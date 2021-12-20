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https://arabic.sputniknews.com/20211220/بعد-غارات-التحالف-أنصار-الله-تعلن-خروج-مطار-صنعاء-عن-الجاهزية--1054390339.html
بعد غارات التحالف.. "أنصار الله" تعلن خروج مطار صنعاء عن الجاهزية
بعد غارات التحالف.. "أنصار الله" تعلن خروج مطار صنعاء عن الجاهزية
أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الاثنين، خروج مطار صنعاء الدولي الذي تديره الجماعة وتقتصر رحلاته على المنظمات الدولية والإنسانية، عن... 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T21:40+0000
2021-12-20T21:40+0000
مطار صنعاء
أنصار الله
اليمن
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القاهرة - سبوتنيك. وقال وكيل الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد التابعة لحكومة "الإنقاذ الوطني" المشكلة من جماعة "أنصار الله" في صنعاء، رائد جبل، وفقا لموقع قناة المسيرة التابعة للجماعة، إن "طيران تحالف العدوان الأمريكي السعودي [في إشارة إلى التحالف العربي]، استهدف اليوم وبشكل مباشر مطار صنعاء الدولي بعدد من الغارات، ما أدى إلى خروجه عن الجاهزية".وأضاف أن "مطار صنعاء كان يقدم خدماته الملاحية لطائرات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بكل مهنية وجهوزية فنية، حسب الاشتراطات والمتطلبات الدولية المعمول بها في المطارات العالمية".واعتبر "الاستهداف يهدف إلى إعاقة المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب اليمني، وعرقلة رحلات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن".وأشار إلى "أن دول تحالف العدوان استهدفت منذ اليوم الأول مطار صنعاء الدولي، ومنعت دخول أجهزة ومنظومة الاتصالات الخاصة به واليوم استهدفت المطار بشكل مباشر".وبوقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربي العميد الركن تركي المالكي، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، "تنفيذ عملية عسكرية محدودة لأهداف عسكرية مشروعة في مطار صنعاء، بعد استخدامه عسكريا من قبل الحوثيين ومساهمته في العمل العسكري".واتهم المالكي، الجماعة بـ "استغلال الحماية الخاصة للمطار في إدارة وإطلاق العمليات العدائية والعابرة للحدود باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والمفخخة، لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالداخل اليمني ودول جوار اليمن".وأكد "اتخاذ قيادة القوات المشتركة للتحالف كافة الإجراءات القانونية، لإسقاط الحماية عن بعض المواقع داخل المطار".وقال إن "الأهداف العسكرية شملت (6) مواقع يتم استخدامها لإدارة نشاط هجمات الطائرات المسيرة والمفخخة، وتدريب العناصر الإرهابية على الطائرات المسيّرة، ومقر سكن المدربين والمتدربين، بالإضافة لمخزنين للطائرات المسيّرة والمفخخة".وأشار العميد المالكي إلى، "أن تحييد وتدمير هذه الأهداف لن يكون له أي تأثير على القدرة التشغيلية للمطار، ولن يؤثر على إدارة المجال الجوي والحركة الجوية وعمليات المناولة الأرضية".وتعرض مطار صنعاء الدولي منذ انطلاق عمليات التحالف العربي، في 26 مارس/آذار 2015، إلى غارات جوية متكررة أدت إلى خروجه من الخدمة، في ظل اتهامات التحالف لجماعة "أنصار الله" باستخدام مرافقه لأغراض عسكرية.ويفرض التحالف العربي، منذ التاسع من أغسطس/ آب عام 2016، حظرا على حركة الطيران في مطار صنعاء، وأوقف جميع الرحلات المدنية باستثناء رحلات الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية التابعة لها، التي يتطلب القيام بها تنسيقاً مع قيادة التحالف.ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة الحوثيين وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلا عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض
https://arabic.sputniknews.com/20211220/التحالف-العربي-يوجه-ضربات-جوية-لمواقع-في-مطار-صنعاء-الدولي-1054388674.html
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مطار صنعاء, أنصار الله, اليمن

بعد غارات التحالف.. "أنصار الله" تعلن خروج مطار صنعاء عن الجاهزية

21:40 GMT 20.12.2021
© REUTERS / Khaled Abdullahدخان في مطار صنعاء الدولي
دخان في مطار صنعاء الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
© REUTERS / Khaled Abdullah
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أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الاثنين، خروج مطار صنعاء الدولي الذي تديره الجماعة وتقتصر رحلاته على المنظمات الدولية والإنسانية، عن الجاهزية، عقب تعرضه إلى غارات جوية نفذها التحالف العربي بقيادة السعودية.
