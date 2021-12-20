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https://arabic.sputniknews.com/20211220/ترامب-يقاضي-المدعية-العامة-في-ولاية-نيويورك-لعدم-وقف-تحقيقها-ضده-1054382541.html
ترامب يقاضي المدعية العامة في ولاية نيويورك لعدم وقف تحقيقها ضده
ترامب يقاضي المدعية العامة في ولاية نيويورك لعدم وقف تحقيقها ضده
رفع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، دعوى قضائية ضد المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، لعدم وقف تحقيقها في تعاملاته التجارية. 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T16:21+0000
2021-12-20T16:21+0000
العالم
دونالد ترامب
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واشنطن - سبوتنيك. ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الاثنين، أن الرئيس السابق يتهم المدعية العامة في نيويورك بانتهاك حقوقه الدستورية ويطلب من القاضي الموافقة على طلبه بوقف التحقيق.تدقق جيمس في أعمال ترامب العقارية منذ أكثر من عامين في محاولة للعثور على دليل على ارتكاب مخالفات، ومع ذلك، لا يمكن لها رفع دعوى قضائية ضد ترامب إلا في حالة اكتشاف أي مخالفة لأنه تحقيق مدني.أطلقت جيمس تحقيقا ضد أعمال ترامب في مارس/ آذار 2019، يبحث بشكل أساسي عما إذا كانت مجموعته ضللت المقرضين من خلال تضخيم قيمة أصولها.وقالت جيمس إنها تخطط للحصول على شهادة من ترامب تحت القسم، أوائل الشهر المقبل، وفقا للتقرير. قال ترامب سابقا إن التحقيق المزعوم هو استمرار لمطاردة الساحرات السياسية ضده.
https://arabic.sputniknews.com/20211209/طلب-شهادة-ترامب-في-تحقيق-حول-تهم-احتيال-موجهة-لشركته-1053757578.html
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العالم, دونالد ترامب

ترامب يقاضي المدعية العامة في ولاية نيويورك لعدم وقف تحقيقها ضده

16:21 GMT 20.12.2021
© REUTERS / GAELEN MORSEالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
© REUTERS / GAELEN MORSE
تابعنا عبر
رفع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، دعوى قضائية ضد المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، لعدم وقف تحقيقها في تعاملاته التجارية.
واشنطن - سبوتنيك. ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الاثنين، أن الرئيس السابق يتهم المدعية العامة في نيويورك بانتهاك حقوقه الدستورية ويطلب من القاضي الموافقة على طلبه بوقف التحقيق.
تدقق جيمس في أعمال ترامب العقارية منذ أكثر من عامين في محاولة للعثور على دليل على ارتكاب مخالفات، ومع ذلك، لا يمكن لها رفع دعوى قضائية ضد ترامب إلا في حالة اكتشاف أي مخالفة لأنه تحقيق مدني.
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يحاول الإمساك بكرة بيسبول - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
طلب شهادة ترامب في تحقيق حول تهم احتيال موجهة لشركته
9 ديسمبر, 19:39 GMT
أطلقت جيمس تحقيقا ضد أعمال ترامب في مارس/ آذار 2019، يبحث بشكل أساسي عما إذا كانت مجموعته ضللت المقرضين من خلال تضخيم قيمة أصولها.
وقالت جيمس إنها تخطط للحصول على شهادة من ترامب تحت القسم، أوائل الشهر المقبل، وفقا للتقرير. قال ترامب سابقا إن التحقيق المزعوم هو استمرار لمطاردة الساحرات السياسية ضده.
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