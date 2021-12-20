تونس... إغلاق 10 مدارس بسبب تفشي كورونا

ونقلت قناة "نسمة" عن وزير التربية، فتحي السلاوتي، قوله إنه تقرر "إغلاق 10 مؤسسات تربوية و20 قسم في الفترة الأخيرة بسبب تفشي فيروس كورونا".جاء الإعلان عن تلك الخطوة خلال تصريحات أدلى بها السلاوتي خلال حضوره يوما إعلاميا نظمه ديوان مساكن أعوان وزارة التربية، والتي أكد خلالها بقوله: ''لن نتردد في اتّخاذ الإجراءات التي تقتضيها البروتوكولات الصحية.. والوضعية الوبائية في المدارس غير شائكة".وتطرق حديث الوزير التونسي إلى فرضية التدريس بنظام الأفواج، حيث أوضح إنه لا يوجد إجراء مستثنى لحماية الإطار التربوي والتلاميذ من الإصابة بفيروس كورونا.وفي وقت سابق، أكد عضو اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا في تونس أمين سليم، أن نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري ستشهد تحديدا دقيقا لمدى خطورة متحور كورونا الجديد أوميكرون.وأوضح سليم: "يمكن مع نهاية شهر ديسمبر الجاري تحديد مدى خطورة متحور فيروس كورونا "أوميكرون" بعد موجة انتشاره خاصة في القارة الأوروبية التي تعرف إلى حد الآن بداية انتشار العدوى".>> يمكنك متابعة المزيد من أخبار تونس اليوم.
قررت وزارة التربية التونسية، اليوم الإثنين، إغلاق 10 مدارس وذلك في ظل تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.
ونقلت قناة "نسمة" عن وزير التربية، فتحي السلاوتي، قوله إنه تقرر "إغلاق 10 مؤسسات تربوية و20 قسم في الفترة الأخيرة بسبب تفشي فيروس كورونا".
جاء الإعلان عن تلك الخطوة خلال تصريحات أدلى بها السلاوتي خلال حضوره يوما إعلاميا نظمه ديوان مساكن أعوان وزارة التربية، والتي أكد خلالها بقوله: ''لن نتردد في اتّخاذ الإجراءات التي تقتضيها البروتوكولات الصحية.. والوضعية الوبائية في المدارس غير شائكة".
وتطرق حديث الوزير التونسي إلى فرضية التدريس بنظام الأفواج، حيث أوضح إنه لا يوجد إجراء مستثنى لحماية الإطار التربوي والتلاميذ من الإصابة بفيروس كورونا.
وفي وقت سابق، أكد عضو اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا في تونس أمين سليم، أن نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري ستشهد تحديدا دقيقا لمدى خطورة متحور كورونا الجديد أوميكرون.
وأوضح سليم: "يمكن مع نهاية شهر ديسمبر الجاري تحديد مدى خطورة متحور فيروس كورونا "أوميكرون" بعد موجة انتشاره خاصة في القارة الأوروبية التي تعرف إلى حد الآن بداية انتشار العدوى".