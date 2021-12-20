تشافي يطلب من لاعبي برشلونة اللعب بشراسة أمام إشبيلية... فيديو

وقال تشافي في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين: "يجب أن تكون لدينا الشجاعة للفوز على أندية مثل إشبيلية. لعبنا بشجاعة أمام بايرن ميونخ لكن خسرنا 3-0 بسبب التفاصيل الصغيرة. لن نغير ذلك ففي هويتنا يجب أن نلعب بشراسة لكن إشبيلية يملك هذا أيضا. ستكون مباراة مذهلة".وأضاف "(إشبيلية) يقوم بعمل مذهل"، موضحا "يمكن النظر إلى بايرن ميونخ الذي يقدم أداء رائعا لكن ما يعجبني في إشبيلية هو طريقة العمل ومدربه (جولين لوبتيغي) أحد أفضل المدربين كما يملك (مونشي) المدير الرياضي. إشبيلية يجب أن يكون نموذجا لنا".ويحتل برشلونة المركز السابع متأخرا بفارق 16 نقطة عن ريال مدريد ورغم ذلك يرى لوبتيغي مدرب إشبيلية التطور في أداء الفريق الكتالوني منذ تولي تشافي المسؤولية قبل شهر.
دعا مدرب برشلونة، تشافي هيرنانديز، فريقه إلى اللعب بشراسة والندية عندما يواجه إشبيلية صمن مبارايات الدوري الإسباني.
وقال تشافي في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين: "يجب أن تكون لدينا الشجاعة للفوز على أندية مثل إشبيلية. لعبنا بشجاعة أمام بايرن ميونخ لكن خسرنا 3-0 بسبب التفاصيل الصغيرة. لن نغير ذلك ففي هويتنا يجب أن نلعب بشراسة لكن إشبيلية يملك هذا أيضا. ستكون مباراة مذهلة".
وأضاف "(إشبيلية) يقوم بعمل مذهل"، موضحا "يمكن النظر إلى بايرن ميونخ الذي يقدم أداء رائعا لكن ما يعجبني في إشبيلية هو طريقة العمل ومدربه (جولين لوبتيغي) أحد أفضل المدربين كما يملك (مونشي) المدير الرياضي. إشبيلية يجب أن يكون نموذجا لنا".
ويحتل برشلونة المركز السابع متأخرا بفارق 16 نقطة عن ريال مدريد ورغم ذلك يرى لوبتيغي مدرب إشبيلية التطور في أداء الفريق الكتالوني منذ تولي تشافي المسؤولية قبل شهر.