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بوتين يبعث رسالة عزاء إلى نظيره الفلبيني في ضحايا الإعصار الأخير
بوتين يبعث رسالة عزاء إلى نظيره الفلبيني في ضحايا الإعصار الأخير
بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة عزاء إلى نظيره الفلبيني رودريجو دوتيرتي في ضحايا الإعصار الأخير. 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T14:57+0000
2021-12-20T14:57+0000
الفلبين
إعصار
بوتين
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وحسب بيان للكرملين، نشرته وكالة "سبوتنيك"، قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، تعازيه إلى نظيره الفلبيني رودريجو دوتيرتي فيما خلفه الإعصار راي من عواقب مأساوية على البلاد.وأوضح البيان أن الرسالة تضمنت تعازي الرئيس بوتين في الضحايا، حيث قال لدوتيرتي: "أرجو أن تتقبلوا تعازي الحارة فيما يتعلق بالعواقب المأساوية للإعصار الذي ضرب المناطق الوسطى من بلدكم".وكانت الشرطة الفلينية قد أكدت في بيان، اليوم الإثنين، "ارتفاع حصيلة الضحايا جراء إعصار راي في البلاد إلى 208 قتلى".وأظهرت إحصاءات الشرطة أن 239 شخصا على الأقل أصيبوا وفُقِد 52 آخرون، بعد أن اجتاح إعصار راي المناطق الجنوبية والوسطى من الأرخبيل، على الرغم من صعوبة تقدير حجم الخسائر، بسبب انقطاع الاتصالات في العديد من المناطق المتضررة.وقد دفع إعصار "راي" نحو 300 ألف شخص إلى الهروب من ديارهم للنجاة بأنفسهم، عندما وصل الإعصار إلى السواحل الجنوبية الشرقية للجزر، بسرعة 195 كم في الساعة.
https://arabic.sputniknews.com/20211220/حصيلة-ضحايا-إعصار-راي-في-الفلبين-تتجاوز-208-أشخاص-1054357846.html
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الفلبين, إعصار, بوتين

بوتين يبعث رسالة عزاء إلى نظيره الفلبيني في ضحايا الإعصار الأخير

14:57 GMT 20.12.2021
© Sputnik . Evgueniy Odinokov / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين، سوتشي، روسيا 8 ديسمبر 2021
الرئيس فلاديمير بوتين، سوتشي، روسيا 8 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
© Sputnik . Evgueniy Odinokov
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بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة عزاء إلى نظيره الفلبيني رودريجو دوتيرتي في ضحايا الإعصار الأخير.
وحسب بيان للكرملين، نشرته وكالة "سبوتنيك"، قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، تعازيه إلى نظيره الفلبيني رودريجو دوتيرتي فيما خلفه الإعصار راي من عواقب مأساوية على البلاد.
أشجار متساقطة بسبب إعصار راي في جزيرة سيارجاو، سوريجاو ديل نورتي، الفلبين، 17 ديسمبر/ كانون الأول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
حصيلة ضحايا إعصار راي في الفلبين تتجاوز 208 أشخاص
02:14 GMT
وأوضح البيان أن الرسالة تضمنت تعازي الرئيس بوتين في الضحايا، حيث قال لدوتيرتي: "أرجو أن تتقبلوا تعازي الحارة فيما يتعلق بالعواقب المأساوية للإعصار الذي ضرب المناطق الوسطى من بلدكم".
وكانت الشرطة الفلينية قد أكدت في بيان، اليوم الإثنين، "ارتفاع حصيلة الضحايا جراء إعصار راي في البلاد إلى 208 قتلى".
وأظهرت إحصاءات الشرطة أن 239 شخصا على الأقل أصيبوا وفُقِد 52 آخرون، بعد أن اجتاح إعصار راي المناطق الجنوبية والوسطى من الأرخبيل، على الرغم من صعوبة تقدير حجم الخسائر، بسبب انقطاع الاتصالات في العديد من المناطق المتضررة.
وقد دفع إعصار "راي" نحو 300 ألف شخص إلى الهروب من ديارهم للنجاة بأنفسهم، عندما وصل الإعصار إلى السواحل الجنوبية الشرقية للجزر، بسرعة 195 كم في الساعة.
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