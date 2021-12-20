https://arabic.sputniknews.com/20211220/المبعوث-الأمريكي-إلى-ليبيا-يؤكد-وجود-عقبات-تعترض-إجراء-الانتخابات-في-موعدها-1054384621.html

المبعوث الأمريكي إلى ليبيا يؤكد وجود عقبات تعترض إجراء الانتخابات في موعدها

المبعوث الأمريكي إلى ليبيا يؤكد وجود عقبات تعترض إجراء الانتخابات في موعدها

أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، وجود عقبات تعترض سير العملية الانتخابية في ليبيا تتعلق بالجانبين القانوني والسياسي منها ما يخص قائمة المرشحين... 20.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-20T17:09+0000

2021-12-20T17:09+0000

2021-12-20T17:09+0000

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/11/1050728380_0:213:3071:1940_1920x0_80_0_0_9e9c129f4416681014cd7ae0dbe8e7f2.jpg

ووفقا لوكالة الأنباء الليبية، فإن نورلاند قال في مؤتمر صحفي على هامش زيارته إلى طرابلس، اليوم الإثنين، إن "تلك العقبات تحتاج إلى قرار وطني على مستوى سياسي وإرادة سياسية ليبية، مؤكدا دعم بلاده لليبيا بكل ما تستطيع لتسير نحو الانتخابات".وأشار السفير الأمريكي أن واشنطن تدعم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والسيدة "ستيفاني ويليامز" مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، في أداء مهامها من أجل مستقبل أفضل لليبيا فيما يتعلق للعملية الانتخابية المزمع عقدها.وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عن إرسال فريق من الخبراء إلى طرابلس، لمراقبة عملية الانتخابات في ليبيا.وقال الناطق الرسمي باسم المفوضية للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، في إحاطة إعلامية، إن "الاتحاد الأوروبي أرسل فريق صغير من الخبراء في طرابلس لمراقبة عملية الانتخابات. نعرب عن أملنا في إجراء الانتخابات في موعدها المحدد".كما أكد ستانو، أن الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه للانتخابات الحرة في ليبيا، والتي تعتبر خطوة مهمة في طريق حل الأزمة السياسية في ليبيا.وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية، في 24 كانون الأول/ديسمبر الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتحظى بدعم دولي، لكن المفوضية العليا للانتخابات أعلنت إرجاء إعلان القائمة النهائية للمرشحين على الرئاسة، إلى حين تسوية بعض المسائل القانونية.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي