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جبهة تيغراي تعلن الانسحاب من المناطق المجاورة "بلا هزيمة" تأكيدا لرغبتها في السلام
https://arabic.sputniknews.com/20211220/جبهة-تيغراي-تعلن-الانسحاب-من-المناطق-المجاورة-بلا-هزيمة-تأكيدا-لرغبتها-في-السلام-1054369370.html
جبهة تيغراي تعلن الانسحاب من المناطق المجاورة "بلا هزيمة" تأكيدا لرغبتها في السلام
جبهة تيغراي تعلن الانسحاب من المناطق المجاورة "بلا هزيمة" تأكيدا لرغبتها في السلام
أعلنت جبهة تحرير تيغراي، اليوم الاثنين، أنها أصدرت أوامر لقواتها بالانسحاب من الأقاليم والمناطق المجاورة والعودة إلى داخل حدود إقليم تيغراي، داعية لإحلال... 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T11:49+0000
2021-12-20T12:02+0000
العالم
أخبار إثيوبيا
العمليات العسكرية في تيغراي
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القاهرة - سبوتنيك. وقال زعيم جبهة تحرير تيغراي، دبرتسيون جبريمايكل، في خطاب موجه للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش "أمرت وحدات جيش تيغراي المتواجدة خارج حدود تيغراي بالانسحاب إلى حدود تيغراي فورا".وأكد جبريمايكل أن قوات الجبهة لم تهزم على الأرض، موضحا أن الانسحاب جاء تأكيدا لدعوة الجبهة على إحلال السلام في إثيوبيا.وطالب زعيم الجبهة في خطابه الموجه لغوتيريش بفرض حظر على الأسلحة على كل من إريتريا وإثيوبيا من جانب الأمم المتحدة.ودعا إلى وقف الأعمال العدائية فورا والبدء في مفاوضات، مضيفا أن حل الأزمة في إثيوبيا لن يكون عسكريا، ولن يستطيع أي طرف فرض إرادته على الآخر بالهيمنة العسكرية.من جهته، قال جيتاشيو رضا المتحدث باسم الجبهة لرويترز "نأمل من خلال انسحابنا أن يفعل المجتمع الدولي شيئا ما بشأن الوضع في تيغراي إذ لم يعد بإمكانهم استخدام غزو قواتنا لأمهرة وعفر كذريعة".
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العالم, أخبار إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي

جبهة تيغراي تعلن الانسحاب من المناطق المجاورة "بلا هزيمة" تأكيدا لرغبتها في السلام

11:49 GMT 20.12.2021 (تم التحديث: 12:02 GMT 20.12.2021)
© AFP 2021 / YASUYOSHI CHIBAدبابة مدمرة في ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي، شمالي إثيوبيا
دبابة مدمرة في ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي، شمالي إثيوبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
© AFP 2021 / YASUYOSHI CHIBA
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أعلنت جبهة تحرير تيغراي، اليوم الاثنين، أنها أصدرت أوامر لقواتها بالانسحاب من الأقاليم والمناطق المجاورة والعودة إلى داخل حدود إقليم تيغراي، داعية لإحلال السلام مع الحكومة الإثيوبية.
القاهرة - سبوتنيك. وقال زعيم جبهة تحرير تيغراي، دبرتسيون جبريمايكل، في خطاب موجه للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش "أمرت وحدات جيش تيغراي المتواجدة خارج حدود تيغراي بالانسحاب إلى حدود تيغراي فورا".
وأكد جبريمايكل أن قوات الجبهة لم تهزم على الأرض، موضحا أن الانسحاب جاء تأكيدا لدعوة الجبهة على إحلال السلام في إثيوبيا.
وطالب زعيم الجبهة في خطابه الموجه لغوتيريش بفرض حظر على الأسلحة على كل من إريتريا وإثيوبيا من جانب الأمم المتحدة.
ودعا إلى وقف الأعمال العدائية فورا والبدء في مفاوضات، مضيفا أن حل الأزمة في إثيوبيا لن يكون عسكريا، ولن يستطيع أي طرف فرض إرادته على الآخر بالهيمنة العسكرية.
من جهته، قال جيتاشيو رضا المتحدث باسم الجبهة لرويترز "نأمل من خلال انسحابنا أن يفعل المجتمع الدولي شيئا ما بشأن الوضع في تيغراي إذ لم يعد بإمكانهم استخدام غزو قواتنا لأمهرة وعفر كذريعة".
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