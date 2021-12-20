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https://arabic.sputniknews.com/20211220/حصيلة-ضحايا-إعصار-راي-في-الفلبين-تتجاوز-208-أشخاص-1054357846.html
حصيلة ضحايا إعصار راي في الفلبين تتجاوز 208 أشخاص
حصيلة ضحايا إعصار راي في الفلبين تتجاوز 208 أشخاص
أعلنت الشرطة الوطنية الفلبينية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الضحايا جراء إعصار "راي" في البلاد إلى 208 قتلى. 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T02:14+0000
2021-12-20T02:14+0000
إعصار
الفلبين
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الشرطة، في بيان، "ارتفاع حصيلة الضحايا جراء إعصار راي في البلاد إلى 208 قتلى".وأظهرت إحصاءات الشرطة أن 239 شخصا على الأقل أصيبوا وفُقِد 52 آخرون، بعد أن اجتاح إعصار راي المناطق الجنوبية والوسطى من الأرخبيل، على الرغم من صعوبة تقدير حجم الخسائر، بسبب انقطاع الاتصالات في العديد من المناطق المتضررة.فقد دفع إعصار "راي" نحو 300 ألف شخص إلى الهروب من ديارهم للنجاة بأنفسهم، عندما وصل الإعصار إلى السواحل الجنوبية الشرقية للجزر، بسرعة 195 كيلومترا في الساعة.
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إعصار, الفلبين

حصيلة ضحايا إعصار راي في الفلبين تتجاوز 208 أشخاص

02:14 GMT 20.12.2021
© REUTERS / PHILIPPINE COAST GUARDأشجار متساقطة بسبب إعصار راي في جزيرة سيارجاو، سوريجاو ديل نورتي، الفلبين، 17 ديسمبر/ كانون الأول 2021
أشجار متساقطة بسبب إعصار راي في جزيرة سيارجاو، سوريجاو ديل نورتي، الفلبين، 17 ديسمبر/ كانون الأول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
© REUTERS / PHILIPPINE COAST GUARD
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أعلنت الشرطة الوطنية الفلبينية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الضحايا جراء إعصار "راي" في البلاد إلى 208 قتلى.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الشرطة، في بيان، "ارتفاع حصيلة الضحايا جراء إعصار راي في البلاد إلى 208 قتلى".
وأظهرت إحصاءات الشرطة أن 239 شخصا على الأقل أصيبوا وفُقِد 52 آخرون، بعد أن اجتاح إعصار راي المناطق الجنوبية والوسطى من الأرخبيل، على الرغم من صعوبة تقدير حجم الخسائر، بسبب انقطاع الاتصالات في العديد من المناطق المتضررة.
أطفال يدفعون عربات أطفال المليئة بالممتلكات التي استعادوها من منازلهم المتضررة في قريتهم عقب إعصار فامكو في رودريغيز، مقاطعة ريزال، الفلبين، 17 نوفمبر 2020. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
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أمس, 04:00 GMT
فقد دفع إعصار "راي" نحو 300 ألف شخص إلى الهروب من ديارهم للنجاة بأنفسهم، عندما وصل الإعصار إلى السواحل الجنوبية الشرقية للجزر، بسرعة 195 كيلومترا في الساعة.
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