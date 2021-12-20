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الوكالة الدولية للطاقة الذرية: مصر اتخذت قرارا صحيحا بعدم امتلاك أسلحة نووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: مصر اتخذت قرارا صحيحا بعدم امتلاك أسلحة نووية
صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أن قرار مصر بالانضمام إلى اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية كان "اختيارا صحيحا"، مشيرا في الوقت... 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T14:38+0000
2021-12-20T14:38+0000
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وأضاف غروسي في مقابلة مع الإعلامية المصرية لميس الحديدي، مساء الأحد، أن الوكالة تتابع باستمرار جهود إخلاء المناطق من أسلحة الدمار الشمال بما فيها الأسلحة النووية.وقال: "نتابع هذه العملية، وإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل يستلزم وجود مفتشين، وهو ما نفعله في إطار اتفاقيات ثنائية مع الدول كما نفعل مع مصر ومعظم الدول، لكن هناك بعض البلدان لم توقع على اتفاقية حظر الأسلحة النووي، وهذا اتفاق آخر".وأردف: "هذا يثير بعض الشكوك بشأن جدوى الاتفاقية، ويدفع الناس للمطالبة بانضمام كل دول المنطقة (الشرق الأوسط) لهذه المعاهدة"، مشيرا إلى أن الأمر ينطوي على عملية سياسية ويتعلق بالقرارات الوطنية.وأشار إلى أن كل دولة تأخذ قراراها، وأن مصر اتخذت القرار الصحيح بعدم السعي لامتلاك أي أسلحة نووية، مضيفا أنها (مصر) فضلت أن تكون دولة محبة للسلام وأن تخضع نفسها للتفتيش مثلها فى ذلك مثل أكثر من 190 دولة فى العالم؛ هى أطراف اتفاقية حظر الأسلحة النووية.وختم: "عندما تكون هناك مجموعة من الدول غير الموقعة، فإن المجتمع الدولى نفسه ومن خلال العديد من قرارات الأمم المتحدة أو الوكالة، يطلب أكثر من مرة ويدفع نحو الالتزام الدولى بهذه المعاهدة، لكن هذه هى حدود ما يمكن أن تفعله المنظمات الدولية".
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العالم العربي, العالم, أخبار مصر الآن, الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: مصر اتخذت قرارا صحيحا بعدم امتلاك أسلحة نووية

14:38 GMT 20.12.2021
© REUTERS / LISI NIESNERالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي في فيينا، النمسا 24 مايو 2021
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي في فيينا، النمسا 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
© REUTERS / LISI NIESNER
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صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أن قرار مصر بالانضمام إلى اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية كان "اختيارا صحيحا"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الوكالة لا يمكنها إجبار الدول على توقيع الميثاق.
وأضاف غروسي في مقابلة مع الإعلامية المصرية لميس الحديدي، مساء الأحد، أن الوكالة تتابع باستمرار جهود إخلاء المناطق من أسلحة الدمار الشمال بما فيها الأسلحة النووية.
وقال: "نتابع هذه العملية، وإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل يستلزم وجود مفتشين، وهو ما نفعله في إطار اتفاقيات ثنائية مع الدول كما نفعل مع مصر ومعظم الدول، لكن هناك بعض البلدان لم توقع على اتفاقية حظر الأسلحة النووي، وهذا اتفاق آخر".
وأردف: "هذا يثير بعض الشكوك بشأن جدوى الاتفاقية، ويدفع الناس للمطالبة بانضمام كل دول المنطقة (الشرق الأوسط) لهذه المعاهدة"، مشيرا إلى أن الأمر ينطوي على عملية سياسية ويتعلق بالقرارات الوطنية.
وأشار إلى أن كل دولة تأخذ قراراها، وأن مصر اتخذت القرار الصحيح بعدم السعي لامتلاك أي أسلحة نووية، مضيفا أنها (مصر) فضلت أن تكون دولة محبة للسلام وأن تخضع نفسها للتفتيش مثلها فى ذلك مثل أكثر من 190 دولة فى العالم؛ هى أطراف اتفاقية حظر الأسلحة النووية.
وختم: "عندما تكون هناك مجموعة من الدول غير الموقعة، فإن المجتمع الدولى نفسه ومن خلال العديد من قرارات الأمم المتحدة أو الوكالة، يطلب أكثر من مرة ويدفع نحو الالتزام الدولى بهذه المعاهدة، لكن هذه هى حدود ما يمكن أن تفعله المنظمات الدولية".
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