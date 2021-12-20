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https://arabic.sputniknews.com/20211220/بعد-تهديدات-متبادلة-من-تل-أبيب-وطهران-سوليفان-يزور-إسرائيل-هذا-الأسبوع-1054390946.html
سوليفان يزور إسرائيل بعد تهديدات متبادلة بين تل أبيب وطهران
سوليفان يزور إسرائيل بعد تهديدات متبادلة بين تل أبيب وطهران
قال البيت الأبيض، اليوم الاثنين، إن مستشاره للأمن القومي جيك سوليفان سيزور إسرائيل والضفة الغربية هذا الأسبوع. 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T22:12+0000
2021-12-20T22:25+0000
إسرائيل
مستشار الأمن القومي الأمريكي
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وأضاف البيت الأبيض أن هذه الزيارة تأتي للتشاور بشأن إيران ومجموعة من القضايا الأخرى.وتابع البيت الأبيض، أن كان وزير الدفاع الإسرائيلي، بني غانتس، قال اليوم الاثنين، إن إيران لا تملك أوراق مساومة حقيقية في محادثات فيينا حول الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي، داعيا إلى تخطي استراتيجية المماطلة التي تعتمدها إيران بغرض كسب الوقت.في المقابل، قالت طهران، اليوم، إنها سترد ردا "ساحقا" على أي هجوم إسرائيلي، وفقا لوسائل إعلام إيرانية.وتركز طهران خلال محادثات فيينا، على موضوع رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام، أكثر مما ورد في الاتفاق المذكور، فيما تعتبر إسرائيل، بالمقابل، أن البرنامج النووي الإيراني يمثل تهديدا لها، وتقول إنها "ليست ملزمة بالاتفاق، وألمحت سابقا لاستعدادها للقيام بعمل عسكري ضد إيران للدفاع عن أمنها".
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إسرائيل, مستشار الأمن القومي الأمريكي

سوليفان يزور إسرائيل بعد تهديدات متبادلة بين تل أبيب وطهران

22:12 GMT 20.12.2021 (تم التحديث: 22:25 GMT 20.12.2021)
© REUTERS / JOSHUA ROBERTSمستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن، جيك سوليفان
مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن، جيك سوليفان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
© REUTERS / JOSHUA ROBERTS
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قال البيت الأبيض، اليوم الاثنين، إن مستشاره للأمن القومي جيك سوليفان سيزور إسرائيل والضفة الغربية هذا الأسبوع.
وأضاف البيت الأبيض أن هذه الزيارة تأتي للتشاور بشأن إيران ومجموعة من القضايا الأخرى.
وتابع البيت الأبيض، أن
سوليفان سيلتقي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أثناء وجوده في إسرائيل، وسيزور رام الله لإجراء محادثات مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
كان وزير الدفاع الإسرائيلي، بني غانتس، قال اليوم الاثنين، إن إيران لا تملك أوراق مساومة حقيقية في محادثات فيينا حول الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي، داعيا إلى تخطي استراتيجية المماطلة التي تعتمدها إيران بغرض كسب الوقت.
في المقابل، قالت طهران، اليوم، إنها سترد ردا "ساحقا" على أي هجوم إسرائيلي، وفقا لوسائل إعلام إيرانية.
وتركز طهران خلال محادثات فيينا، على موضوع رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام، أكثر مما ورد في الاتفاق المذكور، فيما تعتبر إسرائيل، بالمقابل، أن البرنامج النووي الإيراني يمثل تهديدا لها، وتقول إنها "ليست ملزمة بالاتفاق، وألمحت سابقا لاستعدادها للقيام بعمل عسكري ضد إيران للدفاع عن أمنها".
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