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https://arabic.sputniknews.com/20211220/الليرة-التركية-تهوى-إلى-مستوى-تاريخي-عند-أكثر-من-175-مقابل-الدولار-1054360584.html
الليرة التركية تهوى إلى مستوى تاريخي عند أكثر من 17.5 مقابل الدولار
الليرة التركية تهوى إلى مستوى تاريخي عند أكثر من 17.5 مقابل الدولار
هوت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار، اليوم الاثنين بفعل مخاوف بشأن السياسة الاقتصادية لانخفاض أسعار الفائدة التي ينتهجها الرئيس رجب طيب... 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T07:58+0000
2021-12-20T07:59+0000
رجب طيب أردوغان
تركيا
الليرة التركية
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تم تداول الليرة عند 17.2 مقابل العملة الأمريكية في الساعة 0557 بتوقيت غرينتش، قبل أن تسجل أكثر من 17.5 منخفضة من إغلاقها عند 16.4790 يوم الجمعة، بحسب رويترز.وتراجعت العملة التركية التي فقدت أكثر من نصف قيمتها هذا العام بنسبة 6.3% وسجلت أدنى مستوى قياسي لها.دافع أردوغان عن سياسته الاقتصادية يوم أمس الأحد وقال إن التقلب في أسعار الصرف يجب أن يُنظر إليه على أنه هجوم على اقتصاد البلاد، مؤكدا أن التضخم، الذي وصل إلى 21.3%، سيعود إلى خانة الآحاد.وتعطي خطة أردوغان الاقتصادية الجديدة الأولوية للتصدير والإقراض، على الرغم من أن الاقتصاديين والمشرعين المعارضين انتقدوا السياسة على نطاق واسع ووصفوها بأنها متهورة، وفق الوكالة ذاتها.وكان الانزلاق مدفوعا بتيسير سياسة البنك المركزي بموجب برنامج أردوغان الاقتصادي غير التقليدي مع خفض أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس منذ سبتمبر/أيلول، مما يجعل الليرة التركية أقل جاذبية للمستثمرين والمدخرين.
https://arabic.sputniknews.com/20211217/لماذا-تنهار-الليرة-التركية-بهذه-السرعة-الفائقة؟-وهل-يستمر-هبوطها؟-1054280868.html
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رجب طيب أردوغان, تركيا, الليرة التركية

الليرة التركية تهوى إلى مستوى تاريخي عند أكثر من 17.5 مقابل الدولار

07:58 GMT 20.12.2021 (تم التحديث: 07:59 GMT 20.12.2021)
© REUTERS / Murad Sezer الليرة التركية
 الليرة التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
© REUTERS / Murad Sezer
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هوت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار، اليوم الاثنين بفعل مخاوف بشأن السياسة الاقتصادية لانخفاض أسعار الفائدة التي ينتهجها الرئيس رجب طيب أردوغان وارتفاع التضخم.
تم تداول الليرة عند 17.2 مقابل العملة الأمريكية في الساعة 0557 بتوقيت غرينتش، قبل أن تسجل أكثر من 17.5 منخفضة من إغلاقها عند 16.4790 يوم الجمعة، بحسب رويترز.
وتراجعت العملة التركية التي فقدت أكثر من نصف قيمتها هذا العام بنسبة 6.3% وسجلت أدنى مستوى قياسي لها.
دافع أردوغان عن سياسته الاقتصادية يوم أمس الأحد وقال إن التقلب في أسعار الصرف يجب أن يُنظر إليه على أنه هجوم على اقتصاد البلاد، مؤكدا أن التضخم، الذي وصل إلى 21.3%، سيعود إلى خانة الآحاد.
الليرة التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
لماذا تنهار الليرة التركية بهذه السرعة الفائقة؟ وهل يستمر هبوطها؟
17 ديسمبر, 18:49 GMT
وتعطي خطة أردوغان الاقتصادية الجديدة الأولوية للتصدير والإقراض، على الرغم من أن الاقتصاديين والمشرعين المعارضين انتقدوا السياسة على نطاق واسع ووصفوها بأنها متهورة، وفق الوكالة ذاتها.
وكان الانزلاق مدفوعا بتيسير سياسة البنك المركزي بموجب برنامج أردوغان الاقتصادي غير التقليدي مع خفض أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس منذ سبتمبر/أيلول، مما يجعل الليرة التركية أقل جاذبية للمستثمرين والمدخرين.
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