميكرون" تعود لمسافر قدم إلى الكويت من إحدى الدول الأفريقية، التي سجلت إصابات بالمتحور نفسه، موضحا أن المسافر حاصل على جرعتين من لقاح كورونا المعتمد.
وأغلقت العديد من دول العالم حدودها بعد ظهور المتحور الجديد "أوميكرون"، الذي كشفت بعض الدراسات أنه سريع العدوى وخطير الأعراض.
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