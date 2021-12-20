تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
روسيا تطرد اثنين من الدبلوماسيين الألمان
https://arabic.sputniknews.com/20211220/حقوقيون-المغرب-مطالب-بضمان-حماية-العاملات-في-حقول-الفراولة-الإسبانية-1054375978.html
حقوقيون: المغرب مطالب بضمان حماية العاملات في حقول الفراولة الإسبانية
حقوقيون: المغرب مطالب بضمان حماية العاملات في حقول الفراولة الإسبانية
تستأنف من جديد رحلات العاملات المغربيات إلى حقول الفراولة الإسبانية مطلع العام المقبل 2022، وسط مطالب حقوقية بوضع الأطر الخاصة لحماية العاملات من الانتهاكات. 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T14:07+0000
2021-12-20T14:07+0000
العالم العربي
إسبانيا
أخبار المغرب اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103252/75/1032527579_0:180:3003:1869_1920x0_80_0_0_3dd47cc09efaae5dd8a74c5e50a0a2d8.jpg
يرسل المغرب سنويا آلاف العاملات الموسميات، للمشاركة في عملية جني الفراولة بأجر محدد عند 37 يورو يوميا، وذلك في إطار اتفاقية ثنائية تجمعه بإسبانيا، فيما يطالب البعض بتعديلات على الأجور.وقالت مصادر حقوقية مغربية، إن عودة إسبانيا لاستجلاب العاملات المغربية العام المقبل جاء بعد فشل تعويض العمالة المغربية بجنسيات أخرى، وإن الأمر يتطلب إجراءات صارمة من الجانب المغربي لعدم تكرار الانتهاكات السابقة التي كانت تقع بحق العاملات في الحقول الإسبانية.في هذا الإطار قال محمد الطيب بوشيبه، المنسق الوطني لجمعية "ماتقيش ولدي" بالمغرب، إن الجانب المشرق في الأمر يرتبط بالناحية الاقتصادية، حيث يوفر العمل مقابل مادي للأسر."شروط استعبادية"وأضاف الطيب بوشيبه في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الشروط الأخرى التي تفرضها إسبانيا تدخل في أوجه "الاستعباد" وانتهاك حقوق النساء، حيث تشترط على الأمهات ترك أطفالهن في المغرب والذهاب إلى العمل وحدهن من أجل عدم الاستقرار في إسبانيا.وأوضح أن العاملات في حقول الفراولة يعشن حياة دون المستوى في الأكواخ الواقعة في الحقول، إضافة إلى تعرضهن لاعتداءات جنسية، وأن هناك الكثير من الشكاوى من طرف نساء تعرضن لانتهاكات وحالات تشرد إثر العمل في الحقول بإسبانيا.الاتفاق الموقع بين المغرب وإسبانيا في عام 2006، يعتمد في المقام الأول الخاص بالتوظيف على الجنس، حيث يرتبط الاختيار بجلب النساء للعمل وليس الرجال.كما يقع الاختيار غالبا على العاملات من المناطق الريفية، على أن يكون لديهن طفل واحد على الأقل دون 18 عاما لضمان عودتهن إلى المغرب مرة أخرى وعدم البقاء في إسبانيا.وشدد على أن العودة الحالية لا تحل الأزمة السابقة، وأنه رغم حديث إسبانيا مرارا عن حقوق الإنسان، فإن العديد من الجرائم والانتهاكات تقع داخل الحقول بحق المرأة في مشهد يؤكد "الكيل بمكيالين"، بحسب الحقوقي المغربي.أسباب عودة العاملات المغربياتمن جانبها قالت الحقوقية المغربية فاطمة بوغنبور، إن عودة العاملات المغربيات للعمل في إسبانيا جاء بعد تعثر الموسم الفلاحي الماضي المرتبط بالفراولة في البلد الأوروبي، وكذلك فشل تجربتها في استقطاب عاملات من أوكرانيا ورومانيا.وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن الجارة الإسبانية أصبحت ملزمة بالاعتراف بكفاءة وجدارة العاملات المغربيات، التي لم تجد سبيلا في الاستغناء عنهن، وأصبح لزاما عليها أن تفتح أبوابها لما يتجاوز 14 ألف عاملة للعمل بعقود موسمية.تسوية الأوضاعوأوضحت بوغنبور أنه من بين العاملات من عملت مع الشركات لمدة 12 عاما، وهو ما يستوجب تسوية وضع من عملن طيلة هذه الفترة.وأشارت إلى أن هذه الطبقة من النساء هن في وضعية صعبة، إما أرامل أو مطلقات يتركن أبناءهن في المغرب، ما يعني ضرورة تحرك الحكومة المغربية لتقنن المجال والتفاوض بشأن تسوية الأوضاع المرتبطة بالعاملات.وطالبت بوغنبور الجانب المغربي بالعمل على ضمان السلامة الجسدية والنفسية ومناقشة القوانين المتعامل بها في صحة العقود.اتفاق سابقوفي العام 2018 قام نقابيون ومهنيون مغربيون بوضع اتفاقية تدعو إلى توفير حماية أكبر وضرورة ضمان المساواة بالنسبة للعاملات الموسميات في حقول الفراولة الإسبانية بعد قضية التحرش بهن، إضافة إلى التدرب على طرق التعامل معهن بأساليب لا تثير المشاكل وتضمن سلامتهن.الاتفاقية وقعت من قبل جمعية الفلاحين الشباب واتحاد نقابات العمال الإسباني، حيث تنص على وجوب توفير الحماية للنساء العاملات في حقول الفراولة، خاصة عقب الجدل الكبير الذي أثارته قضية التحرش والاعتداءات الجنسية على عاملات مغربيات.ودعتالوثيقة نفسها إلى ضرورة إدراج بروتوكولات بشأن إقرار المساواة بين كل العمال، بغض النظر عن الجنس أو الأصل وحتى العمر، وحماية المشتغلات من التحرشات، مع ضرورة خضوع المسؤولين عن العاملات إلى تدريب خاص.كما تنص الاتفاقية، كذلك، على منح المسؤولين عن العاملات الموسميات معلومات عن لغاتهن، ووضع دليل يتضمن طرق التعامل معهن بشكل سلمي ودون مشاكل، مع تعيين وسطاء.
https://arabic.sputniknews.com/20210407/هل-تثير-تحركات-رئيس-حكومة-أسبانيا-مخاوف-المغرب؟-1048610509.html
https://arabic.sputniknews.com/20180527/إسبانيا-المغرب-الاستغلال-الجنسي-1032656438.html
https://arabic.sputniknews.com/20200716/أخيراالتوصل-إلى-اتفاق-بين-الرباط-ومدريد-ينهي-معاناة-العاملات-المغربيات-في-حقول-الفراولة--1046018300.html
إسبانيا
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103252/75/1032527579_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_e2e90476a00af7dd290dc08e6b69c04b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, إسبانيا, أخبار المغرب اليوم

