خبيرة: الشعب التونسي بين المطرقة والسندان

تواصل المواجهات بين الأمن التونسي وأهالي من ولاية القصرين أثناء احتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية في البلاد.عن أسباب هذه الاحتجاجات، قالت المحللة السياسية التونسية، آسيا العتروس لـ"بلا قيود":تقارب صيني إسرائيلي.تتطور العلاقات الإسرائيلية - الصينية على الأقل على مستوى التعاون الاقتصادي وتقديم مفاتيح إدارة ميناء حيفا، من خلال شركة "شنغهاي" الدولية، التي تحوز الحكومة الصينية على حصة منها بنسبة 61.07%، من خلال حصولها على امتياز إداري لتطوير ميناء حيفا لمدة 25 عاما.وحول هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الصيني، غسان يوسف لـ "بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي....إعداد وتقديم: نغم كباس.
نناقش في هذه الحلقة من "بلا قيود": استمرار الاحتجاجات في تونس على تردي الأوضاع الاجتماعية؛ وفد أمني مصري يلتقي في قطاع غزة "حماس" وفصائل أخرى؛ وزير التجارة الخارجية الإماراتي يتحدث لـ"سبوتنيك" عن مشاريع بلاده في روسيا؛ الكويت تعلن عن ربط سكك حديد مع السعودي؛ إسرائيل تعزز علاقاتها مع الصين.
تواصل المواجهات بين الأمن التونسي وأهالي من ولاية القصرين أثناء احتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية في البلاد.
عن أسباب هذه الاحتجاجات، قالت المحللة السياسية التونسية، آسيا العتروس لـ"بلا قيود":
"إن المشهد في تونس على درجة عالية من الاحتقان والغضب الشعبي بسبب تعقيدات الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، وغياب مبادرات جدية لحلها، خاصة وأن الشعب التونسي بعد الثورة رفع شعارات لتغيير واقعه متمثلة بالعدالة والكرامة، لكن وجد الشعب نفسه بين المطرقة والسندان وعدم وجود الحلول وتفاقم البطالة لتصل إلى 18 %، معظمها من الشباب الذي يشكل الشريحة الأكبر من المجتمع التونسي، وأيضا بسبب الغلاء على أكثر من مستوى الناتج عن تراكمات فشل حكومات سابقة".
تقارب صيني إسرائيلي.
تتطور العلاقات الإسرائيلية - الصينية على الأقل على مستوى التعاون الاقتصادي وتقديم مفاتيح إدارة ميناء حيفا، من خلال شركة "شنغهاي" الدولية، التي تحوز الحكومة الصينية على حصة منها بنسبة 61.07%، من خلال حصولها على امتياز إداري لتطوير ميناء حيفا لمدة 25 عاما.
وحول هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الصيني، غسان يوسف لـ "بلا قيود":
"إنه لايوجد خلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول علاقة تل أبيب ببكين، لأن مطبخ السياسة الإسرائيلية هو أصلا في واشنطن، ولكن باعتبار أن الصين دولة كبيرة لايمكن تجاوزها ولايمكن أن تغرد إسرائيل خارج السرب الصيني والروسي، فهي ستتعاون معها، وكذلك الأمر بالنسبة للصين التي لا يمكنها تجاهل وجود إسرائيل كدولة في الشرق الأوسط، واستثمار الصين لميناء حيفا يعود بالمصلحة المشتركة على الطرفين، خاصة وأن الرئيس الصيني أطلق مشروع "الحزام والطريق" دون أن يستثني منه أي دولة بما فيها إسرائيل، ولكن لا يمكن أن يحل التمدد الصيني في الشرق الأوسط مكان الولايات المتحدة".