القاهرة - سبوتنيك. وقال وكيل الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد التابعة لحكومة "الإنقاذ الوطني" المشكلة من جماعة "أنصار الله" في صنعاء، رائد جبل، وفقا لموقع قناة المسيرة التابعة للجماعة، إن "طيران تحالف العدوان الأمريكي السعودي [في إشارة إلى التحالف العربي]، استهدف اليوم وبشكل مباشر مطار صنعاء الدولي بعدد من الغارات، ما أدى إلى خروجه عن الجاهزية".
وأضاف أن "مطار صنعاء كان يقدم خدماته الملاحية لطائرات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بكل مهنية وجهوزية فنية، حسب الاشتراطات والمتطلبات الدولية المعمول بها في المطارات العالمية".
واعتبر "الاستهداف يهدف إلى إعاقة المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب اليمني، وعرقلة رحلات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن".
واتهم وكيل هيئة الطيران المدني في صنعاء، التحالف بـ "تجاهل كل المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تجرم استهداف المطارات المدنية وفي مقدمتها اتفاقية شيكاغو"، مطالبا الأمم المتحدة بـ "التحرك الفوري لإيقاف هذا الاستهداف الممنهج للمطار الذي سيعيق تحركاتها".
وأشار إلى "أن دول تحالف العدوان استهدفت منذ اليوم الأول مطار صنعاء الدولي، ومنعت دخول أجهزة ومنظومة الاتصالات الخاصة به واليوم استهدفت المطار بشكل مباشر".
وبوقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربي العميد الركن تركي المالكي، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، "تنفيذ عملية عسكرية محدودة لأهداف عسكرية مشروعة في مطار صنعاء، بعد استخدامه عسكريا من قبل الحوثيين ومساهمته في العمل العسكري".
واتهم المالكي، الجماعة بـ "استغلال الحماية الخاصة للمطار في إدارة وإطلاق العمليات العدائية والعابرة للحدود باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والمفخخة، لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالداخل اليمني ودول جوار اليمن".
الطيران السعودي - المقاتلات الحربية السعودية تورنادو (Panavia Tornado) السعودية، - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
التحالف العربي يوجه ضربات جوية لمواقع في مطار صنعاء الدولي
20:16 GMT
وأكد "اتخاذ قيادة القوات المشتركة للتحالف كافة الإجراءات القانونية، لإسقاط الحماية عن بعض المواقع داخل المطار".
وقال إن "الأهداف العسكرية شملت (6) مواقع يتم استخدامها لإدارة نشاط هجمات الطائرات المسيرة والمفخخة، وتدريب العناصر الإرهابية على الطائرات المسيّرة، ومقر سكن المدربين والمتدربين، بالإضافة لمخزنين للطائرات المسيّرة والمفخخة".
وأشار العميد المالكي إلى، "أن تحييد وتدمير هذه الأهداف لن يكون له أي تأثير على القدرة التشغيلية للمطار، ولن يؤثر على إدارة المجال الجوي والحركة الجوية وعمليات المناولة الأرضية".
وتعرض مطار صنعاء الدولي منذ انطلاق عمليات التحالف العربي، في 26 مارس/آذار 2015، إلى غارات جوية متكررة أدت إلى خروجه من الخدمة، في ظل اتهامات التحالف لجماعة "أنصار الله" باستخدام مرافقه لأغراض عسكرية.
ويفرض التحالف العربي، منذ التاسع من أغسطس/ آب عام 2016، حظرا على حركة الطيران في مطار صنعاء، وأوقف جميع الرحلات المدنية باستثناء رحلات الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية التابعة لها، التي يتطلب القيام بها تنسيقاً مع قيادة التحالف.
ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة الحوثيين وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلا عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض
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