حقوقيون: المغرب مطالب بضمان حماية العاملات في حقول الفراولة الإسبانية

14:07 GMT 20.12.2021
© Sputnik . Vitaliy Timkiv / الذهاب إلى بنك الصورموسم حصاد الفراولة في كراسنودارسكي كراي، روسيا
موسم حصاد الفراولة في كراسنودارسكي كراي، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
موسم حصاد الفراولة في كراسنودارسكي كراي، روسيا. صورة أرشفية
© Sputnik . Vitaliy Timkiv
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تستأنف من جديد رحلات العاملات المغربيات إلى حقول الفراولة الإسبانية مطلع العام المقبل 2022، وسط مطالب حقوقية بوضع الأطر الخاصة لحماية العاملات من الانتهاكات.
يرسل المغرب سنويا آلاف العاملات الموسميات، للمشاركة في عملية جني الفراولة بأجر محدد عند 37 يورو يوميا، وذلك في إطار اتفاقية ثنائية تجمعه بإسبانيا، فيما يطالب البعض بتعديلات على الأجور.
وقالت مصادر حقوقية مغربية، إن عودة إسبانيا لاستجلاب العاملات المغربية العام المقبل جاء بعد فشل تعويض العمالة المغربية بجنسيات أخرى، وإن الأمر يتطلب إجراءات صارمة من الجانب المغربي لعدم تكرار الانتهاكات السابقة التي كانت تقع بحق العاملات في الحقول الإسبانية.
في هذا الإطار قال محمد الطيب بوشيبه، المنسق الوطني لجمعية "ماتقيش ولدي" بالمغرب، إن الجانب المشرق في الأمر يرتبط بالناحية الاقتصادية، حيث يوفر العمل مقابل مادي للأسر.
علم المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2021
هل تثير تحركات رئيس حكومة إسبانيا مخاوف المغرب؟
7 أبريل, 17:38 GMT

