https://arabic.sputniknews.com/20211220/بيسكوف-روسيا-لم-تتلق-بعد-ردا-جوهريا-من-الغرب-بشأن-الضمانات-الأمنية-1054365405.html

بيسكوف: روسيا لم تتلق بعد ردا جوهريا من الغرب بشأن الضمانات الأمنية

بيسكوف: روسيا لم تتلق بعد ردا جوهريا من الغرب بشأن الضمانات الأمنية

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، أن موسكو لم تتلق ردا جوهريا من الغرب حتى الآن بشأن المقترحات الروسية حول الضمانات الأمنية. 20.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-20T10:27+0000

2021-12-20T10:27+0000

2021-12-20T10:27+0000

روسيا

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موسكو- سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال بشأن تقييم الكرملين لردة الفعل الأولى من قبل حلف الناتو والولايات المتحدة تجاه المقترحات الروسية حول الضمانات الأمنية: "من المبكر وضع أي تقييم. نحن بالطبع قد سمعنا تصريحات، لكن معظمها كان نقلا عن مصادر، بشأن الاستعداد لإجراء حوار، إنه عامل إيجابي على الأرجح. لكن ليس هناك ردا جوهريا بعد، لذلك، فمن المبكر وضع تقييم".وأضاف بيسكوف أن نشر أنواع مختلفة من الأسلحة بالقرب من الحدود الروسية يتطلب اتخاذ خطوات لموازنة الوضع، مشيرا إلى أن مينسك تدرس إمكانية نشر أسلحة نووية على أراضيها حال أي تهديد من قبل حلف الناتو: "لا يخفى على أحد أن نشر مختلف أنواع الأسلحة بالقرب من حدودنا، والتي من شأنها أن تمثل خطرا لنا، يتطلب اتخاذ خطوات لموازنة الوضع. هناك عدة خيارات ممكنة". هذا وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، في وقت سابق، أن مقترحات روسيا بشأن الضمانات الأمنية لا تنطوي على أي أجندات خفية.وقال غروشكو في تصريحات للصحفيين: "لقد تم إعداد المقترحات بشكل يكون واضحا تماما. يتم انتقادنا لأننا منفتحون جدا، ولكننا ننطلق من أننا في نقطة تحول محفوفة بالمخاطر في العلاقات الدولية".ولفت نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن سياسة "الأبواب المفتوحة" تتعارض مع مصالح حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لأن انضمام دول أخرى له سيزيد من ضعفه.يذكر أن العلاقات بين روسيا و"الناتو"، تشهد خلال الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجد الحلف العسكري بالقرب من الحدود الروسية، الأمر الذي تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات مع الحلف.ومؤخرا دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره الأمريكي، جو بايدن، لعدم تحميل روسيا المسؤولية عن التصعيد حول أوكرانيا، وأشار إلى أن "الناتو" هو الذي يزيد من قدراته قرب الحدود الروسية، مطالبا بضمانات أمنية بعدم توسع الناتو شرقا ونشر أسلحة هجومية في الدول المتاخمة لروسيا.

https://arabic.sputniknews.com/20211219/غروشكو-مقترحات-روسيا-بشأن-الضمانات-الأمنية-لا-تنطوي-على-أي-أجندات-خفية-1054346743.html

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