https://arabic.sputniknews.com/20211220/المغرب-يلغي-جميع-احتفالات-رأس-السنة-ويفرض-حظر-انتقال-ليلي-1054384089.html

المغرب يلغي جميع احتفالات رأس السنة ويفرض حظر انتقال ليلي

المغرب يلغي جميع احتفالات رأس السنة ويفرض حظر انتقال ليلي

أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الإثنين، إلغاء جميع الاحتفالات في رأس السنة، تعزيزا للإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار كورونا. 20.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-20T17:01+0000

2021-12-20T17:01+0000

2021-12-20T17:01+0000

أخبار المغرب اليوم

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وجاء في بيان الحكومة المغربية، الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أنها "قررت اتخاذ عدة تدابير ليلة ال31 دجنبر (ديسمبر) 2021 إلى فاتح يناير 2022، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وتعزيزا للإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد بما يحفظ صحة المواطنات والمواطنين، وتثمينا للنتائج الإيجابية الهامة التي حققتها المملكة في مواجهتها لهذه الجائحة".وأشار البيان إلى أنه من بين الإجراءات والتدابير "منع جميع الاحتفالات الخاصة برأس السنة الميلادية، ومنع الفنادق والمطاعم وجميع المؤسسات والمرافق السياحية من تنظيم احتفالات وبرامج خاصة بهذه المناسبة".وبحسب البيان قررت الحكومة "حظر التنقل الليلي ليلة رأس السنة من الساعة الثانية عشر ليلا إلى الساعة السادسة صباحا".وشدد الحكومة المغربية في بيانها على أن خطر تفشي وباء كورونا ما زال قائما ومستمرا، وأكدت على أن "الظرفية الراهنة تبقى في حاجة إلى التقيد الصارم لجميع المواطنات والمواطنين بكل توجيهات السلطات العمومية وبجميع التدابير الاحترازية المعتمدة من طرف السلطات الصحية".وفي السياق أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، المغربية، اليوم الإثنين، تسجيل 102 حالة إصابة جديدة بكورونا، وبلغ عدد المتعافين 147، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية.وبذلك تكون الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس في المغرب ارتفعت ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة 952 ألفا و916 حالة، منذ 2 مارس 2020؛ فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 936 ألفا و597 حالة بنسبة تعاف تبلغ 98.3%، فيما بلغ عدد الوفيات 14 ألفا و810 حالات بنسبة تصل إلى 1.6%.

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