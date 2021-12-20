تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211220/تشافي-يطلب-من-لاعبي-برشلونة-اللعب-بشراسة-أمام-إشبيلية-فيديو-1054388169.html
تشافي يطلب من لاعبي برشلونة اللعب بشراسة أمام إشبيلية... فيديو
تشافي يطلب من لاعبي برشلونة اللعب بشراسة أمام إشبيلية... فيديو
دعا مدرب برشلونة، تشافي هيرنانديز، فريقه إلى اللعب بشراسة والندية عندما يواجه إشبيلية صمن مبارايات الدوري الإسباني. 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T19:50+0000
2021-12-20T19:50+0000
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/19/1046097602_0:105:1593:1001_1920x0_80_0_0_9ebbc37afe16990f2213293ed70d26de.jpg
وقال تشافي في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين: "يجب أن تكون لدينا الشجاعة للفوز على أندية مثل إشبيلية. لعبنا بشجاعة أمام بايرن ميونخ لكن خسرنا 3-0 بسبب التفاصيل الصغيرة. لن نغير ذلك ففي هويتنا يجب أن نلعب بشراسة لكن إشبيلية يملك هذا أيضا. ستكون مباراة مذهلة".وأضاف "(إشبيلية) يقوم بعمل مذهل"، موضحا "يمكن النظر إلى بايرن ميونخ الذي يقدم أداء رائعا لكن ما يعجبني في إشبيلية هو طريقة العمل ومدربه (جولين لوبتيغي) أحد أفضل المدربين كما يملك (مونشي) المدير الرياضي. إشبيلية يجب أن يكون نموذجا لنا".ويحتل برشلونة المركز السابع متأخرا بفارق 16 نقطة عن ريال مدريد ورغم ذلك يرى لوبتيغي مدرب إشبيلية التطور في أداء الفريق الكتالوني منذ تولي تشافي المسؤولية قبل شهر.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/19/1046097602_58:0:1533:1106_1920x0_80_0_0_b1ca6462c40324e82c4e2a6144234af1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة

تشافي يطلب من لاعبي برشلونة اللعب بشراسة أمام إشبيلية... فيديو

19:50 GMT 20.12.2021
© REUTERS / Kai Pfaffenbachتشافي هيرنانديث مدرب نادي السد القطري
تشافي هيرنانديث مدرب نادي السد القطري - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
© REUTERS / Kai Pfaffenbach
تابعنا عبر
دعا مدرب برشلونة، تشافي هيرنانديز، فريقه إلى اللعب بشراسة والندية عندما يواجه إشبيلية صمن مبارايات الدوري الإسباني.
وقال تشافي في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين: "يجب أن تكون لدينا الشجاعة للفوز على أندية مثل إشبيلية. لعبنا بشجاعة أمام بايرن ميونخ لكن خسرنا 3-0 بسبب التفاصيل الصغيرة. لن نغير ذلك ففي هويتنا يجب أن نلعب بشراسة لكن إشبيلية يملك هذا أيضا. ستكون مباراة مذهلة".
وأضاف "(إشبيلية) يقوم بعمل مذهل"، موضحا "يمكن النظر إلى بايرن ميونخ الذي يقدم أداء رائعا لكن ما يعجبني في إشبيلية هو طريقة العمل ومدربه (جولين لوبتيغي) أحد أفضل المدربين كما يملك (مونشي) المدير الرياضي. إشبيلية يجب أن يكون نموذجا لنا".
ويحتل برشلونة المركز السابع متأخرا بفارق 16 نقطة عن ريال مدريد ورغم ذلك يرى لوبتيغي مدرب إشبيلية التطور في أداء الفريق الكتالوني منذ تولي تشافي المسؤولية قبل شهر.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
21:19 GMTفراس الخطيب يرد لأول مرة على طرده من منظمات الرياضة الرسمية في سوريا بعد "مباراة الأساطير"
21:18 GMTالرئيس التونسي: تطهير البلاد يقتضي أن يكون الجميع على قدم المساواة
20:58 GMTالبنتاغون: فريق أمريكي يزور أوكرانيا لبحث احتياجاتها من وسائل الدفاع الجوي
20:46 GMTالبنك الدولي: ملتزمون بدعم الاقتصاد التونسي
20:27 GMT"سيحل العديد من المشكلات"... إنفانتينو يقدم اقتراحا بشأن كأس أمم أفريقيا لكرة القدم
20:21 GMTالخارجية الأمريكية تعلق على صدور حكم بالسجن ضد ناشط مصري
20:16 GMTالتحالف العربي يوجه ضربات جوية لمواقع في مطار صنعاء الدولي
20:02 GMTإطلاق الرصاص على ملقيي الحجارة... كيف تواجه فلسطين التعليمات الإسرائيلية الجديدة؟
19:50 GMTتشافي يطلب من لاعبي برشلونة اللعب بشراسة أمام إشبيلية... فيديو
19:40 GMTالليرة التركية تصعد بعد تصريحات أردوغان عن إجراءات لمنع التدهور
19:30 GMTرئيس "كاف" يحسم الجدل ويعلن إقامة كأس أمم إفريقيا في موعدها بالكاميرون... فيديو
19:12 GMTأمير سعودي يعوض ضحايا "حادث الشمري" بسيارة و80 ألف دولار
19:12 GMTالتحالف يطلب من المدنيين إخلاء مطار صنعاء فورا
19:07 GMTأمريكا تؤكد أن أي حوار مع روسيا يجب أن يعالج مخاوفها من تصرفات موسكو
19:04 GMTرئاسة الوزراء اللبنانية: ميقاتي مستمر في مهامه وما يتم تداوله عقب اجتماعه مع بري غير صحيح
18:59 GMTكيسيليوف: روسيا مستعدة 100% لاستخدام القوة إذا تجاوز الغرب "الخطوط الحمراء"
18:47 GMT"الخطوط القطرية" تقاضي "إيرباص" بسبب طائرات "إيه - 350"
18:37 GMTسفير روسيا لدى أمريكا: بيانات مرعبة حول ضحايا مدنيين من الغارات الأمريكية في الشرق الأوسط
18:29 GMTرابطة الدوري الإنجليزي تتخذ قرارا بشأن إيقاف مباريات البريميرليغ
18:20 GMTأردوغان يكشف عن 5 آلاف طن من الذهب و280 مليار دولار "مخبأة تحت الوسادة" في تركيا