سوليفان يزور إسرائيل بعد تهديدات متبادلة بين تل أبيب وطهران

وأضاف البيت الأبيض أن هذه الزيارة تأتي للتشاور بشأن إيران ومجموعة من القضايا الأخرى.وتابع البيت الأبيض، أن كان وزير الدفاع الإسرائيلي، بني غانتس، قال اليوم الاثنين، إن إيران لا تملك أوراق مساومة حقيقية في محادثات فيينا حول الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي، داعيا إلى تخطي استراتيجية المماطلة التي تعتمدها إيران بغرض كسب الوقت.في المقابل، قالت طهران، اليوم، إنها سترد ردا "ساحقا" على أي هجوم إسرائيلي، وفقا لوسائل إعلام إيرانية.وتركز طهران خلال محادثات فيينا، على موضوع رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام، أكثر مما ورد في الاتفاق المذكور، فيما تعتبر إسرائيل، بالمقابل، أن البرنامج النووي الإيراني يمثل تهديدا لها، وتقول إنها "ليست ملزمة بالاتفاق، وألمحت سابقا لاستعدادها للقيام بعمل عسكري ضد إيران للدفاع عن أمنها".
سوليفان سيلتقي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أثناء وجوده في إسرائيل، وسيزور رام الله لإجراء محادثات مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
كان وزير الدفاع الإسرائيلي، بني غانتس، قال اليوم الاثنين، إن إيران لا تملك أوراق مساومة حقيقية في محادثات فيينا حول الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي، داعيا إلى تخطي استراتيجية المماطلة التي تعتمدها إيران بغرض كسب الوقت.
في المقابل، قالت طهران، اليوم، إنها سترد ردا "ساحقا" على أي هجوم إسرائيلي، وفقا لوسائل إعلام إيرانية.
وتركز طهران خلال محادثات فيينا، على موضوع رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام، أكثر مما ورد في الاتفاق المذكور، فيما تعتبر إسرائيل، بالمقابل، أن البرنامج النووي الإيراني يمثل تهديدا لها، وتقول إنها "ليست ملزمة بالاتفاق، وألمحت سابقا لاستعدادها للقيام بعمل عسكري ضد إيران للدفاع عن أمنها".