"شروط استعبادية"

وأضاف الطيب بوشيبه في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الشروط الأخرى التي تفرضها إسبانيا تدخل في أوجه "الاستعباد" وانتهاك حقوق النساء، حيث تشترط على الأمهات ترك أطفالهن في المغرب والذهاب إلى العمل وحدهن من أجل عدم الاستقرار في إسبانيا.
وأوضح أن العاملات في حقول الفراولة يعشن حياة دون المستوى في الأكواخ الواقعة في الحقول، إضافة إلى تعرضهن لاعتداءات جنسية، وأن هناك الكثير من الشكاوى من طرف نساء تعرضن لانتهاكات وحالات تشرد إثر العمل في الحقول بإسبانيا.
الاتفاق الموقع بين المغرب وإسبانيا في عام 2006، يعتمد في المقام الأول الخاص بالتوظيف على الجنس، حيث يرتبط الاختيار بجلب النساء للعمل وليس الرجال.
كما يقع الاختيار غالبا على العاملات من المناطق الريفية، على أن يكون لديهن طفل واحد على الأقل دون 18 عاما لضمان عودتهن إلى المغرب مرة أخرى وعدم البقاء في إسبانيا.
وشدد على أن العودة الحالية لا تحل الأزمة السابقة، وأنه رغم حديث إسبانيا مرارا عن حقوق الإنسان، فإن العديد من الجرائم والانتهاكات تقع داخل الحقول بحق المرأة في مشهد يؤكد "الكيل بمكيالين"، بحسب الحقوقي المغربي.
موسم حصاد الفراولة في كراسنودارسكي كراي، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2018
إسبانيا تحقق في قضية "استعباد جنسي" لعاملات عربيات في مزارع الفراولة
27 مايو 2018, 23:06 GMT

أسباب عودة العاملات المغربيات

من جانبها قالت الحقوقية المغربية فاطمة بوغنبور، إن عودة العاملات المغربيات للعمل في إسبانيا جاء بعد تعثر الموسم الفلاحي الماضي المرتبط بالفراولة في البلد الأوروبي، وكذلك فشل تجربتها في استقطاب عاملات من أوكرانيا ورومانيا.
وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن الجارة الإسبانية أصبحت ملزمة بالاعتراف بكفاءة وجدارة العاملات المغربيات، التي لم تجد سبيلا في الاستغناء عنهن، وأصبح لزاما عليها أن تفتح أبوابها لما يتجاوز 14 ألف عاملة للعمل بعقود موسمية.

تسوية الأوضاع

وأوضحت بوغنبور أنه من بين العاملات من عملت مع الشركات لمدة 12 عاما، وهو ما يستوجب تسوية وضع من عملن طيلة هذه الفترة.
وأشارت إلى أن هذه الطبقة من النساء هن في وضعية صعبة، إما أرامل أو مطلقات يتركن أبناءهن في المغرب، ما يعني ضرورة تحرك الحكومة المغربية لتقنن المجال والتفاوض بشأن تسوية الأوضاع المرتبطة بالعاملات.
وطالبت بوغنبور الجانب المغربي بالعمل على ضمان السلامة الجسدية والنفسية ومناقشة القوانين المتعامل بها في صحة العقود.

