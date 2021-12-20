https://arabic.sputniknews.com/20211220/تركيا-تعلن-عن-خطوة-محتملة-مع-قطر-وسط-تحذيرات-سعودية-من-سيناريو-خطير--1054365285.html

تركيا تعلن عن خطوة محتملة مع قطر وسط تحذيرات سعودية من سيناريو خطير

تركيا تعلن عن خطوة محتملة مع قطر وسط تحذيرات سعودية من سيناريو خطير

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن خبراء من قطر وتركيا سيتوجهون العاصمة الأفغانية، الأربعاء المقبل، لبحث تشغيل مطار كابول الدولي مع إدارة طالبان. 20.12.2021, سبوتنيك عربي

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العالم

أخبار أفغانستان اليوم

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أنطاليا - سبوتنيك. وقال الوزير التركي في مؤتمر صحفي إن بلاده قد تعمل على تشغيل المطار في حال كانت الشروط مناسبة.وفي سياق متصل، حذر وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، من انهيار الوضع الإنساني في أفغانستان، معتبرا أن ذلك سيؤدي إلى حالة من الفوضى تصب في مصلحة المتطرفين والإرهابيين.وقال بن فرحان، في كلمته بمؤتمر لمنظمة التعاون الإسلامي في إسلام أباد حول الوضع الإنساني في أفغانستان يوم الأحد إن "انهيار الوضع الحالي في أفغانستان سيقود للفوضى، التي ستصب في مصلحة المتطرفين وانتشار الإرهاب".وأعلنت حركة طالبان، في 7 سبتمبر/أيلول الماضي، تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان.وجاء ذلك، بعد بسط سيطرة مقاتلي الحركة على العاصمة كابول، منتصف أغسطس/آب الماضي، وانتزاع السلطة من الحكومة السابقة، ومغادرة الرئيس أشرف غني البلاد.وأنهت الولايات المتحدة، في أغسطس الماضي، سحب قواتها من أفغانستان؛ وذلك بعد نحو عشرين عاما من التواجد العسكري في هذا البلد.

https://arabic.sputniknews.com/20211210/محلل-سياسي-أفغاني-يكشف-عن-بؤرة-تنافس-بين-الإمارات-وقطر-في-بلاده-1053790161.html

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