اتفاق سابق

وفي العام 2018 قام نقابيون ومهنيون مغربيون بوضع اتفاقية تدعو إلى توفير حماية أكبر وضرورة ضمان المساواة بالنسبة للعاملات الموسميات في حقول الفراولة الإسبانية بعد قضية التحرش بهن، إضافة إلى التدرب على طرق التعامل معهن بأساليب لا تثير المشاكل وتضمن سلامتهن.
موسم حصاد الفراولة في كراسنودارسكي كراي، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2020
أخيرا... التوصل إلى اتفاق بين الرباط ومدريد ينهي معاناة العاملات المغربيات في حقول الفراولة
16 يوليو 2020, 13:45 GMT
الاتفاقية وقعت من قبل جمعية الفلاحين الشباب واتحاد نقابات العمال الإسباني، حيث تنص على وجوب توفير الحماية للنساء العاملات في حقول الفراولة، خاصة عقب الجدل الكبير الذي أثارته قضية التحرش والاعتداءات الجنسية على عاملات مغربيات.
ودعتالوثيقة نفسها إلى ضرورة إدراج بروتوكولات بشأن إقرار المساواة بين كل العمال، بغض النظر عن الجنس أو الأصل وحتى العمر، وحماية المشتغلات من التحرشات، مع ضرورة خضوع المسؤولين عن العاملات إلى تدريب خاص.
كما تنص الاتفاقية، كذلك، على منح المسؤولين عن العاملات الموسميات معلومات عن لغاتهن، ووضع دليل يتضمن طرق التعامل معهن بشكل سلمي ودون مشاكل، مع تعيين وسطاء.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
15:07 GMTروسيا تطرد اثنين من الدبلوماسيين الألمان
15:05 GMTمشاهد حية لأحياء مدفونة في جزيرة لابالما
15:03 GMTالبرهان يؤكد دعمه لرئيس الوزراء السوداني في تشكيل حكومة كفاءات مدنية مستقلة
15:01 GMTمحمد صلاح يتوج بجائزة جديدة في الدوري الإنجليزي
14:59 GMTإغلاق موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر بسبب سوء الأحوال الجوية
14:57 GMTبوتين يبعث رسالة عزاء إلى نظيره الفلبيني في ضحايا الإعصار الأخير
14:54 GMTمشهد مرعب... إحراق سيارة داخل محطة وقود (فيديو)
14:52 GMTسائقة في "أمازون" تكشف عن إجراء تعسفي وقت الإعصار... تنفيذ الأمر أو الفصل
14:49 GMTفراس الخطيب يتعرض للطرد من منظمات الرياضة الرسمية في سوريا بعد "مباراة الأساطير"
14:38 GMTالوكالة الدولية للطاقة الذرية: مصر اتخذت قرارا صحيحا بعدم امتلاك أسلحة نووية
14:34 GMTدموع ماجد المصري تجتاح مواقع التواصل... صور
14:32 GMTلا مشكلة فنية تمنع إجراء الانتخابات الليبية بموعدها... ولبنان مستعد للتفاوض حول ترسيم الحدود
14:30 GMTإعلام: الحكومة الكويتية لن تحضر جلسة مجلس الأمة المقبلة
14:22 GMT لقاء بين وزير الخارجية الإيراني ونظيره السعودي في باكستان
14:14 GMTدعوة فلسطينية لـ"فتح الأرشيف الإسرائيلي" أمام لجنة تحقيق دولية
14:07 GMTحقوقيون: المغرب مطالب بضمان حماية العاملات في حقول الفراولة الإسبانية
14:05 GMTهل تكون زيارة غوتيريش آخر فرصة أمام السياسيين ليتحدوا وينقذوا لبنان؟
13:59 GMTبيلاروس تستدعي القائم بالأعمال البريطاني في مينسك بعد الهجوم على سفارتها في لندن
13:57 GMT ما انعكاس التظاهرات على المشهد السياسي في السودان؟
13:55 GMTانخفاض حاد للأسهم الأوروبية وسط تفاقم الوضع الوبائي مع تفشي "أوميكرون"